I segnali dell' Indicatore Triple Exponential Moving Average

Questo modulo è dei segnali sulla base dei modelli di mercato dell'indicatore Triple Exponential Moving Average. Il meccanismo di presa di decisioni di trading sulla base di segnali ottenuti dai moduli, è descritto in una sezione separata.

Condizioni di Generazione di Segnali

Qui di seguito potete trovare la descrizione delle condizioni quando il modulo passa un segnale ad un Expert Advisor.

Tipo di segnale

Descrizione delle condizioni

Per il buying
  • Il prezzo ha incrociato l'indicatore verso il basso (il prezzo di Apertura della barra analizzata è sopra l'indicatore e il prezzo di Chiusura è sotto l'indicatore) e l'indicatore sale (segnale debole).

Triple Exponential Moving Average - Buy Signal

 

  • Moving Average Crossover. Il prezzo ha attraversato l'indicatore verso l'alto (il prezzo di apertura della barra analizzata è sotto l'indicatore ed il prezzo di chiusura è sopra l'indicatore) e l'indicatore sale (segnale forte).

Triple Exponential Moving Average - Buy Signal

 

  • L'ombra inferiore della barra ha attraversato l'indicatore (i prezzi di Apertura(Open) e Chiusura(Close) della barra analizzata sono al di sopra dell'indicatore, ed il prezzo Basso(Low) è sotto l'indicatore) e l'indicatore aumenta (segnale debole).

Triple Exponential Moving Average - Buy Signal

Per il selling
  • Il prezzo ha attraversato l'indicatore verso l'alto (il prezzo di Apertura(Open) della barra analizzata è sotto l'indicatore ed il prezzo di Chiusura(Close) è sopra l' indicatore) e l'indicatore scende (segnale debole).

Triple Exponential Moving Average - Sell Signal

 

  • Moving Average Crossover. Il prezzo ha attraversato l'indicatore verso il basso (il prezzo di apertura(Open) della barra analizzata è sopra l'indicatore ed il prezzo di chiusura(Close) è sotto l'indicatore) e l'indicatore scende (segnale forte).

Triple Exponential Moving Average - Sell Signal

 

  • L'ombra superiore della barra ha attraversato l'indicatore (i prezzi di Apertura(Open) e Chiusura(Close) della barra analizzata sono sotto l'indicatore, ed il prezzo High è al di sopra dell' indicatore) e l'indicatore scende (segnale debole).

Triple Exponential Moving Average - Sell Signal

Nessuna obiezione per il buying

Il prezzo è sopra l'indicatore.

Nessuna obiezione alla vendita

Il prezzo è sotto l'indicatore.

Nota

A seconda della modalità di funzionamento di un Expert Advisor ( "Ogni tick" o "Solo prezzi di Apertura") una barra analizzata è o la barra corrente (con indice 0), o l'ultima barra formata (con indice 1).

I Parametri Regolabili

Questo modulo ha i seguenti parametri regolabili:

Parametro

Descrizione

Weight

Peso del segnale del modulo nell'intervallo da 0 a 1.

PeriodMA

Periodo di media dell'indicatore.

Shift

Slittamento dell'indicatore lungo l'asse temporale (in barre).

Metodo

Metodo di calcolo della media.

Applied

A price series usate per il calcolo dell'indicatore.

 