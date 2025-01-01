Classi Money Management
Questa sezione contiene i dettagli tecnici di lavoro con i soldi e le classi di gestione del rischio e la descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5.
L'uso di queste classi vi farà risparmiare tempo durante la creazione (e test) di strategie di trading.
La MQL5 standard Library (in termini di classi riguardo il denaro e gestione del rischio) viene inserita nella directory del terminale, nella cartella Include\Expert\Money\.
|
Classe
|
Descrizione
|
Questa classe implementa un algoritmo di gestione del denaro sulla base del trading con la dimensione del lotto fissa predefinita.
|
Questa classe implementa un algoritmo di gestione del denaro sulla base del trading con margine fisso predefinito.
|
Questa classe implementa un algoritmo di gestione del denaro sulla base diel trading con il rischio predefinito.
|
Questa classe implementa un algoritmo di gestione del denaro sulla base del trading con la dimensione del lotto minima ammessa.
|
Questa classe implementa un algoritmo di gestione del denaro sulla base del trading con dimensioni del lotto variabili, a seconda dei risultati dei precedenti affari.