Hipercube lynx BTC Scalping

Bienvenue sur HiperCube Lynx
Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20
Développé avec un accent sur le faible risque, la stabilité, la cohérence élevée et l'intégrité à l'esprit avec ces caractéristiques :

  • Pas de lecteur d'historique
  • Rupture à des niveaux critiques et pas de sur-trading (ouverture de trop de transactions)
  • Stop loss fixe pour chaque transaction
  • Trailing Stop PRÊT !
  • AutoCompund automatiquement
  • Faible Drawdown
  • Chat GPT et IA utilisés pour se développer

Configuration :

  • Facile à exécuter, aucun fichier de configuration n'est nécessaire
  • Symbole : BTCUSD/Bitcoin
  • Taille du lot : vous pouvez utiliser les lots que vous souhaitez initialement, Lynx applique automatiquement la composition automatique
  • Période : H1, mais Lynx fonctionne automatiquement dans 3 périodes
  • Capital : 1000 USD minimum, en utilisant 0,01 lot
  • Courtiers : courtiers à faible spread comme IC Markets
  • Fuseau horaire et changement d'heure : non définis nécessaires

Backtest :

  • Regardez les images, vous pouvez voir tous les résultats et détails
  • Sélectionnez BTCUSD/BitCoin comme symbole
  • Période : H1, H4, D1
  • Cliquez sur Démarrer, les paramètres par défaut sont les bons
  • Vérifiez les statistiques à la fin du test, regardez tous les détails pour obtenir plus d'informations
  • Répétez le processus ci-dessus avec des paramètres différents si vous souhaitez obtenir des résultats différents

Entreprise de vente :


Veuillez vérifier les règles de votre entreprise de vente pour cet EA. Les entreprises qui ont un spread si élevé, des commissions ou qui n'autorisent pas le marché des crypto-monnaies NE SONT PAS COMPATIBLES. La plupart du temps, Lynx ne conserve pas les transactions entre les jours.

Obtenez une copie de cet EA ou téléchargez la démo gratuite pour ressentir la puissance de HiperCube Lynx !

Cet EA a été développé pour obtenir un profit stable avec de faibles baisses, cet expert est un scalpeur de BTC, il peut donc trader 24h/24 et 7j/7
Un VPS ou un PC fonctionnant 24h/24 et 7j/7 est nécessaire.





Produits recommandés
AI Ichimoku Cloud
Miss Preeyanut Budsarakham
Experts
The AI Ichimoku Cloud trading system is an automated trading that uses the indicator Ichimoku Cloud to trade, combines with the neural network martingale method, and makes trading safer by trading the main trend of the chart. By backtest the data from 2003-2022, the results were very good. Very low point of loss and has a satisfactory high total profit By trading, there are not many trades each week. Instead, it chooses the period when the graph is trending, so it trades and there is a correctio
Htf Xau
Murilo Neves Castro
Experts
HTF EUR USD est un Expert Advisor entièrement automatisé conçu pour le trading de l'EURUSD. Il est basé sur l'analyse par grappes de l'apprentissage automatique et des algorithmes génétiques. L'Expert Advisor contient un algorithme de marché auto-adaptatif qui utilise des modèles d'action des prix et des indicateurs de trading standard. La logique d'entrée et de sortie ne fonctionne que lorsqu'une barre se ferme. Il filtre le bruit du marché, accélère considérablement l'optimisation, évite la c
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experts
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
Gbpjpy Macd Trader
Tomas Vanek
Experts
The GJ_H1_220100009_S_HD_CF_SQX_SL20 is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on GBPJPY using the H1 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/gbpjpy-macd-trader/ Key details are: Parameters MagicNumber: 220100009 Main Chart: Cu
FREE
Mitsuha MT5
Noriyuki Suzuki
Experts
This EA takes advantage of anomalies in USDJPY and executes around 10 trades per month. Therefore, the recommended currency pair is USDJPY , and there is no specific recommended timeframe (it can trade on any chart). Performance tends to be better with brokers that offer a tight USDJPY spread and positive swap on BUY positions . Since the EA uses time-based trading, please use a broker where GMT offset is +3 during Daylight Saving Time (DST) and +2 during Standard Time . If you use a broker wit
TSUTrader Dave Landry Trading System
Marcos Godoy Ortiz
Experts
It is an Expert Advisor who uses the famous Dave Landry strategy, widely used to operate swing trades in various types of markets, Forex, B3, indices, stocks and cryptocurrencies. The Dave Landry Setup is one of the most well-known setups that operate in favor of the trend, there is a preference for the larger H4, Daily, Weekly and Monthly timeframes, due to its high hit rate, but the TsuTrader Dave Landry robot allows complete customization of the strategy . - TSUTrader Dave Landry is the on
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
MACD Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
