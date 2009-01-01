TERMINAL_RETRANSMISSION

Percentuale di rispedizione dei pacchetti di rete nel protocollo TCP/IP per tutte le applicazioni e servizi in esecuzione sul computer specificato. La perdita di pacchetti si verifica anche nelle reti più veloci e configurate correttamente. In questo caso, non viene confermata la consegna del pacchetto tra il destinatario ed il mittente, pertanto i pacchetti persi vengono nuovamente inviati. Non è un'indicazione della qualità della connessione tra un particolare terminale ed un trade server, poiché la percentuale viene calcolata per l'intera attività di rete, inclusa l'attività di sistema e di backgroud. Il valore TERMINAL_RETRANSMISSION viene richiesto dal sistema operativo una volta al minuto. Il terminale in sè non calcola questo valore.