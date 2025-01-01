Per il buying

Inversione dietro il livello di ipervenduto(oversold) - l'oscillatore si rivolta verso l'alto e il suo valore alla barra analizzata è dietro il livello di oversold (valore di default è 0.3). Divergenza — il primo fondo analizzato dell'oscillatore è superiore a quello precedente, ed il corrispondente fondo(in basso) prezzo è inferiore al precedente. Doppia divergenza(double divergence) - l' oscillatore forma tre conseguenti fondi, ciascuno di loro è superiore al precedente; ed il prezzo ha formato tre fondi corrispondenti, e ciascuno di essi è inferiore a quello precedente.