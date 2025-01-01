CTrailingNone
CTrailingNone una classetronca. Questa classe deve essere utilizzata in fase di inizializzazione dell'oggetto Trailng se la vostra strategia non usa il Trailing Stop.
Descrizione
La Classe CTrailingNone non implementa nessun algoritmo di Trailing Stop. I metodi di verifica delle condizioni Trailing Stop restituiscono sempre false.
Dichiarazione
class CTrailingNone: public CExpertTrailing
Titolo
#include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CTrailingNone
Metodi della Classe
Controlli Metodi di Trailing
virtual CheckTrailingStopLong
Un metodo stub per il check della condizioni Trailing Stop della posizione long
virtual CheckTrailingStopShort
|
Un metodo stub per il check della condizioni Trailing Stop della posizione short
Metodi ereditati dalla classe CObject
Metodi ereditati dalla classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
Metodi ereditati dalla classe CExpertTrailing