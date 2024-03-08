Innovashion
- Experts
- Adrian Lara Carrasco
- Version: 3.0
- Mise à jour: 10 septembre 2024
Bonjour les traders et les investisseurs
Nous sommes heureux de vous présenter HiperCube Innovashion !
Cet EA combine Martingala + Grid System et est conçu pour offrir une stabilité à long terme
Recommandations d'utilisation :
- Paire de devises : EURSD, EURGBP, USDJPY, GBPUSD
- Délai : 1 heure
- Dépôt minimum : 1 000 USD
- Type de compte : Couverture
- NE SOYEZ PAS ABARISC, utilisez des bénéfices quotidiens courts et des TP d'au moins 3 pips mais inférieurs à 5 pips
Spécifications :
- Objectifs quotidiens pour arrêter le trading
- Configuration des lots automatiques
- Définissez différents préréglages pour vous adapter à n'importe quelle paire
- Utilisé le chat GPT et l'IA pour développer
I bought the bot and tested it, and honestly, I can only recommend it to you