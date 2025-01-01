CTrailingFixedPips

CTrailingFixedPips è una classe con l'attuazione di algoritmo Trailing Stop sulla base di trailing di punti fissi .

Se la posizione ha il prezzo di Stop Loss, controlla la distanza Stop Loss minima ammessa al prezzo corrente. Se il suo valore è inferiore al livello di Stop Loss, suggerisce di fissare un nuovo prezzo di Stop Loss. Per questo caso, se la posizione ha il prezzo Take Profit, suggerisce di impostare nuovo prezzo di Take Profit.

Se Expert Advisor è stato inizializzato con il every_tick flag=false, esso deve svolgere tutte le operazioni (trading, trailing, ecc) solo alla nuova barra. Per questo caso, il livello di take profit può essere utilizzato. Essa vi permetterà di chiudere la posizione aperta al prezzo di Take Profit prima che la nuova barra sarà completata.

Descrizione

CTrailingFixedPips implementa l'algoritmo Trailing Stop sulla base di posizioni di trailing con i punti fissi.

Dichiarazione

class CTrailingFixedPips: public CExpertTrailing

Titolo

#include <Expert\Trailing\CTrailingFixedPips.mqh>

Gerarchia di ereditarietà CObject CExpertBase CExpertTrailing CTrailingFixedPips

Metodi della Classe

Inizializzazione StopLevel Imposta il valore del livello di Stop Loss ProfitLevel Imposta il valore del livello di Take Profit virtual ValidationSettings Controlla le impostazioni Controlli Metodi di Trailing virtual CheckTrailingStopLong Verificare le condizioni Trailing Stop della posizione long virtual CheckTrailingStopShort Controlla condizioni di Trailing Stop della posizione short