I moduli di Segnali di TradeSignals of the Oscillator Stochastic 

I segnali dell'Oscillatore Stochastic

Questo modulo è dei segnali sulla base dei modelli di mercato dell'oscillatore Stochastic. Il meccanismo di presa di decisioni di trading sulla base di segnali ottenuti dai moduli, è descritto in una sezione separata.

Condizioni di Generazione di Segnali

Qui di seguito potete trovare la descrizione delle condizioni quando il modulo passa un segnale ad un Expert Advisor.

Tipo di segnale

Descrizione delle condizioni

Per il buying
  • Reverse — 'oscillatore si rivolta verso l'alto (l'oscillatore sale alla barra analizzata e cade alla precedente).

Stochastic - Buy Signal

 

  • Incrocio della linea principale e della segnale — la linea principale è sopra la linea del segnale alla barra analizzata e sotto la linea di segnale alla precedente.

Stochastic - Buy Signal

 

  • Divergenza — il primo fondo analizzato dell'oscillatore è superiore a quello precedente, ed il corrispondente fondo(in basso) prezzo è inferiore al precedente.

Stochastic - Buy Signal

 

  • Doppia divergenza(double divergence) - l' oscillatore forma tre conseguenti fondi, ciascuno di loro è superiore al precedente; ed il prezzo ha formato tre fondi corrispondenti, e ciascuno di essi è inferiore a quello precedente.

Stochastic - Buy Signal

Per il selling
  • Reverse — l'oscillatore si rivolta verso il basso (l'oscillatore cade alla barra analizzata e sorge alla precedente).

Stochastic - Sell Signal

 

  • Incrocio della linea principale e segnale — la linea principale è sotto la linea di segnale alla barra analizzata e sopra la linea di segnale precedente.

Stochastic - Sell Signal

  • Divergenza — il primo picco analizzato dell'oscillatore è inferiore a quello precedente ed il prezzo picco corrispondente è superiore al picco precedente.

Stochastic - Sell Signal

 

  • Doppia divergenza — l'oscillatore forma tre conseguenti picchi, ciascuno di loro è inferiore a quello precedente; il prezzo forma tre picchi corrispondenti, ciascuno dei quali è superiore a quello precedente.

Stochastic - Sell Signal

Nessuna obiezione per il buying

Valore dell'oscillatore cresce alla bar analizzata.

Nessuna obiezione alla vendita

Valore dell'oscillatore cade alla barra analizzata.

Nota

A seconda della modalità di funzionamento di un Expert Advisor ( "Ogni tick" o "Solo prezzi di Apertura") una barra analizzata è o la barra corrente (con indice 0), o l'ultima barra formata (con indice 1).

I Parametri Regolabili

Questo modulo ha i seguenti parametri regolabili:

Parametro

Descrizione

Weight

Peso del segnale del modulo nell'intervallo da 0 a 1.

PeriodK

Periodo di calcolo della linea principale dell'oscillatore.

PeriodD

Periodo di calcolo della linea principale dell'oscillatore.

PeriodSlow

Periodo di rallentamento.

Applied

Una serie di prezzi utilizzata per il calcolo dell'oscillatore.