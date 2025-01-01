CMoneyFixedLot
CMoneyFixedLot è una classe progettata per implementare l'algoritmo di gestione del denaro basata sul trading con predefinita la dimensione del lotto fissa.
Descrizione
CMoneyFixedLot implementa un algoritmo di gestione del denaro sulla base del trading con predefinito la dimensione del lotto fissa.
Dichiarazione
|
class CMoneyFixedLot: public CExpertMoney
Titolo
|
#include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CMoneyFixedLot
Metodi della Classe
|
Inizializzazione
|
|
Imposta il volume di trading
|
virtual ValidationSettings
|
Controlla le impostazioni
|
Metodi di Gestione del Rischio e del Denaro
|
|
virtual CheckOpenLong
|
Ottiene il volume di trading per la posizione long
|
virtual CheckOpenShort
|
Ottiene il volume di trading per la posizione short
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
|
Metodi ereditati dalla classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
|
Metodi ereditati dalla classe CExpertMoney