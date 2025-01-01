- Signals of the Indicator Accelerator Oscillator
Segnali del Filtro Orario Intraday
Questo modulo si basa sul presupposto che l'efficienza di modelli di mercato cambia nel tempo. Utilizzando questo modulo, è possibile filtrare i segnali ricevuti dagli altri moduli per ore e giorni della settimana. Esso permette di aumentare la qualità dei segnali generati per via del taglio dei periodi di tempo sfavorevoli. Il meccanismo di presa di decisioni di trade basati sui segnali dei moduli è descritto in una sezione separata.
Condizioni di Generazione di Segnali
Qui di seguito potete trovare la descrizione delle condizioni quando il modulo passa un segnale ad un Expert Advisor.
|
Tipo di segnale
|
Descrizione delle condizioni
|
Per il buying
|
Nessun segnale.
|
Per il selling
|
Nessun segnale.
|
Nessuna obiezione per il buying
|
La data e l'ora correnti soddisfano i parametri specificati.
|
Nessuna obiezione alla vendita
|
La data e l'ora correnti soddisfano i parametri specificati.
I Parametri Regolabili
Questo modulo ha i seguenti parametri regolabili:
|
Parametro
|
Descrizione
|
Weight
|
Peso del segnale del modulo nell'intervallo da 0 a 1.
|
GoodHourOfDay
|
Numero di unica ora del giorno (da 0 a 23) quando verranno abilitati i segnali di trade. Se il valore è -1, i segnali saranno abilitati per l'intera giornata.
|
BadHoursOfDay
|
Il campo bit. Ogni bit di questo campo corrisponde ad un'ora del giorno (0 bit - ora 0, ..., 23 bit - 23-esima ora). Se il valore di un bit è uguale a 0, i segnali di trade saranno attivati nella corrispondente ora. Se il valore di un bit è uguale a 1, i segnali di trade saranno disabilitati durante le corrispondenti ore. Un numero specificato è rappresentato come un numero binario e viene utilizzato come maschera di bit.
Ore disabilitate hanno una priorità più alta rispetto a quelle abilitate.
|
GoodDayOfWeek
|
Numero dell'unico giorno della settimana (da 0 a 6, dove 0 è la Domenica), quando saranno abilitati segnali di trade. Se il valore è -1, i segnali saranno abilitati in qualsiasi giorno.
|
BadDaysOfWeek
|
Il campo bit. Ogni bit di questo campo corrisponde ad un giorno della settimana (0 bit - Domenica, ..., 6 bit - Sabato). Se il valore di un bit è uguale a 0, i segnali di trade saranno attivati nel corrispondente giorno. Se il valore di un bit è uguale a 1, i segnali di trade saranno disabilitati durante il corrispondente giorno. Un numero specificato è rappresentato come un numero binario e viene utilizzato come maschera di bit.
Giorni disabilitati hanno una priorità più alta rispetto a quelli abilitati.