CMoneyFixedLot

CMoneyFixedLot è una classe progettata per implementare l'algoritmo di gestione del denaro basata sul trading con predefinita la dimensione del lotto fissa.

Descrizione

CMoneyFixedLot implementa un algoritmo di gestione del denaro sulla base del trading con predefinito la dimensione del lotto fissa.

Dichiarazione

   class CMoneyFixedLot: public CExpertMoney

Titolo

   #include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedLot

Metodi della Classe

Inizializzazione

 

Lots

Imposta il volume di trading

virtual ValidationSettings

Controlla le impostazioni

Metodi di Gestione del Rischio e del Denaro

 

virtual CheckOpenLong

Ottiene il volume di trading per la posizione long

virtual CheckOpenShort

Ottiene il volume di trading per la posizione short

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Metodi ereditati dalla classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Metodi ereditati dalla classe CExpertMoney

Percent, CheckReverse, CheckClose

 