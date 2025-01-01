DocumentazioneSezioni
Segnali dell'indicatore Parabolic SAR

Questo modulo di segnali si basa sui modelli di mercato dell'indicatore Parabolic SAR. Il meccanismo di presa di decisioni di trading sulla base di segnali ottenuti dai moduli, è descritto in una sezione separata.

Condizioni di Generazione di Segnali

Qui di seguito potete trovare la descrizione delle condizioni quando il modulo passa un segnale ad un Expert Advisor.

Tipo di segnale

Descrizione delle condizioni

Per il buying

Reverse — l'indicatore è inferiore al prezzo alla barra analizzata e sopra il prezzo a quella precedente.

Parabolic SAR - Buy Signal

Per il selling

Reverse — l'indicatore è sopra al prezzo alla barra analizzata e sotto al prezzo a quella precedente.

Parabolic SAR - Sell Signal

Nessuna obiezione per il buying

Il prezzo è sopra l'indicatore.

Nessuna obiezione alla vendita

Il prezzo è sotto l'indicatore.

Nota

A seconda della modalità di funzionamento di un Expert Advisor ( "Ogni tick" o "Solo prezzi di Apertura") una barra analizzata è o la barra corrente (con indice 0), o l'ultima barra formata (con indice 1).

I Parametri Regolabili

Questo modulo ha i seguenti parametri regolabili:

Parametro

Descrizione

Weight

Peso del segnale del modulo nell'intervallo da 0 a 1.

Step

Lo step di incremento dei prezzi.

Maximum

Il tasso massimo della velocità di convergenza dell'indicatore con il prezzo.

 