Le informazioni sul terminale client possono essere ottenute con due funzioni: TerminalInfoInteger() e TerminalInfoString(). Per i parametri, queste funzioni accettano valori ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER e ENUM_TERMINAL_INFO_STRING rispettivamente.
Identificatore
Descrizione
Tipo
TERMINAL_BUILD
Il numero di build del terminale client
int
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION
Collegamento a MQL5.community
bool
TERMINAL_CONNECTED
La connessione ad un trade server
bool
TERMINAL_DLLS_ALLOWED
Il permesso di utilizzare DLL
bool
TERMINAL_TRADE_ALLOWED
bool
TERMINAL_EMAIL_ENABLED
Il permesso di inviare e-mail utilizzando l' SMTP-server ed il login, specificato nelle impostazioni del terminale
bool
TERMINAL_FTP_ENABLED
Il permesso di inviare i reports con server FTP ed il login, specificato nelle impostazioni del terminale
bool
TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED
Permesso di inviare notifiche smartphone
bool
TERMINAL_MAXBARS
Il massimo conteggio di barre nel chart
int
TERMINAL_MQID
Il flag indica la presenza di dati ID MetaQuotes per le notifiche Push
bool
TERMINAL_CODEPAGE
Numero della pagina codice della lingua installata nel terminale client
int
TERMINAL_CPU_CORES
Il numero di CPU cores nel sistema
int
TERMINAL_DISK_SPACE
Spazio libero su disco per la cartella MQL5\Files del terminale(agente), MB
int
TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL
Memoria fisica nel sistema, MB
int
TERMINAL_MEMORY_TOTAL
Memoria disponibile per il processo del terminale(agente), MB
int
TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE
Memoria libera del processo del terminale(agente), MB
int
TERMINAL_MEMORY_USED
Memoria utilizzata dal terminale(agente), MB
int
TERMINAL_X64
Indicazione del "terminale 64-bit"
bool
TERMINAL_OPENCL_SUPPORT
La versione del OpenCL supportato nel formato di 0x00010002 = 1.2. "0" significa che OpenCL non è supportato
int
TERMINAL_SCREEN_DPI
La risoluzione del display informativo sullo schermo è misurata come ammontare di Punti in una linea per Inch (DPI).
Conoscendo il valore del parametro, puoi impostare la grandezza dell'oggetto grafico così che appaiono uguali su monitor con differenti caratteristiche di risoluzione.
int
TERMINAL_SCREEN_LEFT
La coordinata sinistra dello schermo virtuale. Uno schermo virtuale è un rettangolo che copre tutti i monitor. Se il sistema ha due monitor ordinati da destra a sinistra, la coordinata sinistra dello schermo virtuale può trovarsi sul bordo di due monitor.
int
TERMINAL_SCREEN_TOP
La coordinata superiore dello schermo virtuale
int
TERMINAL_SCREEN_WIDTH
Larghezza del terminale
int
TERMINAL_SCREEN_HEIGHT
Altezza del terminale
int
TERMINAL_LEFT
La coordinata sinistra del terminale relativa allo schermo virtuale
int
TERMINAL_TOP
La coordinata superiore del terminale relativa allo schermo virtuale
int
TERMINAL_RIGHT
La coordinata destra del terminale relativa allo schermo virtuale
int
TERMINAL_BOTTOM
La coordinata inferiore del terminale relativa allo schermo virtuale
int
TERMINAL_PING_LAST
L'ultimo valore ping conosciuto al trade server in millisecondi. Un secondo comprende un milione di microsecondi.
