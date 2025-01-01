Per il buying

Reverse dietro il livello di sovravenduto(overselling) — l'oscillatore si rivolta verso l'alto e il suo valore alla barra analizzata è dietro il livello di overselling (il valore di default è -100). Divergenza — il primo fondo analizzato dell'oscillatore è superiore a quello precedente, ed il corrispondente fondo(in basso) prezzo è inferiore al precedente. Doppia divergenza — l'oscillatore forma tre conseguenti fondi, ciascuno di loro è superiore al precedente; ed il prezzo forma tre fondi corrispondenti, ciascuno di cui è inferiore a quello precedente.