HiperCube Pro Gale BTC

5

Introduction

Il est temps de débloquer tout le potentiel du trading,HiperCube Pro Gale BTC est exactement ce dont vous avez besoin, grâce à l'IA et Chat GPT, combiné à l'expérience étendue de notre équipe de développement, nous avons créé une ressource stable et fiable, et maintenant, elle est à votre disposition !

Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20

Caractéristiques du produit :

  • Gestion des risques avec Stop Loss
  • Chaque transaction comprend un stop loss intégré pour garantir que votre risque soit géré efficacement à tout moment.

Tests rigoureux
Le robot a été testé pendant des années dans diverses conditions de marché, prouvant son efficacité et sa fiabilité.

Trading avec BTC / Bitcoin
Accédez au marché des crypto-monnaies en toute confiance avec un système éprouvé pour trader le BTC et le Bitcoin de manière sécurisée.

Trading polyvalent sur le Forex
Le robot est également adapté pour trader sur le marché des changes, y compris les paires comme EUR/USD, GBP/USD et USD/JPY, entre autres.

Trading des matières premières
De plus, vous pouvez trader la paire XAU/USD (Or) avec le même niveau de confiance et de sécurité.

Télécharger les presets

Vous pouvez télécharger les presets pour les paires de devises et les matières premières suivantes :

  • EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H
  • USD/JPY: HiperCube Pro Gale M15 USDJPY
  • XAU/USD (Or) : HiperCube Pro Gale XAUUSD 1H
  • BTC (Bitcoin) : HiperCube Pro Gale BTC 1H - M15

Débloquez TOUT LE POUVOIR du trading ! Avec  HiperCube DonChian Pro Gale - Indicateur


Avis 2
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
447
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2024.12.19 15:52 
 

Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement

