CTrailingFixedPips

CTrailingFixedPips è una classe con l'attuazione di algoritmo Trailing Stop sulla base di trailing di punti fissi .

Se la posizione ha il prezzo di Stop Loss, controlla la distanza Stop Loss minima ammessa al prezzo corrente. Se il suo valore è inferiore al livello di Stop Loss, suggerisce di fissare un nuovo prezzo di Stop Loss. Per questo caso, se la posizione ha il prezzo Take Profit, suggerisce di impostare nuovo prezzo di Take Profit.

Se Expert Advisor è stato inizializzato con il every_tick flag=false, esso deve svolgere tutte le operazioni (trading, trailing, ecc) solo alla nuova barra. Per questo caso, il livello di take profit può essere utilizzato. Essa vi permetterà di chiudere la posizione aperta al prezzo di Take Profit prima che la nuova barra sarà completata.

Descrizione

CTrailingFixedPips implementa l'algoritmo Trailing Stop sulla base di posizioni di trailing con i punti fissi.

Dichiarazione

class CTrailingFixedPips: public CExpertTrailing

Titolo

   #include <Expert\Trailing\CTrailingFixedPips.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingFixedPips

Metodi della Classe

Inizializzazione

 

StopLevel

Imposta il valore del livello di Stop Loss

ProfitLevel

Imposta il valore del livello di Take Profit

virtual ValidationSettings

Controlla le impostazioni

Controlli Metodi di Trailing

 

virtual CheckTrailingStopLong

Verificare le condizioni Trailing Stop della posizione long

virtual CheckTrailingStopShort

Controlla condizioni di Trailing Stop della posizione short

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Metodi ereditati dalla classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

 