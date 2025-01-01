DocumentazioneSezioni
CMoneyFixedRisk è una classe con l'attuazione dell' algoritmo gestione del denaro con il rischio fisso predefinito.

Descrizione

Classe CMoneyFixedRisk implementa l'algoritmo di gestione del denaro con il rischio predefinito fisso.

Dichiarazione

   class CMoneyFixedRisk: public CExpertMoney

Titolo

   #include <Expert\Money\MoneyFixedRisk.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedRisk

Metodi della Classe

Metodi di Gestione del Rischio e del Denaro

 

virtual CheckOpenLong

Ottiene il volume di trading per la posizione long

virtual CheckOpenShort

Ottiene il volume di trading per la posizione short

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Metodi ereditati dalla classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Metodi ereditati dalla classe CExpertMoney

Percent, ValidationSettings, CheckReverse

 