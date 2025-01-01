DocumentazioneSezioni
Segnali dell'oscillatore Williams Percent Range

Questo modulo di segnali si basa sui modelli di mercato dell'oscillatore Williams Percent Range. Il meccanismo di presa di decisioni di trading sulla base di segnali ottenuti dai moduli, è descritto in una sezione separata.

Condizioni di Generazione di Segnali

Qui di seguito potete trovare la descrizione delle condizioni quando il modulo passa un segnale ad un Expert Advisor.

Tipo di segnale

Descrizione delle condizioni

Per il buying
  • Reverse dietro il livello di oversold — l'oscillatore si rivolta verso l'alto ed il suo valore alla barra analizzata è dietro il livello di ipervenduto (valore di default è -20).

Williams Percent Range - Buy Signal

 

  • Divergenza — il primo fondo analizzato dell'oscillatore è superiore a quello precedente, ed il corrispondente fondo(in basso) prezzo è inferiore al precedente.

Williams Percent Range - Buy Signal

 

Per il selling
  • Reverse dietro il livello di ipercomprato — l'oscillatore rivolto verso il basso e il suo valore al barra analizzata è dietro il livello di ipercomprato (valore di default è -80).

Williams Percent Range - Sell Signal

 

  • Divergenza — il primo picco analizzato dell'oscillatore è inferiore a quello precedente ed il prezzo picco corrispondente è superiore al picco precedente.

Williams Percent Range - Sell Signal

Nessuna obiezione per il buying

Valore dell'oscillatore cresce alla bar analizzata.

Nessuna obiezione alla vendita

Valore dell'oscillatore cade alla barra analizzata.

Nota

A seconda della modalità di funzionamento di un Expert Advisor ( "Ogni tick" o "Solo prezzi di Apertura") una barra analizzata è o la barra corrente (con indice 0), o l'ultima barra formata (con indice 1).

Ricordate che l'oscillatore Williams Percent Range ha una scala rovesciata. Il suo valore massimo è -100, e il minimo è 0.

I Parametri Regolabili

Questo modulo ha i seguenti parametri regolabili:

Parametro

Descrizione

Weight

Peso del segnale del modulo nell'intervallo da 0 a 1.

PeriodWPR

Periodo di calcolo dell'oscillatore.