US500 Scalper

Le S&P 500 Scalper Advisor est un outil innovant conçu pour les traders souhaitant trader avec succès l'indice S&P 500. Cet indice est l'un des indicateurs les plus utilisés et les plus prestigieux du marché boursier américain, regroupant les 500 plus grandes entreprises des États-Unis.

Particularités :

Solutions de trading automatisées : Le conseiller s'appuie sur des algorithmes avancés et des analyses techniques pour adapter automatiquement la stratégie aux conditions changeantes du marché. Approche polyvalente : Le conseiller combine plusieurs stratégies, notamment la compréhension de la tendance de l’indice, l’analyse des prix oscillatoires et un algorithme pour maximiser les profits et minimiser les risques. Flexibilité et personnalisation : Les traders peuvent personnaliser les paramètres EA en fonction de leurs objectifs de trading, de leurs niveaux de risque et de leurs préférences en matière de stratégie de trading. Gestion des risques : Le conseiller surveille en permanence le marché et prend des mesures pour gérer les risques ; vous pouvez définir l'arrêt automatique des transactions lorsque certains niveaux de perte sont atteints. Transparence et reporting : Les traders ont accès à des rapports et analyses détaillés pour évaluer les performances du conseiller et prendre des décisions d'investissement éclairées.

Stratégie robotique :

Les paramètres du robot sont préparés pour le trading du Indice S&P 500, prenant en compte le comportement des prix de cet indice.

La stratégie comprend la moyenne sans martingale.

Le conseiller dispose d'un algorithme intelligent pour résoudre une série de transactions perdantes, ce qui vous permet de réduire la charge sur le dépôt et de surmonter rapidement le drawdown.

Avantages :

Accès au marché financier mondial grâce à l’indice leader S&P 500.

Trading automatisé basé sur des technologies et des algorithmes avancés.

Maximisez vos profits tout en minimisant les risques grâce à la diversification et à la gestion des risques.

Paramètres flexibles du conseiller en fonction des objectifs d’investissement et des préférences du trader.

Le S&P 500 Scalper Advisor est votre partenaire fiable pour atteindre vos objectifs financiers en utilisant le S&P 500 Indice.

Explication des variables

Partie fermable, % (10-100%) - Si 100% - le volume total de la position de l'ordre le plus éloigné sera fermé, ou vous pouvez spécifier le pourcentage de clôture %

Excédent du bénéfice sur la perte, % (-50% - +100%) - Excédent du bénéfice sur la perte en % (vous pouvez spécifier une valeur négative de -50% à +100%)

Coefficient V. Début si tous les lots > = lot de départ * V) - Coefficient V. Activé si lot total > = ancien lot * coefficient. Activé pour le seuil du volume total de la direction. Calculé comme le lot de départ * V.

Coefficient S. Début si tous les lots > = lot de départ * S) - Activer le seuil de connexion des positions rentables d'autres symboles. Calculé comme le lot de départ * S.

Coefficient M. Début si tous les lots > = lot de départ * M) – Seuil d'inclusion pour connecter des positions rentables d'autres symboles. Calculé comme le lot de départ * M.

Nombre de positions pour le démarrage - le seuil d'inclusion par le nombre de positions dans la direction.

Nombre de positions rentables donnant droit à une compensation : nombre de positions rentables donnant droit à une compensation. Si vous définissez 1, la première (perdue) et la dernière (rentable) seront clôturées. Si vous définissez 2, la première (perdue) et les deux dernières (rentables) seront clôturées, et ainsi de suite.



