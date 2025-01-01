DocumentazioneSezioni
Segnali del DeMarker Oscillator

Questo modulo di segnali si basa sui modelli di mercato dell'oscillatore DeMarker. Il meccanismo di presa di decisioni di trading sulla base di segnali ottenuti dai moduli, è descritto in una sezione separata.

Condizioni di Generazione di Segnali

Qui di seguito potete trovare la descrizione delle condizioni quando il modulo passa un segnale ad un Expert Advisor.

Tipo di segnale

Descrizione delle condizioni

Per il buying
  • Inversione dietro il livello di ipervenduto(oversold) - l'oscillatore si rivolta verso l'alto e il suo valore alla barra analizzata è dietro il livello di oversold (valore di default è 0.3).

DeMarker - Buy Signal

 

  • Divergenza — il primo fondo analizzato dell'oscillatore è superiore a quello precedente, ed il corrispondente fondo(in basso) prezzo è inferiore al precedente.

DeMarker - Buy Signal

  • Doppia divergenza(double divergence) - l' oscillatore forma tre conseguenti fondi, ciascuno di loro è superiore al precedente; ed il prezzo ha formato tre fondi corrispondenti, e ciascuno di essi è inferiore a quello precedente.

DeMarker - Buy Signal

Per il selling
  • Inversione dietro il livello di ipercomprato - l'oscillatore rivolto verso il basso e il suo valore al barra analizzata è dietro il livello di ipercomprato (valore di default è 0.7).

DeMarker - Sell Signal

 

  • Divergenza — il primo picco analizzato dell'oscillatore è inferiore a quello precedente ed il prezzo picco corrispondente è superiore al picco precedente.

DeMarker - Sell Signal

 

  • Doppia divergenza — l'oscillatore forma tre conseguenti picchi, ciascuno di loro è inferiore a quello precedente; il prezzo forma tre picchi corrispondenti, ciascuno dei quali è superiore a quello precedente.

DeMarker - Sell Signal

Nessuna obiezione per il buying

Valore dell'oscillatore cresce alla bar analizzata.

Nessuna obiezione alla vendita

Valore dell'oscillatore cade alla barra analizzata.

Nota

A seconda della modalità di funzionamento di un Expert Advisor ( "Ogni tick" o "Solo prezzi di Apertura") una barra analizzata è o la barra corrente (con indice 0), o l'ultima barra formata (con indice 1).

I Parametri Regolabili

Questo modulo ha i seguenti parametri regolabili:

Parametro

Descrizione

Weight

Peso del segnale del modulo nell'intervallo da 0 a 1.

PeriodDeM

Periodo di calcolo dell'oscillatore.