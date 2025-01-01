DocumentazioneSezioni
CTrailingPSAR è una classe di attuazione dell'algotirmo di Trailing Stop basato sui valori dell' indicatore Parabolic SAR.

Descrizione

La classe CTrailingPSAR implementa l'algoritmo Trailing Stop in base ai valori dell' indicatore Parabolic SAR della barra precedente (completata).

Dichiarazione

class CTrailingPSAR: public CExpertTrailing

Titolo

   #include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingPSAR

Metodi della Classe

Inizializzazione

 

Step

Imposta il valore del passo dell' indicatore Parabolic SAR

Maximum

Imposta il valore di massimo dell' indicatore Parabolic SAR

virtual InitIndicators

Inizializza indicatori e serie temporali

Controlli Metodi di Trailing

 

virtual CheckTrailingStopLong

Verifica le condizioni di trailing stop della posizione long

virtual CheckTrailingStopShort

Verifica le condizioni di trailing stop della posizione short

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Metodi ereditati dalla classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries

 

 