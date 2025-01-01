DocumentazioneSezioni
CMoneySizeOptimized è una classe con implementazione di algoritmo di gestione del denaro sulla base del trading con dimensioni del lotto variabili, a seconda dei risultati dei precedenti affari(deals).

Descrizione

CMoneySizeOptimized implementa un algoritmo di gestione del denaro sulla base del trading con dimensioni del lotto variabili, a seconda dei risultati dei precedenti deals.

Dichiarazione

   class CMoneySizeOptimized: public CExpertMoney

Titolo

   #include <Expert\Money\MoneySizeOptimized.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneySizeOptimized

Metodi della Classe

Inizializzazione

 

DecreaseFactor

Imposta il valore del fattore di riduzione

virtual ValidationSettings

Controlla le impostazioni

Metodi di Gestione del Rischio e del Denaro

 

virtual CheckOpenLong

Ottiene il volume di trading per la posizione long

virtual CheckOpenShort

Ottiene il volume di trading per la posizione short

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Metodi ereditati dalla classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Metodi ereditati dalla classe CExpertMoney

Percent, CheckReverse, CheckClose

 