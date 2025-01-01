Per il buying

Reverse dietro il livello di oversold — l'oscillatore si rivolta verso l'alto e il suo valore alla barra analizzata è dietro il livello di oversold (valore di default è 30). Swing fallito — l'oscillatore sale più alto del precedente picco alla barra analizzata. Divergenza — il primo fondo analizzato dell'oscillatore è è inferiore a quello precedente, ed il corrispondente fondo prezzo bottom è inferiore al precedente. Doppia divergenza(double divergence) - l' oscillatore forma tre conseguenti fondi, ciascuno di loro è superiore al precedente; ed il prezzo ha formato tre fondi corrispondenti, e ciascuno di essi è inferiore a quello precedente. Testa/Spalle — l'oscillatore ha formato tre conseguenti fondi, e quello in mezzo è inferiore rispetto agli altri.