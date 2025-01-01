DocumentazioneSezioni
I segnali dell'oscillatore Relative Strength Index

Questo modulo di segnali si basa sui modelli di mercato dell'oscillatore Relative Strength Index. Il meccanismo di presa di decisioni di trading sulla base di segnali ottenuti dai moduli, è descritto in una sezione separata.

Condizioni di Generazione di Segnali

Qui di seguito potete trovare la descrizione delle condizioni quando il modulo passa un segnale ad un Expert Advisor.

Tipo di segnale

Descrizione delle condizioni

Per il buying
  • Reverse dietro il livello di oversold — l'oscillatore si rivolta verso l'alto e il suo valore alla barra analizzata è dietro il livello di oversold (valore di default è 30).

Relative Strength Index - Buy Signal

 

  • Swing fallito — l'oscillatore sale più alto del precedente picco alla barra analizzata.

Relative Strength Index - Buy Signal

 

  • Divergenza — il primo fondo analizzato dell'oscillatore è è inferiore a quello precedente, ed il corrispondente fondo prezzo bottom è inferiore al precedente.

Relative Strength Index - Buy Signal

 

  • Doppia divergenza(double divergence) - l' oscillatore forma tre conseguenti fondi, ciascuno di loro è superiore al precedente; ed il prezzo ha formato tre fondi corrispondenti, e ciascuno di essi è inferiore a quello precedente.

Relative Strength Index - Buy Signal

 

  • Testa/Spalle — l'oscillatore ha formato tre conseguenti fondi, e quello in mezzo è inferiore rispetto agli altri.

Relative Strength Index - Buy Signal

Per il selling
  • Reverse dietro il livello di ipercomprato — l'oscillatore si rivolta verso il basso e il suo valore alla barra analizzata è dietro il livello di ipercomprato (valore di default è 70).

Relative Strength Index - Sell Signal

 

  • Swing fallito — l'oscillatore scende al di sotto del fondo precedente alla barra analizzata.

Relative Strength Index - Sell Signal

 

  • Divergenza — il primo picco analizzato dell'oscillatore è inferiore a quello precedente ed il prezzo picco corrispondente è superiore al picco precedente.

Relative Strength Index - Sell Signal

 

  • Doppia divergenza — l'oscillatore forma tre conseguenti picchi, ciascuno di loro è inferiore a quello precedente; il prezzo forma tre picchi corrispondenti, ciascuno dei quali è superiore a quello precedente.

Relative Strength Index - Sell Signal

 

  • Testa/Spalle — l'oscillatore ha formato tre conseguenti picchi, e quell in mezzo è superiore rispetto agli altri.

Relative Strength Index - Sell Signal

Nessuna obiezione per il buying

Valore dell'oscillatore cresce alla bar analizzata.

Nessuna obiezione alla vendita

Valore dell'oscillatore cade alla barra analizzata.

Nota

A seconda della modalità di funzionamento di un Expert Advisor ( "Ogni tick" o "Solo prezzi di Apertura") una barra analizzata è o la barra corrente (con indice 0), o l'ultima barra formata (con indice 1).

I Parametri Regolabili

Questo modulo ha i seguenti parametri regolabili:

Parametro

Descrizione

Weight

Peso del segnale del modulo nell'intervallo da 0 a 1.

PeriodRSI

Periodo di calcolo dell'oscillatore.

Applied

Una serie di prezzi utilizzata per il calcolo dell'oscillatore.