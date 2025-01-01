DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaI moduli di Segnali di TradeSignals of the Oscillator Bears Power 

Segnali di Oscillator Bears Power

Questo modulo di segnali si basa sui modelli di mercato dell'oscillatore Bears Power. Il meccanismo di presa di decisioni di trading sulla base di segnali ottenuti dai moduli, è descritto in una sezione separata.

Condizioni di Generazione di Segnali

Qui di seguito potete trovare la descrizione delle condizioni quando il modulo passa un segnale ad un Expert Advisor.

Tipo di segnale

Descrizione delle condizioni

Per il buying
  • Reverse — l'oscillatore si rivolta verso l'alto ed il suo valore alla barra analizzata è inferiore a 0.

Bears Power - Segnale Buy

 

  • Divergenza — Il primo fondo analizzato dell'oscillatore è superiore a quello precedente, ed il corrispondente prezzo di fondo è inferiore al precedente. Inoltre, l'oscillatore non deve superare il livello zero.

Bears Power - Segnale Buy

Per il selling

Non ci sono segnali per il Selling.

Nessuna obiezione per il buying

Il valore dell'oscillatore è minore di 0.

Nessuna obiezione alla vendita

Nessun segnale.

Nota

A seconda della modalità di funzionamento di un Expert Advisor ( "Ogni tick" o "Solo prezzi di Apertura") una barra analizzata è o la barra corrente (con indice 0), o l'ultima barra formata (con indice 1).

I Parametri Regolabili

Questo modulo ha i seguenti parametri regolabili:

Parametro

Descrizione

Weight

Peso del segnale del modulo nell'intervallo da 0 a 1.

PeriodBears

Periodo di calcolo dell'oscillatore.