Per il buying

Reverse — 'oscillatore si rivolta verso l'alto (l'oscillatore sale alla barra analizzata e cade alla precedente). Incrocio della linea principale e della segnale — la linea principale è sopra la linea del segnale alla barra analizzata e sotto la linea di segnale alla precedente. Divergenza — il primo fondo analizzato dell'oscillatore è superiore a quello precedente, ed il corrispondente fondo(in basso) prezzo è inferiore al precedente. Doppia divergenza(double divergence) - l' oscillatore forma tre conseguenti fondi, ciascuno di loro è superiore al precedente; ed il prezzo ha formato tre fondi corrispondenti, e ciascuno di essi è inferiore a quello precedente.