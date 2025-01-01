CMoneyFixedRisk
CMoneyFixedRisk è una classe con l'attuazione dell' algoritmo gestione del denaro con il rischio fisso predefinito.
Descrizione
Classe CMoneyFixedRisk implementa l'algoritmo di gestione del denaro con il rischio predefinito fisso.
Dichiarazione
class CMoneyFixedRisk: public CExpertMoney
Titolo
#include <Expert\Money\MoneyFixedRisk.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CMoneyFixedRisk
Metodi della Classe
Metodi di Gestione del Rischio e del Denaro
virtual CheckOpenLong
Ottiene il volume di trading per la posizione long
virtual CheckOpenShort
|
Ottiene il volume di trading per la posizione short
Metodi ereditati dalla classe CObject
Metodi ereditati dalla classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
Metodi ereditati dalla classe CExpertMoney