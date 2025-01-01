DocumentazioneSezioni
I segnali dell'oscillatore Relative Vigor Index 

I segnali dell'oscillatore Relative Vigor Index

Questo modulo di segnali si basa sui modelli di mercato dell'oscillatore Relative Vigor Index. Il meccanismo di presa di decisioni di trading sulla base di segnali ottenuti dai moduli, è descritto in una sezione separata.

Condizioni di Generazione di Segnali

Qui di seguito potete trovare la descrizione delle condizioni quando il modulo passa un segnale ad un Expert Advisor.

Tipo di segnale

Descrizione delle condizioni

Per il buying

Incrocio della linea principale e della segnale — la linea principale è sopra la linea del segnale alla barra analizzata e sotto la linea di segnale alla precedente.

Relative Vigor Index - Buy Signal

Per il selling

Incrocio della linea principale e segnale — la linea principale è sotto la linea di segnale alla barra analizzata e sopra la linea di segnale precedente.

Relative Vigor Index - Sell Signal

Nessuna obiezione per il buying

Valore dell'oscillatore cresce alla bar analizzata.

Nessuna obiezione alla vendita

Valore dell'oscillatore cade alla barra analizzata.

Nota

A seconda della modalità di funzionamento di un Expert Advisor ( "Ogni tick" o "Solo prezzi di Apertura") una barra analizzata è o la barra corrente (con indice 0), o l'ultima barra formata (con indice 1).

I Parametri Regolabili

Questo modulo ha i seguenti parametri regolabili:

Parametro

Descrizione

Weight

Peso del segnale del modulo nell'intervallo da 0 a 1.

PeriodRVI

Periodo di calcolo dell'oscillatore.