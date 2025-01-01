DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaI moduli di Segnali di TradeSignals of the Indicator Awesome Oscillator 

I Segnali dell' Indicatore Awesome Oscillator

Questo modulo di segnali si basa sui modelli di mercato dell'indicatore Awesome Oscillator. Il meccanismo di presa di decisioni di trading sulla base di segnali ottenuti dai moduli, è descritto in una sezione separata.

Condizioni di Generazione di Segnali

Qui di seguito potete trovare la descrizione delle condizioni quando il modulo passa un segnale ad un Expert Advisor.

Tipo di segnale

Descrizione delle condizioni

Per il buying
  • Saucer — il valore dell'indicatore alla barra analizzata si alza, e cade alle barre precedenti; a ciò, entrambi i valori sono superiori 0.

Awesome Oscillator - Segnale Buy

 

  • Attraversando la linea dello zero — il valore dell'indicatore è superiore a 0 alla barra analizzata, ed è inferiore a 0 alla barra precedente.

Awesome Oscillator - Segnale Buy

 

  • Divergenza — Il primo fondo(parte bassa) analizzato dell'indicatore è meno profondo del precedente, e il corrispondente prezzo a valle è più profondo di quello precedente. Inoltre, l'indicatore non deve superare il livello zero.

Awesome Oscillator - Segnale Buy

Per il selling
  • Saucer — il valore dell'indicatore alla barra analizzata cade, ed è salito alla barra precedente; al che, entrambi i valori sono inferiori a 0.

Awesome Oscillator - Segnale Sell

 

  • Incrociando la linea dello zero — il valore dell'indicatore è inferiore a 0 alla barra analizzata, ed è superiore a 0 alla barra precedente.

Awesome Oscillator - Segnale Sell

 

  • Divergenza — il primo picco analizzato dell'indicatore è inferiore a quello precedente, ed il corrispondente picco prezzo è superiore a quello precedente. Inoltre, l'indicatore non deve scende sotto il livello zero.

Awesome Oscillator - Segnale Sell

Nessuna obiezione per il buying

Il valore dell'indicatore cresce alla barra analizzata.

Nessuna obiezione alla vendita

Il valore dell'indicatore cade alla barra analizzata.

Nota

A seconda della modalità di funzionamento di un Expert Advisor ( "Ogni tick" o "Solo prezzi di Apertura") una barra analizzata è o la barra corrente (con indice 0), o l'ultima barra formata (con indice 1).

I Parametri Regolabili

Questo modulo ha i seguenti parametri regolabili:

Parametro

Descrizione

Weight

Peso del segnale del modulo nell'intervallo da 0 a 1.