int
TERMINAL_VPS
Indicazione che il terminale è stato lanciato sul MetaTrader Virtual Hosting Server (MetaTrader VPS)
bool
L'identificatore Key
Descrizione
TERMINAL_KEYSTATE_LEFT
Stato del tasto "Freccia Sinistra"
int
TERMINAL_KEYSTATE_UP
Stato del tasto "Freccia Su"
int
TERMINAL_KEYSTATE_RIGHT
Stato del tasto "Freccia Destra"
int
TERMINAL_KEYSTATE_DOWN
Stato del tasto "Freccia Giu"
int
TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT
Stato del tasto "Shift"
int
TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL
Stato del tasto "Ctrl"
int
TERMINAL_KEYSTATE_MENU
Stato del tasto "Windows"
int
TERMINAL_KEYSTATE_CAPSLOCK
Stato del tasto "CapsLock"
int
TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK
Stato del tasto "BlocNum"
int
TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK
Stato del tasto "ScrollLock"
int
TERMINAL_KEYSTATE_ENTER
Stato del tasto "Invio"
int
TERMINAL_KEYSTATE_INSERT
Stato del tasto "Ins"
int
TERMINAL_KEYSTATE_DELETE
Stato del tasto "Canc"
int
TERMINAL_KEYSTATE_HOME
Stato del tasto "Home"
int
TERMINAL_KEYSTATE_END
Stato del tasto "Fine"
int
TERMINAL_KEYSTATE_TAB
Stato del tasto "Tab"
int
TERMINAL_KEYSTATE_PAGEUP
Stato del tasto "PagSu"
int
TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN
Stato del tasto "PagGiu"
int
TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE
Stato del tasto "Esc"
int
La chiamata a TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_XXX) restituisce lo stesso stato codice della chiave come GetKeyState() nella funzione in MSDN.
Esempio di calcolo del fattore di scala:
//--- Creazione di un bottone di spessore 1.5 sullo schermo
Nell'esempio qui sopra, la risorsa grafica appare la stessa su monitor con caratteristiche di risoluzione differenti. La grandezza degli elementi di controllo (bottoni, finestre di dialogo, ecc.) corrisponde all'impostazione della personlizzazione.
Identificatore
Descrizione
Tipo
TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE
Bilancio in MQL5.community
double
TERMINAL_RETRANSMISSION
Percentuale di rispedizione dei pacchetti di rete nel protocollo TCP/IP per tutte le applicazioni e servizi in esecuzione sul computer specificato. La perdita di pacchetti si verifica anche nelle reti più veloci e configurate correttamente. In questo caso, non viene confermata la consegna del pacchetto tra il destinatario ed il mittente, pertanto i pacchetti persi vengono nuovamente inviati.
Non è un'indicazione della qualità della connessione tra un particolare terminale ed un trade server, poiché la percentuale viene calcolata per l'intera attività di rete, inclusa l'attività di sistema e di backgroud.
Il valore TERMINAL_RETRANSMISSION viene richiesto dal sistema operativo una volta al minuto. Il terminale in sè non calcola questo valore.
double
Le operazioni sui file possono essere eseguite solo in due directory; i percorsi corrispondenti possono essere ottenuti utilizzando la richiesta per le proprietà TERMINAL_DATA_PATH e TERMINAL_COMMONDATA_PATH.
Identificatore
Descrizione
Tipo
TERMINAL_LANGUAGE
Lingua del terminale
string
TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT
Account in MQL5.community
string
TERMINAL_COMPANY
Nome della società
string
TERMINAL_NAME
Nome del terminale
string
TERMINAL_PATH
Cartella da cui viene avviato il terminale
string
TERMINAL_DATA_PATH
Cartella in cui sono memorizzati i dati dei terminali
string
TERMINAL_COMMONDATA_PATH
Percorso comune per tutti i terminali installati in un computer
string
TERMINAL_CPU_NAME
Nome CPU
string
TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE
Architettura CPU
string
TERMINAL_OS_VERSION
Nome del Sistema Operativo dell'utente
string
TERMINAL_COLORTHEME_NAME
Schema dei colori del terminale; valori possibili: Chiaro e Scuro.
string
Per una migliore comprensione dei percorsi memorizzati nelle proprietà di TERMINAL_PATH, TERMINAL_DATA_PATH e parametri TERMINAL_COMMONDATA_PATH, si consiglia di eseguire lo script, che restituirà questi valori per la copia corrente del terminale client, installato sul computer
Esempio: Lo script restituisce le informazioni riguardo i percorsi del terminale client.
//+--------------------------------------------------------------------------------+
Come risultato dell'esecuzione dello script nel Journal degli Experts si vedrà un messaggio, come il seguente:
Ottenere Informazioni sullo Schema dei Colori del Terminale #
Il terminale supporta due schemi di colore: Chiaro (predefinito) e Scuro. Quando si sviluppano applicazioni personalizzate con interfacce utente grafiche, i programmatori dovrebbero prendere in considerazione lo schema di colori corrente dei terminali. I componenti visivi utilizzati nell'applicazione dovrebbero essere dinamicamente adattabili per migliorare l'esperienza dell'utente e mantenere la coerenza visiva.
