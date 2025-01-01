DocumentazioneSezioni
Segnali dell'oscillatore Power Bulls

Questo modulo di segnali si basa sui modelli di mercato dell'oscillatore Bulls Power. Il meccanismo di presa di decisioni di trading sulla base di segnali ottenuti dai moduli, è descritto in una sezione separata.

Condizioni di Generazione di Segnali

Qui di seguito potete trovare la descrizione delle condizioni quando il modulo passa un segnale ad un Expert Advisor.

Tipo di segnale

Descrizione delle condizioni

Per il buying

Non ci sono segnali per il buying.

Per il selling
  • Reverse — l'oscillatore si rivolta verso il basso e il suo valore alla barra analizzata è superiore a 0.

Bulls Power - Segnale Sell

 

  • Divergenza — il primo picco analizzato dell'oscillatore è inferiore a quello precedente, ed il corrispondente prezzo picco è superiore al picco precedente. Inoltre, l'oscillatore non deve scendere al di sotto del livello zero.

Bulls Power - Segnale Sell

Nessuna obiezione per il buying

Nessun segnale.

Nessuna obiezione alla vendita

Il valore dell'oscillatore è maggiore di 0.

Nota

A seconda della modalità di funzionamento di un Expert Advisor ( "Ogni tick" o "Solo prezzi di Apertura") una barra analizzata è o la barra corrente (con indice 0), o l'ultima barra formata (con indice 1).

I Parametri Regolabili

Questo modulo ha i seguenti parametri regolabili:

Parametro

Descrizione

Weight

Peso del segnale del modulo nell'intervallo da 0 a 1.

PeriodBulls

Periodo di calcolo dell'oscillatore.