MACD Trade  X MT5 is an EA based on MACD. MACD parameters such as FastEMA1, SlowEMA1, MACDSMA1, BuyShift1,  BuyShift2,   SellShift1   and SellShift2 can be adjusted. MACD Trade  X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MACD Trade  X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Multipound Scalper
Moses Ngala Charo
Experts
Overview: Multipound Scalper MT5 is a multicurrency Expert Advisor designed for short-term trading. It utilizes a customizable trading time filter along with classic technical indicators — Moving Averages and Bollinger Bands — to determine precise entry and exit points in the market. This EA is suitable for traders looking for a simple yet effective scalping strategy, with built-in risk management and flexible symbol selection. Main Features: Multicurrency support Customizable trading hours Ent
The Last Fractals MT5
Marta Gonzalez
Experts
The Last Fractals , is a trading system that uses fractals to determine market corrections. The Last Fractals,   is a system that detects an entry point and initiates an operational algorithm. This algorithm is different if the input is correct or wrong. From the inputs you can control the initial loting of the algorithm, if the trade goes against you the lotage is maintained, but if it goes in your favor the lotage is increased to improve your profit. You can download the demo and test it y
Turbo Trend Maverick
George Wekesa Ngukhunasi
Experts
Introducing Turbo Trend Maverick: Revolutionize Your Trading Experience Derivative synthetics are sophisticated financial instruments meticulously crafted to mirror the performance of underlying assets without requiring direct ownership. By amalgamating various derivative contracts, such as options and futures, synthetics provide traders with a cost-effective means to gain exposure to assets like stocks, commodities, or indices. Developed with these complexities in mind, this EA is tailored for
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experts
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
German Snowball
Chong Lip Phang
Experts
L'EA allemand fonctionne exclusivement sur l'indice boursier allemand. Les courtiers nomment cet instrument différemment, par exemple DAX, DE40, GER40, GER30, GER40Cash, etc. Pour l'utiliser, connectez l'EA au graphique approprié ; il prendra en compte la taille du contrat, le volume minimal et la taille du lot (en fonction de vos capitaux propres). Il n'ouvre qu'une seule transaction à la fois. Les meilleurs paramètres pour cet EA ont été obtenus à partir des données historiques de ticks du 2
EA Progress
Yuriy Kuzmin
Experts
After purchasing, you can request and receive any two of my products for free! После покупки вы можете запросить и получить два любых моих продукта бесплатно! An advisor for automatic trading based on Fibonacci levels with the ability to average orders. Experienced traders can create their own trading strategy, the ability to change the Fibonacci grid settings, change the distance between orders in the grid (averaging), it is possible to check other currency pairs for trading, and most importa
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (2)
Experts
Hachidori EA is a trend-following expert advisor that performs dip buying and rally selling. It supports EURUSD, USDJPY, GBPUSD, and AUDUSD , and automatically configures parameters for trading based on the selected currency pair in the EA settings. By default, it targets a profit of around 3 to 6 pips per trade , but aims to capture larger gains using a trailing stop depending on market movements. Once a currency pair is selected, the EA trades consistently regardless of the chart's timeframe,
FREE
Smoothing Oscillator EA MT5
Marta Gonzalez
Experts
Smoothing Oscillator   is an ea based on the Smoothing oscillator indicator.  https://www.mql5.com/es/market/product/59188 This ea uses the indicator's trend exhaustion signal to initiate a countertrend strategy. The system has a costly lotage, although it can have more than one operation open at a time It does not require large capital or margin requirements to be operated. You can download the demo and test it yourself.  Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safet
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx   is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx   Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market con
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
F22 Raptor
Kiryl Rudovich
Experts
F22 Raptor is a highly reliable, low risk EA, based on  statistical arbitrage idea. Expert don't use any dangerous methods of money management and suitable for any broker conditions. The Expert Advisor tracks two correlated currency pairs at once and determines the moment, when a strong divergence occurs between the pairs. Then it opens opposite trades for each currency pair. Profit is formed during the reverse convergence of currency pairs. The Expert Advisor dynamically fixes profits and limi
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experts
