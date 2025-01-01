DocumentazioneSezioni
I segnali dell'oscillatore Triple Exponential Average

Questo modulo è dei segnali sulla base dei modelli di mercato dell'oscillatore Triple Exponential Average. Il meccanismo di presa di decisioni di trading sulla base di segnali ottenuti dai moduli, è descritto in una sezione separata.

Condizioni di Generazione di Segnali

Qui di seguito potete trovare la descrizione delle condizioni quando il modulo passa un segnale ad un Expert Advisor.

Tipo di segnale

Descrizione delle condizioni

Per il buying
  • Reverse — 'oscillatore si rivolta verso l'alto (l'oscillatore sale alla barra analizzata e cade alla precedente).

Triple Exponential Average Oscillator - Buy Signal

 

  • Crossing del livello zero — la linea principale è sopra il livello zero alla barra analizzata e sotto il livello zero alla barra precedente.

Triple Exponential Average Oscillator - Buy Signal

 

  • Divergenza — il primo fondo analizzato dell'oscillatore è superiore a quello precedente, ed il corrispondente fondo(in basso) prezzo è inferiore al precedente.

Triple Exponential Average Oscillator - Buy Signal

Per il selling
  • Reverse — l'oscillatore si rivolta verso il basso (l'oscillatore cade alla barra analizzata e sorge alla precedente).

Triple Exponential Average Oscillator - Sell Signal

 

  • Incrociando il livello zero — la linea principale è inferiore al livello zero alla barra analizzata e sopra il livello zero alla precedente.

Triple Exponential Average Oscillator - Sell Signal

 

  • Divergenza — il primo picco analizzato dell'oscillatore è inferiore a quello precedente ed il prezzo picco corrispondente è superiore al picco precedente.

Triple Exponential Average Oscillator - Sell Signal

Nessuna obiezione per il buying

Valore dell'oscillatore cresce alla bar analizzata.

Nessuna obiezione alla vendita

Valore dell'oscillatore cade alla barra analizzata.

Nota

A seconda della modalità di funzionamento di un Expert Advisor ( "Ogni tick" o "Solo prezzi di Apertura") una barra analizzata è o la barra corrente (con indice 0), o l'ultima barra formata (con indice 1).

I Parametri Regolabili

Questo modulo ha i seguenti parametri regolabili:

Parametro

Descrizione

Weight

Peso del segnale del modulo nell'intervallo da 0 a 1.

PeriodTriX

Periodo di calcolo dell'oscillatore.

Applied

Una serie di prezzi utilizzata per il calcolo dell'oscillatore.