CTrailingNone una classetronca. Questa classe deve essere utilizzata in fase di inizializzazione dell'oggetto Trailng se la vostra strategia non usa il Trailing Stop.

Descrizione

La Classe CTrailingNone non implementa nessun algoritmo di Trailing Stop. I metodi di verifica delle condizioni Trailing Stop restituiscono sempre false.

Dichiarazione

class CTrailingNone: public CExpertTrailing

Titolo

   #include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingNone

Metodi della Classe

Controlli Metodi di Trailing

 

virtual CheckTrailingStopLong

Un metodo stub per il check della condizioni Trailing Stop della posizione long

virtual CheckTrailingStopShort

Un metodo stub per il check della condizioni Trailing Stop della posizione short

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Metodi ereditati dalla classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Metodi ereditati dalla classe CExpertTrailing

CheckTrailingStopLong, CheckTrailingStopShort