La stratégie de l'EA est basée sur le Swing trading , avec des entrées après des impulsions brutales calculées par l'indicateur iPump. Comme mentionné précédemment, l'EA a la capacité d'ouvrir des transactions manuelles avec un support automatique. - pour une tendance baissière ↓ on entre dans un trade après une hausse corrective du prix, l'actif tombe dans la zone de surachat, on vend le long de la tendance. - pour une tendance haussière ↑, on entre dans un trade après une baisse corrective du
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT5 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement.  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX), Indice de canal de matières premières (CCI), Bougies classiques Heik
ScalpFlipper MT5 EA
Yassir Lamrichi
Experts
ScalpFlipper MT5 EA : Scalping intelligent avec retour à la moyenne 2025-settings.set  ScalpFlipper MT5 EA   est un robot de trading entièrement automatisé conçu pour exécuter des transactions de scalping à haute probabilité en identifiant et en agissant intelligemment sur les inversions de prix. Le cœur de l'EA réside dans son moteur statistique. Au lieu d'utiliser des oscillateurs basiques, il calcule un score Z sophistiqué pour identifier les situations de surachat ou de survente. Cela per
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Finex
Ervand Oganesyan
5 (3)
Experts
Puissant EA de pullback pour trader n'importe quelle paire de devises. Performance en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - envoyez un message privé pour demander les fichiers du set Démarrage rapide - Définissez l'EA sur le graphique M15 de EURGBP (vente uniquement), EURCHF (achat uniquement), USDCAD (achat uniquement), EURUSD (vente uniquement). - Le risque unique est d'environ 300 USD par paire pour un lot minimum. Assurez-vous que les risques sont acceptables pour vous. - Assu
CrossPulse EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Welcome to the World of Precision Trading! CrossPulse EA is crafted with detailed trading logic to empower you, the trader, with a dynamic and customizable tool. Priced at just $65, this EA is designed for those who wish to refine and optimize trading strategies on their own. Please note, CrossPulse is not pre-optimized—it is built to offer a foundation for your optimization, giving you full control of the strategy. Why Choose CrossPulse? CrossPulse employs a two-pronged strategy using MACD and
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Experts
Pick and Roll   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. P ick and Roll It is optimized for 28 pairs of forex market Pick and Roll  system operation: 1: PREVIOUS   TREND 2: CONSOLIDATION 3:   RUPTURE D o not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions     
Ultimate Gold Algo
Muhamad Haziq Bin Rosli
5 (1)
Experts
Ultimate Gold Algo TimeFrame : M30 Minimum Balance : 5000USD or USCent (USC) account (50 dollar) Settings :  robotEnableSwitch = 1 lot Size = 0.02 (5000 USD/USC) OR 0.25 (50000 USD/USC) Key Value = 1 Profits in Points = 2777 autoAdjustLot = 1 Initial Balance = 5000 Algorithmic Trading Strategy Description This expert advisor (EA) operates based on signals generated by an Ultimate Indicator , designed to identify optimal market entry points. The algorithm analyzes price behavior across the las
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA est basé sur cet article : https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDITIONS COMMERCIALES - Recherchez les paires de devises qui se négocient en dessous de l'EMA et du MACD de la période X pour être en territoire négatif. - Attendez que le prix dépasse l'EMA de la période X, puis assurez-vous que MACD est soit en train de passer du négatif au positif, soit est passé en territoire positif dans les cinq barres. - Aller long 10 pips au-dessus
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.81 (37)
Experts
Informations importantes ! Notre équipe est divisée par rôles : les développeurs se concentrent sur le développement et les mises à jour, tandis que les modérateurs aident à l'installation et à la configuration de l'EA. Nos modérateurs sont disponibles pour vous aider et répondre à toutes vos questions : Zolia (Taïwan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (Angleterre) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence art
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (335)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (31)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec précision et discipline. Quantu
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (33)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (10)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de développement intensif ont permis de créer un a
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (4)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.89 (35)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
