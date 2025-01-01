Trailing Stop classes
Questa sezione contiene i dettagli tecnici di lavoro con classi di trailing stop e la descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5.
L'uso di queste classi vi farà risparmiare tempo durante la creazione (e test) di strategie di trading.
La MQL5 Standard Library (in termini di strategie di trading) si trova nella directory del terminale, nella cartella Include\Expert\Trailing.
|
Classe
|
Descrizione
|
Questa classe implementa l'algoritmo di Trailing Stop sulla base di punti fissi
|
Questa classe implementa l'algoritmo Trailing Stop in base ai valori dell' indicatore Moving Average
|
Una classe stub, non utilizza nessun algoritmo di Trailing Stop
|
Questa classe implementa l'algoritmo Trailing Stop in base ai valori dell' indicatore Parabolic SAR