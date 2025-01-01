DocumentazioneSezioni
Segnali dell'Indice Oscillator Commodity Channel Index

Questo modulo di segnali si basa sui modelli di mercato dell'oscillatore Commodity Channel Index. Il meccanismo di presa di decisioni di trading sulla base di segnali ottenuti dai moduli, è descritto in una sezione separata.

Condizioni di Generazione di Segnali

Qui di seguito potete trovare la descrizione delle condizioni quando il modulo passa un segnale ad un Expert Advisor.

Tipo di segnale

Descrizione delle condizioni

Per il buying
  • Reverse dietro il livello di sovravenduto(overselling) — l'oscillatore si rivolta verso l'alto e il suo valore alla barra analizzata è dietro il livello di overselling (il valore di default è -100).

Commodity Channel Index - Segnale Buy

 

  • Divergenza — il primo fondo analizzato dell'oscillatore è superiore a quello precedente, ed il corrispondente fondo(in basso) prezzo è inferiore al precedente.

Commodity Channel Index - Segnale Buy

 

  • Doppia divergenza — l'oscillatore forma tre conseguenti fondi, ciascuno di loro è superiore al precedente; ed il prezzo forma tre fondi corrispondenti, ciascuno di cui è inferiore a quello precedente.

Commodity Channel Index - Segnale Buy

Per il selling
  • Reverse dietro il livello di ipercomprato(overbought) — l'oscillatore si rivolta verso il basso e il suo valore alla barra analizzata è dietro il livello di ipercomprato (il valore di default è 100).

Commodity Channel Index - Segnale Sell

 

  • Divergenza — il primo picco analizzato dell'oscillatore è inferiore a quello precedente ed il prezzo picco corrispondente è superiore al picco precedente.

Commodity Channel Index - Segnale Sell

 

  • Doppia divergenza — l'oscillatore forma tre conseguenti picchi, ciascuno di loro è inferiore a quello precedente; il prezzo forma tre picchi corrispondenti, ciascuno dei quali è superiore a quello precedente.

Commodity Channel Index - Segnale Sell

Nessuna obiezione per il buying

Valore dell'oscillatore cresce alla bar analizzata.

Nessuna obiezione alla vendita

Valore dell'oscillatore cade alla barra analizzata.

Nota

A seconda della modalità di funzionamento di un Expert Advisor ( "Ogni tick" o "Solo prezzi di Apertura") una barra analizzata è o la barra corrente (con indice 0), o l'ultima barra formata (con indice 1).

I Parametri Regolabili

Questo modulo ha i seguenti parametri regolabili:

Parametro

Descrizione

Weight

Peso del segnale del modulo nell'intervallo da 0 a 1.

PeriodCCI

Periodo di calcolo dell'oscillatore.

Applied

Una serie di prezzi utilizzata per il calcolo dell'oscillatore.