Per supportare questo, il linguaggio fornisce funzioni per la rilevazione dello schema dei colori del terminale:
- Il valore TERMINAL_COLORTHEME_NAME dall'enumerazione ENUM_TERMINAL_INFO_STRING consente di recuperare il nome dello schema di colori corrente utilizzando la funzione TerminalInfoString. Valori possibili: Light e Dark.
- Utilizzare i valori THEME_COLOR_* dell'enumerazione ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER per recuperare i colori di specifici elementi UI tramite la funzione TerminalInfoInteger.
Identificatore
Descrizione
Tipo di proprietà
THEME_COLOR_WINDOW
Sfondo della finestra
color
THEME_COLOR_WINDOWTEXT
Testo nella finestra
color
THEME_COLOR_BTNTEXT
Testo del pulsante
color
THEME_COLOR_GRAYTEXT
Testo inattivo (disabilitato)
color
THEME_COLOR_INFOTEXT
Descrizione testo
color
THEME_COLOR_INFOBK
Descrizione sfondo
color
THEME_COLOR_3DFACE
Faccia frontale degli elementi 3D
color
THEME_COLOR_3DLIGHT
Lato illuminato degli elementi 3D
color
THEME_COLOR_3DSHADOW
Lato all'ombra degli elementi 3D
color
THEME_COLOR_3DDKSHADOW
Ombra scura degli elementi 3D
color
THEME_COLOR_3DHILIGHT
Evidenziazione di elementi 3D
color
THEME_COLOR_HIGHLIGHT
Sfondo degli elementi selezionati
color
THEME_COLOR_HIGHLIGHTTEXT
Testo degli elementi selezionati
color
THEME_COLOR_BTNFACE
Lato anteriore del pulsante
color
THEME_COLOR_BTNHILIGHT
Evidenziazione pulsante
color
THEME_COLOR_BTNSHADOW
Ombra pulsante
color
THEME_COLOR_MENU
Sfondo del menu
color
THEME_COLOR_MENUBAR
Sfondo della barra dei menu
color
THEME_COLOR_MENUTEXT
Testo del menu
color
THEME_COLOR_MENUHILIGHT
Evidenziazione della voce di menu selezionata
color
THEME_COLOR_ACTIVECAPTION
Titolo della finestra attiva
color
THEME_COLOR_INACTIVECAPTION
Titolo della finestra inattiva
color
THEME_COLOR_GRADIENTINACTIVECAPTION
Gradiente del titolo della finestra inattiva
color
THEME_COLOR_CAPTIONTEXT
Testo del titolo della finestra
color
THEME_COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT
Testo del titolo della finestra inattiva
color
THEME_COLOR_HOTTEXT
Collegamenti ipertestuali o elementi attivi
color
THEME_COLOR_NONE
Colore non selezionato
color
THEME_COLOR_SEPARATOR
Separatore
color
THEME_COLOR_SCROLLBACK
Barra di scorrimento
color
THEME_COLOR_LINE1
Colore di sfondo delle righe dispari nel Journal
color
THEME_COLOR_LINE2
Colore di sfondo delle righe pari nel Journal
color
THEME_COLOR_GRID
Colore della griglia nel Journal
color
THEME_COLOR_SUMMARY
Colore di sfondo della riga del riepilogo nel Journal
color
THEME_COLOR_ERROR
Colore del testo del messaggio di errore
color
THEME_COLOR_INVALID
Valore colore testo non valido
color
THEME_COLOR_NEGATIVE
Valore colore negativo
color
THEME_COLOR_POSITIVE
Valore colore positivo
color
THEME_COLOR_LINK
Colore del link
color
THEME_COLOR_LINKHOVER
Colore del link hover
color
THEME_COLOR_LINKTESTER
Colore del link dai risultati memorizzati nella cache dei precedenti test/ottimizzazioni
color
THEME_COLOR_TEXTUP
Stato "Pulsante rilasciato"
color
THEME_COLOR_TEXTDOWN
Stato "Pulsante premuto"
color
THEME_COLOR_BACKUP
Colore dei pulsanti "BUY" e "SELL" in "One Click Trading" quando la quotazione aumenta
color
THEME_COLOR_BACKDOWN
Colore dei pulsanti "BUY" e "SELL" in "One Click Trading" quando la quotazione scende
color
THEME_COLOR_CLOSE
Colore del pulsante operazione "Chiudi"
color
THEME_COLOR_BUY
Colore pulsante operazione "BUY"
color
THEME_COLOR_SELL
Colore del pulsante operazione "SELL"
color
THEME_COLOR_DEPOSIT
Colore del pulsante "Deposita"
color
THEME_COLOR_WITHDRAWAL
Colore del pulsante "Prelievo"
color
THEME_COLOR_BID
Colore della linea del bid
color
THEME_COLOR_ASK
Colore della linea dell'ask
color
THEME_COLOR_STOPS
Colore della linea di stop
color
THEME_COLOR_STOPS_RED
Valore StopLoss evidenziato quando il profitto è negativo (scheda Trade)
color
THEME_COLOR_STOPS_GREEN
Valore StopLoss evidenziato quando il profitto è positivo (scheda Trade)
color
THEME_COLOR_CONFIRM
Colore del pulsante "Accetta" nella finestra di invio dell'ordine
color
THEME_COLOR_REQUOTE
Colore del pulsante "Requote" nella finestra di invio dell'ordine
color
THEME_COLOR_REJECT
Colore del pulsante "Reject" nella finestra di invio dell'ordine
color
THEME_COLOR_NOTIFICATION
Colore di una notifica di modifica dal server nella finestra di invio dell'ordine
color
THEME_COLOR_RATING
Colore della barra di valutazione nel sistema di apprendimento
color
THEME_COLOR_BOOK_BUY
Colore di sfondo dei livelli di acquisto nel Depth of Market
color
THEME_COLOR_BOOK_SELL
Colore di sfondo dei livelli di vendita nel Depth of Market
color
THEME_COLOR_BOOK_LAST
Colore dell'ultimo trade nel Depth of Market
color
THEME_COLOR_BOOK_STOP
Colore del livello di StopLoss nel Depth of Market
color
THEME_COLOR_BOOK_SPREAD
Colore di sfondo dei livelli all'interno dello spread nel Depth of Market
color
THEME_COLOR_TICKS_BID
Colore della linea del bid sul grafico tick nella finestra di invio ordine
color
THEME_COLOR_TICKS_ASK
Colore della linea dell'ask sul grafico tick nella finestra di invio ordine
color
THEME_COLOR_TICKS_LAST
Colore della linea del Last sul grafico tick nella finestra di invio ordine
color
THEME_COLOR_TICKS_CROSS
Il colore del mirino sul grafico tick nella finestra di invio dell'ordine
color
THEME_COLOR_TICKS_SL
Colore della linea di StopLoss sul grafico tick nella finestra di invio ordine
color
THEME_COLOR_TICKS_TP
Colore della linea di TakeProfit sul grafico tick nella finestra di invio ordine
color
THEME_COLOR_TESTER_START
Colore del pulsante "Inizio" nei test/ottimizzazione
color
THEME_COLOR_TESTER_STOP
Colore del pulsante "Fine" nei test/ottimizzazione
color
THEME_COLOR_TESTER_START_FRAME
Colore del bordo del pulsante "Inizio" nei test/ottimizzazione
color
THEME_COLOR_TESTER_STOP_FRAME
Colore del bordo del pulsante "Fine" nei test/ottimizzazione
color
THEME_COLOR_TESTER_PROGRESS
Colore della barra di avanzamento nei test/ottimizzazione
color
THEME_COLOR_TESTER_BALANCE
Colore della linea del Saldo nel Tester di Strategia
color
THEME_COLOR_TESTER_EQUITY
Colore della linea dell'Equity nel Tester di Strategia
color
THEME_COLOR_TESTER_MARGIN
Colore del grafico del carico di deposito nel tester di strategia
color
THEME_COLOR_PROFILER_CALL
Colore della linea di codice con una chiamata durante la Profilazione
color
THEME_COLOR_PROFILER_CALLSEL
Colore della linea di codice selezionata con una chiamata durante la Profilazione
color
THEME_COLOR_PROFILER_LINE
Colore della linea nel Profiler Journal
color
THEME_COLOR_PROFILER_LINESEL
Colore della linea selezionato nel Profiler Journal
color