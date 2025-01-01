CMoneyFixedMargin
CMoneyFixedMargin è la classe progettata per implementare l'algoritmo di gestione del denaro sulla base del trading con margine fisso predefinito.
Descrizione
CMoneyFixedMargin implementa un algoritmo di gestione del denaro sulla base del trading con margine fisso predefinito.
Dichiarazione
class CMoneyFixedMargin: public CExpertMoney
Titolo
#include <Expert\Money\MoneyFixedMargin.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CMoneyFixedMargin
Metodi della Classe
Metodi di Gestione del Rischio e del Denaro
virtual CheckOpenLong
Ottiene il volume di trading per la posizione long
virtual CheckOpenShort
Ottiene il volume di trading per la posizione short
Metodi ereditati dalla classe CObject
Metodi ereditati dalla classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
Metodi ereditati dalla classe CExpertMoney