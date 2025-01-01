- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
InfoString
La funzione restituisce il valore di una proprietà corrispondente dell'ambiente programma di MQL5. La proprietà deve essere di tipo string.
|
string TerminalInfoString(
Parametri
property_id
[in] Identificatore della proprietà. Forse uno dei valori dell'enumerazione ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.
Valore di ritorno
Valore di tipo string.
Nota
Per ottenere il valore della proprietà utilizza la funzione TerminalInfoString().