CTrailingMA

CTrailingMA è una classe di attuazione dell'algoritmo Trailing Stop basato sui valori dell'indicatore media mobile.

Descrizione

La classe CTrailingMA implementa l' algoritmo Trailing Stop in base ai valori dell'indicatore media mobile della barra precedente (completata).

Dichiarazione

class CTrailingMA: public CExpertTrailing

Titolo

   #include <Expert\Trailing\TrailingMA.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingMA

Metodi della Classe

Inizializzazione

 

Period

Imposta periodo di media mobile

Shift

Imposta slittamento di media mobile

Metodo

Imposta il metodo di smussamento della media mobile

Applied

Imposta il prezzo applicato della media mobile

virtual InitIndicators

Inizializza indicatori e serie temporali

virtual ValidationSettings

Controlla le impostazioni

Controlli Metodi di Trailing

 

virtual CheckTrailingStopLong

Verificare le condizioni Trailing Stop della posizione long

virtual CheckTrailingStopShort

Controlla condizioni di Trailing Stop della posizione short

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Metodi ereditati dalla classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries