Bot Pulse Ultra DAX
- Experts
- Adrian Lara Carrasco
- Version: 1.42
- Mise à jour: 9 juillet 2025
- Activations: 10
Bot Pulse Trading – Robot Bandes de Bollinger DAX
Profitez de la volatilité du marché grâce à un algorithme de trading basé sur les Bandes de Bollinger conçu pour le DAX ! Ce robot de trading avancé identifie des points d'entrée et de sortie précis, s'adaptant à la dynamique du marché avec une approche structurée et disciplinée.
Caractéristiques principales :
- Stratégie intelligente Bandes de Bollinger – Identifie les extrêmes de prix pour des transactions à forte probabilité.
- Une transaction à la fois – Exécution ciblée pour un trading contrôlé et efficace.
- Tests rigoureux & robustesse – Testé sous différentes conditions de marché.
- Automatisé & fiable – Aucune intervention manuelle requise—laissez-le fonctionner !
Ce robot a été soumis à des tests rigoureux de robustesse, garantissant des performances constantes dans différents scénarios de marché. Bien qu'aucune stratégie ne puisse garantir les résultats futurs, cet outil repose sur une méthodologie solide et bien testée pour améliorer votre expérience de trading sur le DAX.
Tradez plus intelligemment. Tradez avec confiance.