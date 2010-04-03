Speculator MT5
- Indicatori
- Ivan Stefanov
- Versione: 1.30
- Aggiornato: 24 settembre 2025
- Attivazioni: 20
SPEKULATOR è un sistema di trading manuale e un indicatore che ti aiuta a identificare le zone di supporto chiave e la direzione del mercato.
Padroneggia il mercato con una strategia semplice e una saggezza nascosta.
Selezioni un qualsiasi TOP e BOTTOM nel grafico, e l'indicatore disegna:
-
Una zona di supporto per il tuo trend.
Per una tendenza rialzista, appare una zona verde; per una tendenza ribassista, una zona rossa. La sensibilità della zona di supporto può essere regolata nelle impostazioni dell'indicatore. Questa zona indica dove è probabile che appaia supporto, in base al trend selezionato.
-
Linee di deviazione alta e bassa
-
Linee angolari calcolate secondo il quadrato di 9 di W.D. Gann
Entri in una posizione:
-
Vai long se la deviazione alta viene rotta verso l'alto.
-
Vai short se la deviazione bassa viene rotta verso il basso.
-
Se il mercato si trova tra le linee di deviazione, acquisti e vendi all'interno di esse, rispettando la zona di supporto.
-
Le linee angolari di Gann servono come guida per le zone di take-profit.
Il livello chiave è la linea dei 360 gradi:
-
Se il prezzo è sopra questa linea, è probabile che il mercato salga.
-
Se il prezzo è sotto questa linea, il mercato potrebbe continuare a scendere.
Quando carichi l'indicatore, apparirà tra la 20ª e la 50ª candela nel grafico.
Fai clic sulla linea per attivarla – una volta attivata, puoi spostarla su qualsiasi TOP o BOTTOM nel grafico.
SPEKULATOR è uno degli indicatori che combina una logica chiara con una visualizzazione elegante.
Puoi attivare un riempimento con gradiente di colore tra le due aree, creando una transizione fluida e visivamente attraente nel tuo grafico.
Nota: l'attivazione dell'effetto di gradiente potrebbe influire sulle prestazioni sui computer meno potenti e potrebbe richiedere una scheda grafica più potente per una risposta ottimale.
L'indicatore consente di salvare le impostazioni individualmente per ogni timeframe.
In questo modo puoi visualizzare una tendenza ribassista su un timeframe e una tendenza rialzista su un altro. Basta attivare l'opzione di sincronizzazione nelle impostazioni.
Un'altra funzione interessante è che puoi salvare il rettangolo di supporto premendo il tasto "S" sulla tastiera.
Raccomandazioni:
-
Coppie di valute: progettato principalmente per Forex. Per oro, criptovalute e indici, le linee del quadrato di 9 di Gann potrebbero non essere applicabili
-
Timeframe: adatto per tutti i timeframe
-
Deposito minimo: nessun deposito minimo richiesto
-
Tipo di account: nessuna limitazione
-
Broker: compatibile con qualsiasi broker
Prima di acquistare:
Si consiglia di testare come si comporta l'indicatore con i tuoi strumenti, timeframe e condizioni di mercato preferiti prima di prendere una decisione d'acquisto.
Hai domande o hai bisogno di assistenza?
Non esitare a inviarmi un messaggio privato qui su MQL5.
Sono disponibile per aiutarti e fornirti indicazioni chiare per assicurarti di comprendere appieno ciò che il prodotto offre.