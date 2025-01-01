DocumentazioneSezioni
Segnali del indicatore Indicator Envelopes 

Segnali del indicatore Indicator Envelopes

Questo modulo di segnali si basa sui modelli di mercato dell'indicatore Envelopes. Il meccanismo di presa di decisioni di trading sulla base di segnali ottenuti dai moduli, è descritto in una sezione separata.

Condizioni di Generazione di Segnali

Qui di seguito potete trovare la descrizione delle condizioni quando il modulo passa un segnale ad un Expert Advisor.

Tipo di segnale

Descrizione delle condizioni

Per il buying
  • Il prezzo è vicino alla linea più bassa dell'indicatore alla barra analizzata.

Envelopes - Buy Signal

 

  • Il prezzo ha tagliato la linea superiore dell'indicatore alla barra analizzata.

Envelopes - Buy Signal

Per il selling
  • Il prezzo è vicino alla linea superiore dell'indicatore alla barra analizzata.

Envelopes - Sell Signal

 

  • Il prezzo ha tagliato la linea inferiore dell'indicatore alla barra analizzata.

Envelopes - Sell Signal

Nessuna obiezione per il buying

Nessun segnale.

Nessuna obiezione alla vendita

Nessun segnale.

Nota

A seconda della modalità di funzionamento di un Expert Advisor ( "Ogni tick" o "Solo prezzi di Apertura") una barra analizzata è o la barra corrente (con indice 0), o l'ultima barra formata (con indice 1).

I Parametri Regolabili

Questo modulo ha i seguenti parametri regolabili:

Parametro

Descrizione

Weight

Peso del segnale del modulo nell'intervallo da 0 a 1.

PeriodMA

Periodo di calcolo dell'indicatore.

Shift

Slittamento dell'indicatore lungo l'asse temporale (in barre).

Metodo

Metodo di calcolo della media.

Applied

A price series usate per il calcolo dell'indicatore.

Deviation

Deviazione dei bordi envelope dalla linea centrale (MA) in termini percentuali.

 