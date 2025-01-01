CTrailingPSAR
CTrailingPSAR è una classe di attuazione dell'algotirmo di Trailing Stop basato sui valori dell' indicatore Parabolic SAR.
Descrizione
La classe CTrailingPSAR implementa l'algoritmo Trailing Stop in base ai valori dell' indicatore Parabolic SAR della barra precedente (completata).
Dichiarazione
class CTrailingPSAR: public CExpertTrailing
Titolo
#include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CTrailingPSAR
Metodi della Classe
Inizializzazione
|
Imposta il valore del passo dell' indicatore Parabolic SAR
Imposta il valore di massimo dell' indicatore Parabolic SAR
virtual InitIndicators
Inizializza indicatori e serie temporali
Controlli Metodi di Trailing
|
virtual CheckTrailingStopLong
|
Verifica le condizioni di trailing stop della posizione long
virtual CheckTrailingStopShort
Verifica le condizioni di trailing stop della posizione short
Metodi ereditati dalla classe CObject
Metodi ereditati dalla classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries