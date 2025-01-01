DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaI moduli di Segnali di TradeSignals of the Oscillator MACD 

I segnali del MACD Oscillator

Questo modulo di segnali si basa sui modelli di mercato dell'oscillatore MACD. Il meccanismo di presa di decisioni di trading sulla base di segnali ottenuti dai moduli, è descritto in una sezione separata.

Condizioni di Generazione di Segnali

Qui di seguito potete trovare la descrizione delle condizioni quando il modulo passa un segnale ad un Expert Advisor.

Tipo di segnale

Descrizione delle condizioni

Per il buying
  • Reverse — 'oscillatore si rivolta verso l'alto (l'oscillatore sale alla barra analizzata e cade alla precedente).

MACD - Segnale Buy

 

  • Crossover della linea principale(main) e segnale(signal — la linea principale è sopra la linea segnale alla barra analizzata e sotto la linea segnale alla barra precedente.

MACD - Segnale Buy

 

  • Crossing del livello zero — la linea principale è sopra il livello zero alla barra analizzata e sotto il livello zero alla barra precedente.

MACD - Segnale Buy

 

  • Divergenza — il primo fondo analizzato dell'oscillatore è superiore a quello precedente, ed il corrispondente fondo(in basso) prezzo è inferiore al precedente.

MACD - Segnale Buy

 

  • Doppia divergenza(double divergence) - l' oscillatore forma tre conseguenti fondi, ciascuno di loro è superiore al precedente; ed il prezzo ha formato tre fondi corrispondenti, e ciascuno di essi è inferiore a quello precedente.

MACD - Segnale Buy

Per il selling
  • Reverse — l'oscillatore si rivolta verso il basso (l'oscillatore cade alla barra analizzata e sorge alla precedente).

MACD - Segnale Sell

 

  • Crossover della linea principale(main) e segnale(signal — la linea principale è sotto la linea segnale alla barra analizzata e sopra la linea segnale alla barra precedente.

MACD - Segnale Sell

 

  • Incrociando il livello zero — la linea principale è inferiore al livello zero alla barra analizzata e sopra il livello zero alla precedente.

MACD - Segnale Sell

 

  • Divergenza — il primo picco analizzato dell'oscillatore è inferiore a quello precedente ed il prezzo picco corrispondente è superiore al picco precedente.

MACD - Segnale Sell

 

  • Doppia divergenza — l'oscillatore forma tre conseguenti picchi, ciascuno di loro è inferiore a quello precedente; il prezzo forma tre picchi corrispondenti, ciascuno dei quali è superiore a quello precedente.

MACD - Segnale Sell

Nessuna obiezione per il buying

Valore dell'oscillatore cresce alla bar analizzata.

Nessuna obiezione alla vendita

Valore dell'oscillatore cade alla barra analizzata.

Nota

A seconda della modalità di funzionamento di un Expert Advisor ( "Ogni tick" o "Solo prezzi di Apertura") una barra analizzata è o la barra corrente (con indice 0), o l'ultima barra formata (con indice 1).

I Parametri Regolabili

Questo modulo ha i seguenti parametri regolabili:

Parametro

Descrizione

Weight

Peso del segnale del modulo nell'intervallo da 0 a 1.

PeriodFast

Periodo di calcolo della EMA veloce.

PeriodSlow

Periodo di calcolo della EMA lenta.

PeriodSignal

Periodo di smoothing.

Applied

Una serie di prezzi utilizzata per il calcolo dell'oscillatore.