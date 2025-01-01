CTrailingMA
CTrailingMA è una classe di attuazione dell'algoritmo Trailing Stop basato sui valori dell'indicatore media mobile.
Descrizione
La classe CTrailingMA implementa l' algoritmo Trailing Stop in base ai valori dell'indicatore media mobile della barra precedente (completata).
Dichiarazione
class CTrailingMA: public CExpertTrailing
Titolo
#include <Expert\Trailing\TrailingMA.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CTrailingMA
Metodi della Classe
Inizializzazione
Imposta periodo di media mobile
Imposta slittamento di media mobile
Imposta il metodo di smussamento della media mobile
Imposta il prezzo applicato della media mobile
virtual InitIndicators
Inizializza indicatori e serie temporali
virtual ValidationSettings
Controlla le impostazioni
Controlli Metodi di Trailing
virtual CheckTrailingStopLong
Verificare le condizioni Trailing Stop della posizione long
virtual CheckTrailingStopShort
Controlla condizioni di Trailing Stop della posizione short
Metodi ereditati dalla classe CObject
Metodi ereditati dalla classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries