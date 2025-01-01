DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi Money ManagementCMoneyNone 

CMoneyNone

CMoneyNone è una classe con l'implementazione dell' algoritmo di trading con il lotto minimo consentito.

Descrizione

La Classe CMoneyNone implementa il trading con il lotto minimo permesso.

Dichiarazione

   class CMoneyNone: public CExpertMoney

Titolo

   #include <Expert\Money\MoneyNone.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyNone

Metodi della Classe

Inizializzazione

 

virtual ValidationSettings

Controlla le impostazioni

Metodi di Gestione del Rischio e del Denaro

 

virtual CheckOpenLong

Ottiene il volume di trading per la posizione long

virtual CheckOpenShort

Ottiene il volume di trading per la posizione short

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Metodi ereditati dalla classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Metodi ereditati dalla classe CExpertMoney

Percent, CheckReverse, CheckClose

 