DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTerminalInfoInfoString 

InfoString

La funzione restituisce il valore di una proprietà corrispondente dell'ambiente programma di MQL5. La proprietà deve essere di tipo string.

string  TerminalInfoString(
   int  property_id      // identificatore della proprietà
   );

Parametri

property_id

[in] Identificatore della proprietà. Forse uno dei valori dell'enumerazione ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.

Valore di ritorno

Valore di tipo string.

Nota

Per ottenere il valore della proprietà utilizza la funzione TerminalInfoString().