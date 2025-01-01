CMoneySizeOptimized
CMoneySizeOptimized è una classe con implementazione di algoritmo di gestione del denaro sulla base del trading con dimensioni del lotto variabili, a seconda dei risultati dei precedenti affari(deals).
Descrizione
CMoneySizeOptimized implementa un algoritmo di gestione del denaro sulla base del trading con dimensioni del lotto variabili, a seconda dei risultati dei precedenti deals.
Dichiarazione
class CMoneySizeOptimized: public CExpertMoney
Titolo
#include <Expert\Money\MoneySizeOptimized.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
Metodi della Classe
Inizializzazione
Imposta il valore del fattore di riduzione
virtual ValidationSettings
Controlla le impostazioni
Metodi di Gestione del Rischio e del Denaro
virtual CheckOpenLong
Ottiene il volume di trading per la posizione long
virtual CheckOpenShort
Ottiene il volume di trading per la posizione short
Metodi ereditati dalla classe CObject
Metodi ereditati dalla classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
Metodi ereditati dalla classe CExpertMoney