Per il buying

Saucer — il valore dell'indicatore alla barra analizzata si alza, e cade alle barre precedenti; a ciò, entrambi i valori sono superiori 0. Attraversando la linea dello zero — il valore dell'indicatore è superiore a 0 alla barra analizzata, ed è inferiore a 0 alla barra precedente. Divergenza — Il primo fondo(parte bassa) analizzato dell'indicatore è meno profondo del precedente, e il corrispondente prezzo a valle è più profondo di quello precedente. Inoltre, l'indicatore non deve superare il livello zero.