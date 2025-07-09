Bot Pulse Ultra DAX

Bot Pulse Trading – Robot Bandes de Bollinger DAX 

Profitez de la volatilité du marché grâce à un algorithme de trading basé sur les Bandes de Bollinger conçu pour le DAX ! Ce robot de trading avancé identifie des points d'entrée et de sortie précis, s'adaptant à la dynamique du marché avec une approche structurée et disciplinée.

Caractéristiques principales :

  • Stratégie intelligente Bandes de Bollinger – Identifie les extrêmes de prix pour des transactions à forte probabilité.
  • Une transaction à la fois – Exécution ciblée pour un trading contrôlé et efficace.
  • Tests rigoureux & robustesse – Testé sous différentes conditions de marché.
  • Automatisé & fiable – Aucune intervention manuelle requise—laissez-le fonctionner !
    • Offre exclusive : Utilisez le code DWZ2328770MGM_20 pour bénéficier d'une remise de 20% sur Darwinex Zero ! Ne manquez pas cette réduction à durée limitée !

Ce robot a été soumis à des tests rigoureux de robustesse, garantissant des performances constantes dans différents scénarios de marché. Bien qu'aucune stratégie ne puisse garantir les résultats futurs, cet outil repose sur une méthodologie solide et bien testée pour améliorer votre expérience de trading sur le DAX.

Tradez plus intelligemment. Tradez avec confiance.

Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx   is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx   Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market con
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn't just another technical bot. It's a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA est basé sur cet article : https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDITIONS COMMERCIALES - Recherchez les paires de devises qui se négocient en dessous de l'EMA et du MACD de la période X pour être en territoire négatif. - Attendez que le prix dépasse l'EMA de la période X, puis assurez-vous que MACD est soit en train de passer du négatif au positif, soit est passé en territoire positif dans les cinq barres. - Aller long 10 pips au-dessus
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
EA Frankenstein
Nguyen Thanh Cong
5 (2)
Experts
INTRODUCTION Unleash the power of our brand new EA "Frankenstein" and conquer the forex market like never before! Our revolutionary expert advisor combines the strength of a price channel strategy with a sophisticated machine learning algorithm, allowing you to navigate the ever-changing market with precision and confidence. And the best part? For a limited time, you can get "Frankenstein" at a jaw-dropping 80% off during our exclusive launch promotion, priced at just $44! FEATURES Trade pane
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Mini Sniper EA
Tomasz Marek Cieckiewicz
1 (1)
Experts
Mini Sniper EA for XAUUSD – Your Path to Consistent Gold Profits! Take your XAUUSD trading to the next level with our powerful Expert Advisor (EA)! This EA is designed exclusively for XAUUSD and works seamlessly across all timeframes , thanks to its built-in advanced calculations and precise algorithms. Whether you're a scalping enthusiast or prefer to adjust your take profit (TP) for a more custom trading experience, this EA has you covered! Key Features: Universal Timeframe Compatibility: No
Nova EA
Anton Kondratev
5 (1)
Experts
NOVA   EA   C'est un       Système d'index accessible entièrement automatique [DE40 / GER40]   avec paramètres d'optimisation ouverts et   mécanisme de récupération en option. Only 3 Copies of 10 Left  for 345 $ Next Price 890 $   GUIDE NOVA Signaux Remboursement du courtier en commission Mises à jour Mon blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        DE40 H1 Chaque position a toujours un    
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Experts
Cet Expert Advisor (EA) est conçu pour trader l'indice DE40 (souvent désigné sous le nom de DAX, GER40, etc., selon le courtier). L'EA identifie automatiquement les opportunités de trading sur le marché et gère les positions en adoptant une approche basée sur le risque. Il vous offre deux modes de trading : Conservateur – Une approche plus lente et plus stable. Agressif – Une stratégie plus rapide conçue pour tirer parti des grands mouvements du marché (avec un risque plus élevé). Cette stratégi
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     est un robot de trading multifonctionnel conçu pour le trading actif sur les instruments financiers les plus prisés, incluant les paires de devises majeures (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l'or (XAU/USD), le pétrole (Brent, WTI) et les cryptomonnaies (BTC, ETH, LTC, etc.). Le cœur de son algorithme repose sur une version modernisée de la moyenne mobile de Hull (HMA), offrant des signaux plus clairs comparés aux Moving Average classiques. Le conseiller s'adap
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and S
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT5 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement.  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de matières premières (CCI) Bougies classiques Heiken
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   79 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   139 USD , and grad
Exotic Adrenalin
Ivan Simonika
Experts
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Goldfish FX
Michael Prescott Burney
Experts
GoldFish FX – Intelligent Trading Precision for XAUUSD H1 GoldFish FX is an advanced expert advisor designed for precision trading on the XAUUSD pair using the H1 chart. Built for disciplined execution, it incorporates a structured framework of configurable parameters, giving traders full control over risk, session timing, and market conditions. At its core, GoldFish FX features dynamic trade management options including adjustable lot sizing (manual, fixed, or balance-based), directional input,
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
ICT Silver Bullet Master
Angel Claude Charles Geoffroy
Experts
ICT Silver Bullet Master Découvrez une nouvelle ère de trading avec notre robot de trading automatisé, basé sur la célèbre stratégie Silver Bullet d'ICT (Inner Circle Trader). Pourquoi choisir notre robot de trading ? Performance éprouvée : La stratégie Silver Bullet d'ICT est reconnue pour ses résultats constants et sa capacité à identifier des opportunités de trading à haute probabilité. Notre robot de trading utilise cette stratégie éprouvée pour maximiser vos gains tout en minimisant les ri
Kureopatora no Sakura
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experts
Kureopatora no Sakura   -   Where Egyptian Wisdom Meets Shogun Strategy Embodying Cleopatra's cunning as a Japanese Shogun, this EA wages calculated market campaigns. Its core deploys Fibonacci-tuned Ichimoku lines –   Tenkan-sen scouts   (8-55 periods) and   Kijun-sen battlements   (89-377 periods) – to pinpoint assaults at decisive crossovers. Like an archaeologist deciphering Rosetta Stone secrets, the EA reads Japanese candlesticks as modern hieroglyphs: each pattern reveals hidden market na
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.89 (9)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
HiperCube Pro Gale BTC
Adrian Lara Carrasco
5 (1)
Experts
Introduction Il est temps de débloquer tout le potentiel du trading, HiperCube Pro Gale BTC est exactement ce dont vous avez besoin , grâce à l'IA et Chat GPT , combiné à l'expérience étendue de notre équipe de développement, nous avons créé une ressource stable et fiable, et maintenant, elle est à votre disposition ! Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Caractéristiques du produit : Gestion des risques avec Stop Loss Chaque transaction comprend un stop loss intégré pou
HiperCube Auto Trend Lines
Adrian Lara Carrasco
5 (3)
Indicateurs
HiperCube AutoTrend Lines Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Cet indicateur vous aide à identifier facilement les supports et les résistances, à tracer des lignes dans le graphique et à savoir où se trouve un point important sur le marché. Cet outil est le meilleur moyen d'automatiser partiellement votre trading, en faisant une partie du travail à votre place. La résistance ou le support sont des niveaux importants qui sont parfois difficiles à identifier, mais mainte
FREE
GOD Breakout Ultimate
Adrian Lara Carrasco
Experts
Robot de Trading NASDAQ - Stratégie Premium Breakout Opportunité exclusive ! Obtenez dès maintenant 20% de réduction sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Résultats vérifiés avec des données réelles Dépôt initial : $100,000.00 Bénéfice net : $198,788.56 (198.7% ROI) Total des trades : 981 trades longs (62.81% taux de réussite) Facteur de profit : 1.23 Drawdown maximum : 22.79% Ratio de Sharpe : 2.60 Avantages clés Stratégie testée dans des conditions de marché réelles : Plus gros trade gagnant :
Innovashion
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
Experts
Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Bonjour les traders et les investisseurs Nous sommes heureux de vous présenter HiperCube Innovashion ! Cet EA combine Martingala + Grid System et est conçu pour offrir une stabilité à long terme Recommandations d'utilisation : Paire de devises : EURSD, EURGBP, USDJPY, GBPUSD Délai : 1 heure Dépôt minimum : 1 000 USD Type de compte : Couverture NE SOYEZ PAS ABARISC, utilisez des bénéfices quotidiens courts et des TP d'au moins 3
FREE
HiperCube Renko Candles
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Bienvenue sur HiperCube Renko Candles Code de réduction de 25% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM Cet indicateur vous fournit une véritable information sur la transformation du marché en Renko Candle Style. Définition Les graphiques Renko sont un type de graphique financier qui mesure et trace les variations de prix, en utilisant des briques (ou des barres) pour représenter les mouvements de prix. Contrairement aux graphiques en chandeliers traditionnels, les graphiques Renko n'affichent pas d'
FREE
HiperCube Market Profile
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Profil de marché HiperCube ! Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Un profil de marché est une représentation graphique qui combine les informations de prix et de temps sous la forme d'une distribution. Il affiche les informations de prix sur l'échelle verticale (axe des Y) et les informations de volume sur l'échelle horizontale (axe des X). Ce type de graphique fournit des informations sur l'activité du marché, permettant aux traders de visualiser et d'évaluer la juste
FREE
Hipercube lynx BTC Scalping
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bienvenue sur HiperCube Lynx Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Développé avec un accent sur le faible risque, la stabilité, la cohérence élevée et l'intégrité à l'esprit avec ces caractéristiques : Pas de lecteur d'historique Rupture à des niveaux critiques et pas de sur-trading (ouverture de trop de transactions) Stop loss fixe pour chaque transaction Trailing Stop PRÊT ! AutoCompund automatiquement Faible Drawdown Chat GPT et IA utilisés pour se développer Config
HiperCube USD Index
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
L'« Indice USD HiperCube (DXY /USDX) » est un indice de référence financier représentant la performance d'un groupe spécifique d'actifs, comme les actions, les obligations ou les matières premières, avec des valeurs libellées en dollars américains. Ces indices aident les investisseurs à suivre et à comparer la performance de secteurs ou de marchés particuliers au fil du temps. En étant exprimé en USD, l'indice fournit une mesure cohérente pour évaluer les investissements, quelle que soit la dev
FREE
HiperCube ADX Histogram
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
L'histogramme HiperCube ADX est là ! Code de réduction de 25% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM Ces indicateurs vous aident à savoir si une tendance forte pourrait se produire sur le marché. L'ADX est un indicateur très populaire et utile, c'est pourquoi de nombreux traders de haut niveau recommandent de l'utiliser comme filtre pour les mauvaises transactions ou en combinaison avec d'autres analyses. Avec HiperCube ADX, vous bénéficierez d'une expérience de premier ordre en utilisant un indicat
FREE
HiperCube DonChain
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Bienvenue sur HiperCube DonChian Cet indicateur vous fournit des informations très utiles sur les prix, vous indiquant si le prix va probablement monter ou descendre. Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Caractéristiques : Indicateur dans la fenêtre principale Personnalisez les couleurs de vos bougies Période personnalisée de l'indicateur Définir les paramètres Comment interpréter : Tendance à la hausse : si certaines bougies montent au-dessus de la bande supérieure,
FREE
HiperCube DonChian Pro Gale
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
CET INDICATEUR FAIT PARTIE DE L'EA:  HIPERCUBE PRO GALE BTC Code promo pour 20% de réduction sur Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20  Présentation de la nouvelle version de l'indicateur Donchian Nous sommes ravis de présenter la nouvelle version de l'indicateur Donchian , conçue avec des améliorations de pointe et une précision accrue. Désormais entièrement adaptée à HiperCube Pro Gale , cet outil mis à jour offre une expérience fluide pour un trading plus efficace. Pourquoi cette version est r
FREE
HiperCube Tornado Momentum
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
HiperCube Tornado est là ! Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 HiperCube Tornado est un indicateur simple mais efficace qui vous aide à identifier quand un nouveau pouvoir haussier ou baissier est proche. Facile à utiliser Couleurs personnalisées Indicateur de fenêtres séparées TEMA est utilisé pour faire des calculs Périodes personnalisées Méthode personnalisée Chat GPT et IA utilisés pour se développer Stratégie Attendez que TI+ croise le TI- Cela signifie, signal d
FREE
HiperCube Protector
Adrian Lara Carrasco
Utilitaires
HiperCube Protector est là ! Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 HiperCube Protector est le limiteur de DrawDown le plus simple et le plus facile pour prendre le contrôle de votre compte ! Cet outil vise à protéger votre compte en temps réel, utilisez un paramètre Max drawdown ou StopLoss. Fonctionnalités : Contrôlez le DrawDown en pourcentage ou en argent, en fonction du solde de votre compte Interface conviviale et élégante pour voir les données en temps réel Envoye
FREE
HiperCube MTF MA
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Bonjour les traders, HiperCube, je suis heureux de vous présenter un nouvel indicateur MTF MA ! Code de réduction de 25% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM HiperCube Multi-Timeframe Moving Average ou MTF MA est un indicateur qui vous permet d'afficher la MA d'une période de temps supérieure à une autre inférieure, si simple. Caractéristiques : Sélectionnez la période dans un menu déroulant MA de période personnalisée Type de MA personnalisé (EMA, SMA...) Couleur personnalisée de MTF MA Chat gpt
FREE
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Bienvenue sur HiperCube VIX Code de réduction de 25% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM Cet indicateur vous fournit une information réelle sur le marché du volume de sp500 / us500 Définition HiperCube VIX connu sous le nom d'indice de volatilité CBOE, est une mesure largement reconnue de la peur ou du stress du marché. Il signale le niveau d'incertitude et de volatilité sur le marché boursier, en utilisant l'indice S&P 500 comme proxy pour le marché au sens large. L'indice VIX est calculé sur l
FREE
HiperCube Nasdaq Index Volatility
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Présentation de l' Indicateur VXN Code de réduction de 25 % sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM Votre allié ultime pour naviguer dans les eaux volatiles de l'indice Nasdaq-100. Conçu pour les traders exigeant précision et fiabilité, l'Indicateur VXN fournit des informations en temps réel sur le sentiment du marché et les fluctuations potentielles des prix. Avec l'Indicateur VXN, vous pouvez : Prédire la Volatilité : Gagnez un avantage compétitif en anticipant avec précision les mouvements du mar
FREE
HiperCube SuperVisor
Adrian Lara Carrasco
Utilitaires
Bienvenue à nouveau ! Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Aujourd'hui, nous souhaitons présenter un nouvel outil utile, HiperCube SuperVisor, cet outil a résolu le problème que nous rencontrons lorsque nous exécutons différents EA en même temps, en effectuant la supervision de ce qui est difficile à faire. Grâce à cela, nous pouvons voir dans 1 graphique jusqu'à 5 EA en même temps, nous pouvons voir si chacun d'eux a des positions ouvertes, des bénéfices à l'achat, des
FREE
HiperCube Index PRO
Adrian Lara Carrasco
Experts
Libérez la puissance du trading intelligent avec notre robot de trading avancé ! Prêt à améliorer votre stratégie de trading ? Découvrez le Robot de Trading à la pointe de la technologie, conçu pour offrir des performances constantes avec précision et fiabilité. Pourquoi choisir notre robot de trading ?  Offre exclusive : Utilisez le code DWZ2328770MGM pour une incroyable remise de 25 % sur Darwinex Zero ! Ne manquez pas cette réduction à durée limitée ! 1. Performance éprouvée : Soutenu par d
Bot Pulse Index Turnaround
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bot Pulse Trading Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Stratégie de Trading Automatisée pour US30, NASDAQ et GER40 Libérez le potentiel de croissance à long terme avec notre bot de trading avancé, spécialement conçu pour les indices US30, NASDAQ et GER40. Cette stratégie a été rigoureusement testée pendant de nombreuses années, démontrant des performances cohérentes et fiables. Notre approche repose sur une stratégie à long terme solide qui privilégie la stabilité et la
Bot Pulse Breakout PRO
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bienvenue dans une stratégie de trading simple et efficace Breakout ! Code de réduction de 20 % sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Ce robot ne fonctionne pas sur Darwinex pour des raisons de corrélation. Signal en direct Avec cette méthodologie, vous maximiserez vos opportunités de manière sûre et efficace, en vous adaptant à l'environnement de trading réel. Voici tout ce dont vous avez besoin pour réaliser des trades stables tout en opérant sur les marchés FOREX les plus liquides, en vous
Bot Pulse GOLD UP
Adrian Lara Carrasco
Experts
Révolutionnez votre trading de l’or avec le robot XAUUSD ultime Si vous recherchez une solution de trading de l’or (XAUUSD) puissante, intelligente et entièrement automatisée, votre quête s’arrête ici. Notre robot de trading sur l’or est conçu pour maximiser vos profits grâce à une stratégie intelligente et adaptative, optimisée sur des années de données de marché réelles et de backtests. Avec un historique de performances exceptionnelles et une gestion des risques solide, ce robot est votre com
Bot Pulse BTC BreakOut
Adrian Lara Carrasco
Experts
BTC Breakout – Robot Intelligent de Swing Trading Code promo pour -20% chez Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 IMPORTANT ! Vous devez télécharger cet indicateur, via    HiperCube DonChian Pro Gale - Indicateur BTC Breakout est un système de trading automatisé conçu pour fonctionner avec une véritable logique de swing trading , exploitant les cassures de prix sur des paires comme BTC/USD. Il se concentre sur la qualité et le contrôle du risque, sans utiliser de techniques agressives comme le martin
Gold Friday
Adrian Lara Carrasco
Experts
Maîtrisez le marché de l’or avec précision et haute rentabilité Vous cherchez un robot de trading professionnel qui offre des résultats rentables et constants sur l’or (XAUUSD) ? Ce système est conçu pour les traders exigeants souhaitant automatiser leurs opérations et optimiser leur capital avec un contrôle efficace des risques. Performance éprouvée Bénéfice net total : 164 318,02 USD Dépôt initial : 25 000 USD Rendement total : +650% Recovery Factor : 5.18 Profit Factor : 1.71 Drawdown relati
Trade Assistant X Light
Adrian Lara Carrasco
Utilitaires
Trade Assistant X Light — Renforcez vos décisions en un seul clic Découvrez Trade Assistant X Light, l’outil conçu pour les traders qui recherchent précision, rapidité et contrôle sans complications. Intégré directement dans votre plateforme, cette interface intuitive vous permet de placer des ordres au marché et en attente, d’ajuster stops et objectifs, de gérer des clôtures partielles et d’activer des fonctions automatiques telles que le breakeven et la clôture partielle en seulement quelques
