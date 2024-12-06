Introduction



Il est temps de débloquer tout le potentiel du trading,HiperCube Pro Gale BTC est exactement ce dont vous avez besoin, grâce à l'IA et Chat GPT, combiné à l'expérience étendue de notre équipe de développement, nous avons créé une ressource stable et fiable, et maintenant, elle est à votre disposition !



Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20

Caractéristiques du produit :

Gestion des risques avec Stop Loss

Chaque transaction comprend un stop loss intégré pour garantir que votre risque soit géré efficacement à tout moment.

Tests rigoureux

Le robot a été testé pendant des années dans diverses conditions de marché, prouvant son efficacité et sa fiabilité.

Trading avec BTC / Bitcoin

Accédez au marché des crypto-monnaies en toute confiance avec un système éprouvé pour trader le BTC et le Bitcoin de manière sécurisée.

Trading polyvalent sur le Forex

Le robot est également adapté pour trader sur le marché des changes, y compris les paires comme EUR/USD, GBP/USD et USD/JPY, entre autres.

Trading des matières premières

De plus, vous pouvez trader la paire XAU/USD (Or) avec le même niveau de confiance et de sécurité.





Télécharger les presets



Vous pouvez télécharger les presets pour les paires de devises et les matières premières suivantes :

EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H

USD/JPY: HiperCube Pro Gale M15 USDJPY

XAU/USD (Or) : HiperCube Pro Gale XAUUSD 1H

BTC (Bitcoin) : HiperCube Pro Gale BTC 1H - M15

Débloquez TOUT LE POUVOIR du trading ! Avec HiperCube DonChian Pro Gale - Indicateur



