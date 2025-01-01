DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaTrailing Stop Classes 

Trailing Stop classes

Questa sezione contiene i dettagli tecnici di lavoro con classi di trailing stop e la descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5.

L'uso di queste classi vi farà risparmiare tempo durante la creazione (e test) di strategie di trading.

La MQL5 Standard Library (in termini di strategie di trading) si trova nella directory del terminale, nella cartella Include\Expert\Trailing.

Classe

Descrizione

CTrailingFixedPips

Questa classe implementa l'algoritmo di Trailing Stop sulla base di punti fissi

CTrailingMA

Questa classe implementa l'algoritmo Trailing Stop in base ai valori dell' indicatore Moving Average

CTrailingNone

Una classe stub, non utilizza nessun algoritmo di Trailing Stop

CTrailingPSAR

Questa classe implementa l'algoritmo Trailing Stop in base ai valori dell' indicatore Parabolic SAR