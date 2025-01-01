DocumentazioneSezioni
CMoneyFixedMargin è la classe progettata per implementare l'algoritmo di gestione del denaro sulla base del trading con margine fisso predefinito.

Descrizione

CMoneyFixedMargin implementa un algoritmo di gestione del denaro sulla base del trading con margine fisso predefinito.

Dichiarazione

   class CMoneyFixedMargin: public CExpertMoney

Titolo

   #include <Expert\Money\MoneyFixedMargin.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedMargin

Metodi della Classe

Metodi di Gestione del Rischio e del Denaro

 

virtual CheckOpenLong

Ottiene il volume di trading per la posizione long

virtual CheckOpenShort

Ottiene il volume di trading per la posizione short

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Metodi ereditati dalla classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Metodi ereditati dalla classe CExpertMoney

Percent, ValidationSettings, CheckReverse, CheckClose

 