The ORB Master
Profalgo Limited
4.75 (12)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Syna
William Brandon Autry
5 (9)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (485)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   ou  Quantum King  gratuitement !*** Demand
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Remstone Club   Remstone Prime 24H discount at 1750$ instead of 2,000$ ! The price increases by $500 every profitable quarter.  Q1 price: $2,500 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Ma
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (8)
Experts
Zenith FX – Système Avancé d’Intelligence Artificielle Mécanique Présentation Générale Zenith FX représente la nouvelle génération d’architecture algorithmique, conçue pour offrir une précision de niveau institutionnel sur XAUUSD (Or) et USDJPY (Dollar/Yen Japonais) . Basé sur la structure analytique introduite dans Axon Shift et Vector Prime, le système intègre un cadre neuronal renforcé, capable de s’adapter en temps réel à la volatilité du marché, aux changements de liquidité et aux corrélat
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (28)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinan
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (120)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Plus que 1 exemplaires disponibles à 599 $ Prochain prix : 699 $ Sans exagération et sans risque inutile. Avec un drawdown minimal : One Man Army est un système de trading multidevises conçu à la fois pour le trading personnel et pour les sociétés de trading Prop. Il suit une stratégie de scalping basée sur les corrections et retournements du marché à court et moyen terme, en opérant au moyen d’ordres à cours limité différés (limit orders). Ce robot de trading ne devine pas la direction du marc
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
5 (3)
Experts
INFORMATIONS IMPORTANTES ! Ce robot de trading n'est pas conçu pour obtenir un backtest parfait, ni pour une optimisation excessive ou un ajustement de courbe. Il n'utilise aucune stratégie risquée de type martingale ou grille. Son objectif principal est la rentabilité réelle en conditions réelles.    Les stratégies utilisées sont un mélange de mes stratégies éprouvées sur l'or, que j'applique en direct via mes signaux vérifiés. Elles affichent un historique de rentabilité de plus de 13 mois,
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.27 (33)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (6)
Experts
AOT MT5 - Système Multi-Devises IA de Nouvelle Génération Signal en Direct: [Compte Principal] | [Compte Secondaire] | Canal Officiel AOT | Prochain Prix: $299 IMPORTANT! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration. AOT MT5 est un Expert Advisor avancé propulsé par l'analyse de sentiment IA et des algorithmes d'Optimisation Adaptative . Développé au cours de plusieurs années de perfectionnement, ce système entièrement au
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (4)
Experts
Prix : 606$ -> 808$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
4.33 (3)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.29 (69)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (30)
Experts
EA New Player — Un Expert Advisor en Trading Nouvelle Génération Il ne se contente pas de trader, il révolutionne le marché. EA New Player est un Expert Advisor de portefeuille innovant pour MT5, basé sur sept stratégies d'analyse technique éprouvées. Il n'utilise pas l'intelligence artificielle, mais surpasse de nombreuses solutions de réseaux neuronaux grâce à son architecture sophistiquée, sa logique transparente et son système de filtrage des signaux flexible. PROMOTION 1+1 : Achetez un Exp
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (3)
Experts
Autorithm AI Description Technique AUTORITHM est un système de trading avancé alimenté par l’intelligence artificielle, conçu pour MetaTrader 5, qui intègre 10 couches spécialisées d’IA pour une analyse complète du marché. L’Expert Advisor utilise des algorithmes sophistiqués d’IA qui travaillent en synergie pour traiter les données de marché, identifier les opportunités de trading et exécuter les transactions avec des protocoles intelligents de gestion des risques. Caractéristiques Clés Le syst
Demus MT5
Nico Demus Sitepu
Experts
Promo, Only 2  copies left at current price!, Next Price 5 99 USD.   T he newest and a very powerful Demus MT5 of Expert Advisors. My specifically designed to run on the XAUUSD/GOLD pair. Demus MT5 EA is a fully automated scalping trading system designed for traders who love speed, accuracy, and consistency. Built with a smart scalping engine, this EA takes advantage of micro market movements and executes trades with lightning-fast precision making it perfect for volatile market sessions. Live S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.5 (20)
Experts
NEXUS : un Expert Advisor qui évolue avec le marché Nouveauté : un nouveau set pour XAUUSD est aussi disponible. Important : si vous louez NEXUS et n’obtenez pas le rendement attendu, écrivez-moi et nous prolongerons votre période de location en la doublant, sans questions . La priorité est de vous laisser tester sereinement et d’évaluer en conditions réelles. > Tout le contenu (sets, guide, support, FAQ et mises à jour) est centralisé dans le NEXUS HUB : https://www.mql5.com/en/blogs/post/76441
Plus de l'auteur
HiperCube Pro Gale BTC
Adrian Lara Carrasco
5 (2)
Experts
Introduction Il est temps de débloquer tout le potentiel du trading, HiperCube Pro Gale BTC est exactement ce dont vous avez besoin , grâce à l'IA et Chat GPT , combiné à l'expérience étendue de notre équipe de développement, nous avons créé une ressource stable et fiable, et maintenant, elle est à votre disposition ! Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Caractéristiques du produit : Gestion des risques avec Stop Loss Chaque transaction comprend un stop loss intégré pou
HiperCube Auto Trend Lines
Adrian Lara Carrasco
5 (3)
Indicateurs
HiperCube AutoTrend Lines Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Cet indicateur vous aide à identifier facilement les supports et les résistances, à tracer des lignes dans le graphique et à savoir où se trouve un point important sur le marché. Cet outil est le meilleur moyen d'automatiser partiellement votre trading, en faisant une partie du travail à votre place. La résistance ou le support sont des niveaux importants qui sont parfois difficiles à identifier, mais mainte
FREE
GannHiLo
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Gann Hilo — Précision et clarté dans la tendance Chaîne YouTube : @BotPulseTrading GannHilo est un indicateur technique conçu pour identifier de manière précise et visuelle les changements de tendance du marché. En combinant la structure des prix avec la théorie de Gann , ce système trace des lignes dynamiques agissant comme guides intelligents de direction et de support . Son design minimaliste et son algorithme optimisé permettent une lecture claire et efficace , indiquant exactement quand l’é
FREE
HiperCube Market Profile
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Profil de marché HiperCube ! Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Un profil de marché est une représentation graphique qui combine les informations de prix et de temps sous la forme d'une distribution. Il affiche les informations de prix sur l'échelle verticale (axe des Y) et les informations de volume sur l'échelle horizontale (axe des X). Ce type de graphique fournit des informations sur l'activité du marché, permettant aux traders de visualiser et d'évaluer la juste
FREE
HiperCube Renko Candles
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Bienvenue sur HiperCube Renko Candles Code de réduction de 25% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM Cet indicateur vous fournit une véritable information sur la transformation du marché en Renko Candle Style. Définition Les graphiques Renko sont un type de graphique financier qui mesure et trace les variations de prix, en utilisant des briques (ou des barres) pour représenter les mouvements de prix. Contrairement aux graphiques en chandeliers traditionnels, les graphiques Renko n'affichent pas d'
FREE
Bot Pulse Ultra DAX
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bot Pulse Trading – Robot Bandes de Bollinger DAX  Profitez de la volatilité du marché grâce à un algorithme de trading basé sur les Bandes de Bollinger conçu pour le DAX ! Ce robot de trading avancé identifie des points d'entrée et de sortie précis, s'adaptant à la dynamique du marché avec une approche structurée et disciplinée. Caractéristiques principales : Stratégie intelligente Bandes de Bollinger – Identifie les extrêmes de prix pour des transactions à forte probabilité. Une transaction à
HiperCube MTF MA
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Bonjour les traders, HiperCube, je suis heureux de vous présenter un nouvel indicateur MTF MA ! Code de réduction de 25% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM HiperCube Multi-Timeframe Moving Average ou MTF MA est un indicateur qui vous permet d'afficher la MA d'une période de temps supérieure à une autre inférieure, si simple. Caractéristiques : Sélectionnez la période dans un menu déroulant MA de période personnalisée Type de MA personnalisé (EMA, SMA...) Couleur personnalisée de MTF MA Chat gpt
FREE
HiperCube ADX Histogram
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
L'histogramme HiperCube ADX est là ! Code de réduction de 25% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM Ces indicateurs vous aident à savoir si une tendance forte pourrait se produire sur le marché. L'ADX est un indicateur très populaire et utile, c'est pourquoi de nombreux traders de haut niveau recommandent de l'utiliser comme filtre pour les mauvaises transactions ou en combinaison avec d'autres analyses. Avec HiperCube ADX, vous bénéficierez d'une expérience de premier ordre en utilisant un indicat
FREE
HiperCube USD Index
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
L'« Indice USD HiperCube (DXY /USDX) » est un indice de référence financier représentant la performance d'un groupe spécifique d'actifs, comme les actions, les obligations ou les matières premières, avec des valeurs libellées en dollars américains. Ces indices aident les investisseurs à suivre et à comparer la performance de secteurs ou de marchés particuliers au fil du temps. En étant exprimé en USD, l'indice fournit une mesure cohérente pour évaluer les investissements, quelle que soit la dev
FREE
HiperCube DonChian Pro Gale
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
Indicateurs
CET INDICATEUR FAIT PARTIE DE L'EA:  HIPERCUBE PRO GALE BTC Code promo pour 20% de réduction sur Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20  Présentation de la nouvelle version de l'indicateur Donchian Nous sommes ravis de présenter la nouvelle version de l'indicateur Donchian , conçue avec des améliorations de pointe et une précision accrue. Désormais entièrement adaptée à HiperCube Pro Gale , cet outil mis à jour offre une expérience fluide pour un trading plus efficace. Pourquoi cette version est r
FREE
GOD Breakout Ultimate
Adrian Lara Carrasco
Experts
Robot de Trading NASDAQ - Stratégie Premium Breakout Opportunité exclusive ! Obtenez dès maintenant 20% de réduction sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Résultats vérifiés avec des données réelles Dépôt initial : $100,000.00 Bénéfice net : $198,788.56 (198.7% ROI) Total des trades : 981 trades longs (62.81% taux de réussite) Facteur de profit : 1.23 Drawdown maximum : 22.79% Ratio de Sharpe : 2.60 Avantages clés Stratégie testée dans des conditions de marché réelles : Plus gros trade gagnant :
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Bienvenue sur HiperCube VIX Code de réduction de 25% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM Cet indicateur vous fournit une information réelle sur le marché du volume de sp500 / us500 Définition HiperCube VIX connu sous le nom d'indice de volatilité CBOE, est une mesure largement reconnue de la peur ou du stress du marché. Il signale le niveau d'incertitude et de volatilité sur le marché boursier, en utilisant l'indice S&P 500 comme proxy pour le marché au sens large. L'indice VIX est calculé sur l
FREE
HiperCube DonChain
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Bienvenue sur HiperCube DonChian Cet indicateur vous fournit des informations très utiles sur les prix, vous indiquant si le prix va probablement monter ou descendre. Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Caractéristiques : Indicateur dans la fenêtre principale Personnalisez les couleurs de vos bougies Période personnalisée de l'indicateur Définir les paramètres Comment interpréter : Tendance à la hausse : si certaines bougies montent au-dessus de la bande supérieure,
FREE
HiperCube Protector
Adrian Lara Carrasco
Utilitaires
HiperCube Protector est là ! Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 HiperCube Protector est le limiteur de DrawDown le plus simple et le plus facile pour prendre le contrôle de votre compte ! Cet outil vise à protéger votre compte en temps réel, utilisez un paramètre Max drawdown ou StopLoss. Fonctionnalités : Contrôlez le DrawDown en pourcentage ou en argent, en fonction du solde de votre compte Interface conviviale et élégante pour voir les données en temps réel Envoye
FREE
HiperCube Tornado Momentum
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
HiperCube Tornado est là ! Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 HiperCube Tornado est un indicateur simple mais efficace qui vous aide à identifier quand un nouveau pouvoir haussier ou baissier est proche. Facile à utiliser Couleurs personnalisées Indicateur de fenêtres séparées TEMA est utilisé pour faire des calculs Périodes personnalisées Méthode personnalisée Chat GPT et IA utilisés pour se développer Stratégie Attendez que TI+ croise le TI- Cela signifie, signal d
FREE
HiperCube Nasdaq Index Volatility
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Présentation de l' Indicateur VXN Code de réduction de 25 % sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM Votre allié ultime pour naviguer dans les eaux volatiles de l'indice Nasdaq-100. Conçu pour les traders exigeant précision et fiabilité, l'Indicateur VXN fournit des informations en temps réel sur le sentiment du marché et les fluctuations potentielles des prix. Avec l'Indicateur VXN, vous pouvez : Prédire la Volatilité : Gagnez un avantage compétitif en anticipant avec précision les mouvements du mar
FREE
HiperCube SuperVisor
Adrian Lara Carrasco
Utilitaires
