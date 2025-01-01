- Signals of the Indicator Accelerator Oscillator
I segnali del MACD Oscillator
Questo modulo di segnali si basa sui modelli di mercato dell'oscillatore MACD. Il meccanismo di presa di decisioni di trading sulla base di segnali ottenuti dai moduli, è descritto in una sezione separata.
Condizioni di Generazione di Segnali
Qui di seguito potete trovare la descrizione delle condizioni quando il modulo passa un segnale ad un Expert Advisor.
|
Tipo di segnale
|
Descrizione delle condizioni
|
Per il buying
|
|
Per il selling
|
|
Nessuna obiezione per il buying
|
Valore dell'oscillatore cresce alla bar analizzata.
|
Nessuna obiezione alla vendita
|
Valore dell'oscillatore cade alla barra analizzata.
Nota
A seconda della modalità di funzionamento di un Expert Advisor ( "Ogni tick" o "Solo prezzi di Apertura") una barra analizzata è o la barra corrente (con indice 0), o l'ultima barra formata (con indice 1).
I Parametri Regolabili
Questo modulo ha i seguenti parametri regolabili:
|
Parametro
|
Descrizione
|
Weight
|
Peso del segnale del modulo nell'intervallo da 0 a 1.
|
PeriodFast
|
Periodo di calcolo della EMA veloce.
|
PeriodSlow
|
Periodo di calcolo della EMA lenta.
|
PeriodSignal
|
Periodo di smoothing.
|
Applied
|
Una serie di prezzi utilizzata per il calcolo dell'oscillatore.