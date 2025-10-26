Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché

Avec Argos Rage, un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel.

Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché.



Live Signal Unité de temps : M30

Effet de levier : min 1:20

Dépôt : min 100 $

Symboles : XAUUSD, EURUSD

Broker : tous Après l’achat d’Argos Rage, vous pouvez recevoir Argos Fury gratuitement.

Il vous suffit de me contacter après votre achat.

Argos Rage utilise DeepSeek AI pour évaluer la structure, le rythme et la pression du marché – en ne générant des trades que lorsque les probabilités sont alignées.

Cela assure davantage d’opportunités qu’Argos Fury, tout en maintenant une protection intelligente dans les phases d’incertitude.

Alors que Argos Fury se concentre sur des structures de retournement propres, Argos Rage élargit le champ d’intervention.

Il est conçu pour les traders souhaitant plus de configurations, plus de variation – sans perdre le contrôle d’une stratégie clairement définie.





DeepSeek AI intégrée

Le modèle d’IA intégré évalue dynamiquement les conditions du marché.

Il comprend quand la volatilité change, quand la liquidité s’accumule et quand le momentum devient exploitable.

Forces principales de l’IA :

Interprète la pression et la structure sans limites d’indicateurs fixes

Adapte son niveau de confiance à la phase actuelle du marché

Réévalue les trades actifs pour éviter les faibles signaux de continuation

Système d’IA Timing d’entrée Logique adaptative Interprétation du marché Flexibilité de réponse Argos Rage Excellent Élevée Profonde Très élevée Argos Fury Très bon Moyenne Zones stratégiques Moyenne EA générique Moyen Faible Basé sur des indicateurs Faible

(Comparaison interne des performances – simulation de marché réel)

Stratification stratégique

Argos Rage fonctionne avec un modèle logique multi-couches :

Cartographie de l’impulsion – identification des ruptures de momentum à court terme

– identification des ruptures de momentum à court terme Équilibre structure–momentum – filtrage des signaux via des zones de pression

– filtrage des signaux via des zones de pression Confirmation contextuelle – vérification croisée de chaque trade à travers plusieurs niveaux logiques

Pourquoi Argos Rage est différent

Cet EA ne dépend pas de schémas graphiques rigides. Il réagit à la véritable nature du marché. En combinant stratégie et intelligence artificielle,

Argos Rage devient un système intelligent, rapide et adaptable – prêt à saisir les opportunités dès qu’elles se présentent.

Pas seulement de la détection de schémas – mais une interprétation du marché

Gère efficacement les phases calmes comme volatiles

Évite la répétition de signaux faibles grâce à une logique d’apprentissage adaptatif

Pour les traders qui recherchent intelligence, rapidité et variété étendue – Argos Rage apporte exactement cela.