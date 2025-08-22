Smart Breakout Zones EA – London Breakout Simplifié

Prix de lancement : Seulement 50 $ (le prix augmentera à chaque achat – verrouillez votre copie dès aujourd’hui !)

Le Smart Breakout Zones EA est un système de trading entièrement automatisé du London Breakout, conçu pour les traders qui recherchent des opportunités régulières durant la session la plus volatile de la journée.

Que vous soyez débutant ou expérimenté, cet EA vous apporte un avantage simple, professionnel et sans stress.

Pourquoi Smart Breakout Zones EA ?

La session de Londres est le moment où le marché s’anime – offrant des mouvements explosifs et des cassures nettes.

Beaucoup de traders ratent ces opportunités car ils dessinent les zones manuellement ou entrent trop tard.

Cet EA fait tout le travail : il détecte automatiquement la zone de cassure, la trace sur le graphique et exécute les trades à une vitesse fulgurante.

Caractéristiques Clés

✅ Détection Automatique de la Zone de Londres – L’EA trace automatiquement la boîte de cassure selon des horaires configurables.

✅ Stratégie de Cassure Double – Trade les cassures haussières et baissières avec précision.

✅ Filtres Intelligents – Évite les fausses cassures grâce aux filtres de volatilité et de bougies intégrés.

✅ Gestion du Risque Intégrée – Trailing personnalisé avec SL défini.

✅ Visualisation de la Zone – La zone de cassure est clairement affichée sur le graphique.

✅ Paramètres Flexibles – Ajustez les heures de trading, % de risque, buffer de breakout, TrailingStops, etc.

✅ Un Trade par Zone – Pas de sur-trading, pas de graphique encombré, seulement une exécution propre.

✅ Compatible avec Tous les Brokers & Paires – Optimisé pour EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY et indices.

À qui s’adresse cet EA ?

Traders avec petit compte cherchant des setups réguliers.

Traders à temps partiel qui ne peuvent pas rester devant les écrans toute la journée.

Débutants voulant un système clé en main.

Traders expérimentés souhaitant automatiser et développer leur stratégie London Breakout.

Comment ça marche ?

L’EA trace la zone de cassure basée sur la pré-session de Londres (2 heures par défaut).

Quand le prix casse vers le haut ou vers le bas, l’EA entre automatiquement.

SL et TP sont placés immédiatement.

L’EA gère le trade avec trailing stop et break-even pour maximiser les profits.

Pourquoi acheter maintenant ?

Prix actuel : 50 $

Prochaine augmentation : 65 $

Le prix continuera d’augmenter à chaque achat – les premiers acheteurs économisent le plus.

Ne tardez pas – sécurisez votre copie au meilleur prix aujourd’hui !

Compatibilité :

Plateforme : MetaTrader 5

Symboles : GBPUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY and INDICES

Unités de temps : M15 – H1

📥 Téléchargez maintenant et tradez le London Breakout comme un pro !



