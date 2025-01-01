- Signals of the Indicator Accelerator Oscillator
- Signals of the Indicator Adaptive Moving Average
- Signals of the Indicator Awesome Oscillator
- Signals of the Oscillator Bears Power
- Signals of the Oscillator Bulls Power
- Signals of the Oscillator Commodity Channel Index
- Signals of the Oscillator DeMarker
- Signals of the Indicator Double Exponential Moving Average
- Signals of the Indicator Envelopes
- Signals of the Indicator Fractal Adaptive Moving Average
- Signals of the Intraday Time Filter
- Signals of the Oscillator MACD
- Signals of the Indicator Moving Average
- Signals of the Indicator Parabolic SAR
- Signals of the Oscillator Relative Strength Index
- Signals of the Oscillator Relative Vigor Index
- Signals of the Oscillator Stochastic
- Signals of the Oscillator Triple Exponential Average
- Signals of the Indicator Triple Exponential Moving Average
- Signals of the Oscillator Williams Percent Range
Segnali del indicatore Accelerator Oscillator
Questo modulo è basato sui modelli di mercato dell'indicatore Accelerator Oscillator. Il meccanismo di presa di decisioni di trading sulla base di segnali ottenuti dai moduli, è descritto in una sezione separata.
Condizioni di Generazione di Segnali
Qui di seguito potete trovare la descrizione delle condizioni quando il modulo passa un segnale ad un Expert Advisor.
|
Tipo di segnale
|
Descrizione delle condizioni
|
Per il buying
|
|
Per il selling
|
|
Nessuna obiezione per il buying
|
Il valore dell'indicatore cresce alla barra analizzata.
|
Nessuna obiezione alla vendita
|
Il valore dell'indicatore cade alla barra analizzata.
Nota
A seconda della modalità di funzionamento di un Expert Advisor ( "Ogni tick" o "Solo prezzi di Apertura") una barra analizzata è o la barra corrente (con indice 0), o l'ultima barra formata (con indice 1).
I Parametri Regolabili
Questo modulo ha i seguenti parametri regolabili:
|
Parametro
|
Descrizione
|
Weight
|
Peso del segnale del modulo nell'intervallo da 0 a 1.