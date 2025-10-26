Argos Rage
- Experts
- Aleksandar Prutkin
- Version: 1.0
- Activations: 20
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché
Avec Argos Rage, un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel.
Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché.
|
Unité de temps : M30
|Après l’achat d’Argos Rage, vous pouvez recevoir Argos Fury gratuitement.
Il vous suffit de me contacter après votre achat.
Argos Rage utilise DeepSeek AI pour évaluer la structure, le rythme et la pression du marché – en ne générant des trades que lorsque les probabilités sont alignées.
Cela assure davantage d’opportunités qu’Argos Fury, tout en maintenant une protection intelligente dans les phases d’incertitude.
Alors que Argos Fury se concentre sur des structures de retournement propres, Argos Rage élargit le champ d’intervention.
Il est conçu pour les traders souhaitant plus de configurations, plus de variation – sans perdre le contrôle d’une stratégie clairement définie.
DeepSeek AI intégrée
Le modèle d’IA intégré évalue dynamiquement les conditions du marché.
Il comprend quand la volatilité change, quand la liquidité s’accumule et quand le momentum devient exploitable.
Forces principales de l’IA :
- Interprète la pression et la structure sans limites d’indicateurs fixes
- Adapte son niveau de confiance à la phase actuelle du marché
- Réévalue les trades actifs pour éviter les faibles signaux de continuation
|Système d’IA
|Timing d’entrée
|Logique adaptative
|Interprétation du marché
|Flexibilité de réponse
|Argos Rage
|Excellent
|Élevée
|Profonde
|Très élevée
|Argos Fury
|Très bon
|Moyenne
|Zones stratégiques
|Moyenne
|EA générique
|Moyen
|Faible
|Basé sur des indicateurs
|Faible
(Comparaison interne des performances – simulation de marché réel)
Stratification stratégique
Argos Rage fonctionne avec un modèle logique multi-couches :
- Cartographie de l’impulsion – identification des ruptures de momentum à court terme
- Équilibre structure–momentum – filtrage des signaux via des zones de pression
- Confirmation contextuelle – vérification croisée de chaque trade à travers plusieurs niveaux logiques
Pourquoi Argos Rage est différent
Cet EA ne dépend pas de schémas graphiques rigides. Il réagit à la véritable nature du marché. En combinant stratégie et intelligence artificielle,
Argos Rage devient un système intelligent, rapide et adaptable – prêt à saisir les opportunités dès qu’elles se présentent.
- Pas seulement de la détection de schémas – mais une interprétation du marché
- Gère efficacement les phases calmes comme volatiles
- Évite la répétition de signaux faibles grâce à une logique d’apprentissage adaptatif
Pour les traders qui recherchent intelligence, rapidité et variété étendue – Argos Rage apporte exactement cela.
À qui s’adresse Argos Rage ?
Cet EA est idéal pour ceux qui :
- Préfèrent une approche plus flexible et orientée vers les opportunités
- Souhaitent des décisions guidées par l’IA sans automatisation excessive
- Cherchent un complément ou une alternative parfaite à Argos Fury