Bienvenue à nouveau ! Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Aujourd'hui, nous souhaitons présenter un nouvel outil utile, HiperCube SuperVisor, cet outil a résolu le problème que nous rencontrons lorsque nous exécutons différents EA en même temps, en effectuant la supervision de ce qui est difficile à faire. Grâce à cela, nous pouvons voir dans 1 graphique jusqu'à 5 EA en même temps, nous pouvons voir si chacun d'eux a des positions ouvertes, des bénéfices à l'achat, des
FREE
Innovashion
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
Experts
Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Bonjour les traders et les investisseurs Nous sommes heureux de vous présenter HiperCube Innovashion ! Cet EA combine Martingala + Grid System et est conçu pour offrir une stabilité à long terme Recommandations d'utilisation : Paire de devises : EURSD, EURGBP, USDJPY, GBPUSD Délai : 1 heure Dépôt minimum : 1 000 USD Type de compte : Couverture NE SOYEZ PAS ABARISC, utilisez des bénéfices quotidiens courts et des TP d'au moins 3
HiperCube Index PRO
Adrian Lara Carrasco
Experts
Libérez la puissance du trading intelligent avec notre robot de trading avancé ! Prêt à améliorer votre stratégie de trading ? Découvrez le Robot de Trading à la pointe de la technologie, conçu pour offrir des performances constantes avec précision et fiabilité. Pourquoi choisir notre robot de trading ?  Offre exclusive : Utilisez le code DWZ2328770MGM pour une incroyable remise de 25 % sur Darwinex Zero ! Ne manquez pas cette réduction à durée limitée ! 1. Performance éprouvée : Soutenu par d
Bot Pulse Index Turnaround
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bot Pulse Trading Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Stratégie de Trading Automatisée pour US30, NASDAQ et GER40 Libérez le potentiel de croissance à long terme avec notre bot de trading avancé, spécialement conçu pour les indices US30, NASDAQ et GER40. Cette stratégie a été rigoureusement testée pendant de nombreuses années, démontrant des performances cohérentes et fiables. Notre approche repose sur une stratégie à long terme solide qui privilégie la stabilité et la
Bot Pulse Breakout PRO
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bienvenue dans une stratégie de trading simple et efficace Breakout ! Code de réduction de 20 % sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Ce robot ne fonctionne pas sur Darwinex pour des raisons de corrélation. Signal en direct Avec cette méthodologie, vous maximiserez vos opportunités de manière sûre et efficace, en vous adaptant à l'environnement de trading réel. Voici tout ce dont vous avez besoin pour réaliser des trades stables tout en opérant sur les marchés FOREX les plus liquides, en vous
Bot Pulse GOLD UP
Adrian Lara Carrasco
Experts
Révolutionnez votre trading de l’or avec le robot XAUUSD ultime Si vous recherchez une solution de trading de l’or (XAUUSD) puissante, intelligente et entièrement automatisée, votre quête s’arrête ici. Notre robot de trading sur l’or est conçu pour maximiser vos profits grâce à une stratégie intelligente et adaptative, optimisée sur des années de données de marché réelles et de backtests. Avec un historique de performances exceptionnelles et une gestion des risques solide, ce robot est votre com
Bot Pulse BTC BreakOut
Adrian Lara Carrasco
Experts
BTC Breakout – Robot Intelligent de Swing Trading Code promo pour -20% chez Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 IMPORTANT ! Vous devez télécharger cet indicateur, via    HiperCube DonChian Pro Gale - Indicateur BTC Breakout est un système de trading automatisé conçu pour fonctionner avec une véritable logique de swing trading , exploitant les cassures de prix sur des paires comme BTC/USD. Il se concentre sur la qualité et le contrôle du risque, sans utiliser de techniques agressives comme le martin
Gold Friday
Adrian Lara Carrasco
Experts
Maîtrisez le marché de l’or avec précision et haute rentabilité Vous cherchez un robot de trading professionnel qui offre des résultats rentables et constants sur l’or (XAUUSD) ? Ce système est conçu pour les traders exigeants souhaitant automatiser leurs opérations et optimiser leur capital avec un contrôle efficace des risques. Performance éprouvée Bénéfice net total : 164 318,02 USD Dépôt initial : 25 000 USD Rendement total : +650% Recovery Factor : 5.18 Profit Factor : 1.71 Drawdown relati
Trade Assistant X Light
Adrian Lara Carrasco
Utilitaires
Trade Assistant X Light — Renforcez vos décisions en un seul clic Découvrez Trade Assistant X Light, l’outil conçu pour les traders qui recherchent précision, rapidité et contrôle sans complications. Intégré directement dans votre plateforme, cette interface intuitive vous permet de placer des ordres au marché et en attente, d’ajuster stops et objectifs, de gérer des clôtures partielles et d’activer des fonctions automatiques telles que le breakeven et la clôture partielle en seulement quelques
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis