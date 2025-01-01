DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaI moduli di Segnali di TradeSignals of the Indicator Accelerator Oscillator 

Segnali del indicatore Accelerator Oscillator

Questo modulo è basato sui modelli di mercato dell'indicatore Accelerator Oscillator. Il meccanismo di presa di decisioni di trading sulla base di segnali ottenuti dai moduli, è descritto in una sezione separata.

Condizioni di Generazione di Segnali

Qui di seguito potete trovare la descrizione delle condizioni quando il modulo passa un segnale ad un Expert Advisor.

Tipo di segnale

Descrizione delle condizioni

Per il buying
  • Il valore dell'indicatore è superiore a 0 e sorge alla barra analizzata e precedenti.

Accelerator Oscillator - Segnale Buy

 

Per il selling
  • Il valore dell'indicatore è inferiore a 0 e cade alla barra analizzata e precedenti.

Accelerator Oscillator - Segnale Sell

 

Nessuna obiezione per il buying

Il valore dell'indicatore cresce alla barra analizzata.

Nessuna obiezione alla vendita

Il valore dell'indicatore cade alla barra analizzata.

Nota

A seconda della modalità di funzionamento di un Expert Advisor ( "Ogni tick" o "Solo prezzi di Apertura") una barra analizzata è o la barra corrente (con indice 0), o l'ultima barra formata (con indice 1).

I Parametri Regolabili

Questo modulo ha i seguenti parametri regolabili:

Parametro

Descrizione

Weight

Peso del segnale del modulo nell'intervallo da 0 a 1.