Hipercube lynx BTC Scalping

Développé avec un accent sur le faible risque, la stabilité, la cohérence élevée et l'intégrité à l'esprit avec ces caractéristiques :





Pas de lecteur d'historique

Rupture à des niveaux critiques et pas de sur-trading (ouverture de trop de transactions)

Stop loss fixe pour chaque transaction

Trailing Stop PRÊT !

AutoCompund automatiquement

Faible Drawdown

Chat GPT et IA utilisés pour se développer





Configuration :

Facile à exécuter, aucun fichier de configuration n'est nécessaire

Symbole : BTCUSD/Bitcoin

Taille du lot : vous pouvez utiliser les lots que vous souhaitez initialement, Lynx applique automatiquement la composition automatique

Période : H1, mais Lynx fonctionne automatiquement dans 3 périodes

Capital : 1000 USD minimum, en utilisant 0,01 lot

Courtiers : courtiers à faible spread comme IC Markets

Fuseau horaire et changement d'heure : non définis nécessaires





Backtest :

Regardez les images, vous pouvez voir tous les résultats et détails

Sélectionnez BTCUSD/BitCoin comme symbole

Période : H1, H4, D1

Cliquez sur Démarrer, les paramètres par défaut sont les bons

Vérifiez les statistiques à la fin du test, regardez tous les détails pour obtenir plus d'informations

Répétez le processus ci-dessus avec des paramètres différents si vous souhaitez obtenir des résultats différents





Entreprise de vente :





Veuillez vérifier les règles de votre entreprise de vente pour cet EA. Les entreprises qui ont un spread si élevé, des commissions ou qui n'autorisent pas le marché des crypto-monnaies NE SONT PAS COMPATIBLES. La plupart du temps, Lynx ne conserve pas les transactions entre les jours.





Cet EA a été développé pour obtenir un profit stable avec de faibles baisses, cet expert est un scalpeur de BTC, il peut donc trader 24h/24 et 7j/7

Un VPS ou un PC fonctionnant 24h/24 et 7j/7 est nécessaire.















