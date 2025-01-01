Per il buying

Il prezzo ha incrociato l'indicatore verso il basso (il prezzo di Apertura della barra analizzata è sopra l'indicatore e il prezzo di Chiusura è sotto l'indicatore) e l'indicatore sale (segnale debole). Moving Average Crossover. Il prezzo ha attraversato l'indicatore verso l'alto (il prezzo di apertura della barra analizzata è sotto l'indicatore ed il prezzo di chiusura è sopra l'indicatore) e l'indicatore sale (segnale forte). L'ombra inferiore della barra ha attraversato l'indicatore (i prezzi di Apertura(Open) e Chiusura(Close) della barra analizzata sono al di sopra dell'indicatore, ed il prezzo Basso(Low) è sotto l'indicatore) e l'indicatore aumenta (segnale debole).