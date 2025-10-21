GannHiLo

Gann Hilo — Précision et clarté dans la tendance

GannHilo est un indicateur technique conçu pour identifier de manière précise et visuelle les changements de tendance du marché. En combinant la structure des prix avec la théorie de Gann, ce système trace des lignes dynamiques agissant comme guides intelligents de direction et de support.

Son design minimaliste et son algorithme optimisé permettent une lecture claire et efficace, indiquant exactement quand l’élan change de direction sans bruit ni délai. Idéal pour le trading intraday ou swing, GannHilo vous aide à :

  • Confirmer vos entrées avec clarté visuelle
  • Rester dans la tendance dominante
  • Éviter les faux retournements et la suractivité

Transformez l’action du prix en un signal visuel puissant et lisible.
GannHilo — Là où la simplicité rencontre la précision.

HiperCube Pro Gale BTC
Adrian Lara Carrasco
5 (2)
Experts
Introduction Il est temps de débloquer tout le potentiel du trading, HiperCube Pro Gale BTC est exactement ce dont vous avez besoin , grâce à l'IA et Chat GPT , combiné à l'expérience étendue de notre équipe de développement, nous avons créé une ressource stable et fiable, et maintenant, elle est à votre disposition ! Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Caractéristiques du produit : Gestion des risques avec Stop Loss Chaque transaction comprend un stop loss intégré pou
HiperCube Auto Trend Lines
Adrian Lara Carrasco
5 (3)
Indicateurs
HiperCube AutoTrend Lines Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Cet indicateur vous aide à identifier facilement les supports et les résistances, à tracer des lignes dans le graphique et à savoir où se trouve un point important sur le marché. Cet outil est le meilleur moyen d'automatiser partiellement votre trading, en faisant une partie du travail à votre place. La résistance ou le support sont des niveaux importants qui sont parfois difficiles à identifier, mais mainte
FREE
Innovashion
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
Experts
Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Bonjour les traders et les investisseurs Nous sommes heureux de vous présenter HiperCube Innovashion ! Cet EA combine Martingala + Grid System et est conçu pour offrir une stabilité à long terme Recommandations d'utilisation : Paire de devises : EURSD, EURGBP, USDJPY, GBPUSD Délai : 1 heure Dépôt minimum : 1 000 USD Type de compte : Couverture NE SOYEZ PAS ABARISC, utilisez des bénéfices quotidiens courts et des TP d'au moins 3
FREE
HiperCube Market Profile
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Profil de marché HiperCube ! Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Un profil de marché est une représentation graphique qui combine les informations de prix et de temps sous la forme d'une distribution. Il affiche les informations de prix sur l'échelle verticale (axe des Y) et les informations de volume sur l'échelle horizontale (axe des X). Ce type de graphique fournit des informations sur l'activité du marché, permettant aux traders de visualiser et d'évaluer la juste
FREE
Bot Pulse Ultra DAX
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bot Pulse Trading – Robot Bandes de Bollinger DAX  Profitez de la volatilité du marché grâce à un algorithme de trading basé sur les Bandes de Bollinger conçu pour le DAX ! Ce robot de trading avancé identifie des points d'entrée et de sortie précis, s'adaptant à la dynamique du marché avec une approche structurée et disciplinée. Caractéristiques principales : Stratégie intelligente Bandes de Bollinger – Identifie les extrêmes de prix pour des transactions à forte probabilité. Une transaction à
HiperCube Renko Candles
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Bienvenue sur HiperCube Renko Candles Code de réduction de 25% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM Cet indicateur vous fournit une véritable information sur la transformation du marché en Renko Candle Style. Définition Les graphiques Renko sont un type de graphique financier qui mesure et trace les variations de prix, en utilisant des briques (ou des barres) pour représenter les mouvements de prix. Contrairement aux graphiques en chandeliers traditionnels, les graphiques Renko n'affichent pas d'
FREE
HiperCube DonChain
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Bienvenue sur HiperCube DonChian Cet indicateur vous fournit des informations très utiles sur les prix, vous indiquant si le prix va probablement monter ou descendre. Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Caractéristiques : Indicateur dans la fenêtre principale Personnalisez les couleurs de vos bougies Période personnalisée de l'indicateur Définir les paramètres Comment interpréter : Tendance à la hausse : si certaines bougies montent au-dessus de la bande supérieure,
FREE
GOD Breakout Ultimate
Adrian Lara Carrasco
Experts
Robot de Trading NASDAQ - Stratégie Premium Breakout Opportunité exclusive ! Obtenez dès maintenant 20% de réduction sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Résultats vérifiés avec des données réelles Dépôt initial : $100,000.00 Bénéfice net : $198,788.56 (198.7% ROI) Total des trades : 981 trades longs (62.81% taux de réussite) Facteur de profit : 1.23 Drawdown maximum : 22.79% Ratio de Sharpe : 2.60 Avantages clés Stratégie testée dans des conditions de marché réelles : Plus gros trade gagnant :
HiperCube ADX Histogram
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
L'histogramme HiperCube ADX est là ! Code de réduction de 25% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM Ces indicateurs vous aident à savoir si une tendance forte pourrait se produire sur le marché. L'ADX est un indicateur très populaire et utile, c'est pourquoi de nombreux traders de haut niveau recommandent de l'utiliser comme filtre pour les mauvaises transactions ou en combinaison avec d'autres analyses. Avec HiperCube ADX, vous bénéficierez d'une expérience de premier ordre en utilisant un indicat
FREE
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Bienvenue sur HiperCube VIX Code de réduction de 25% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM Cet indicateur vous fournit une information réelle sur le marché du volume de sp500 / us500 Définition HiperCube VIX connu sous le nom d'indice de volatilité CBOE, est une mesure largement reconnue de la peur ou du stress du marché. Il signale le niveau d'incertitude et de volatilité sur le marché boursier, en utilisant l'indice S&P 500 comme proxy pour le marché au sens large. L'indice VIX est calculé sur l
FREE
HiperCube DonChian Pro Gale
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
Indicateurs
CET INDICATEUR FAIT PARTIE DE L'EA:  HIPERCUBE PRO GALE BTC Code promo pour 20% de réduction sur Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20  Présentation de la nouvelle version de l'indicateur Donchian Nous sommes ravis de présenter la nouvelle version de l'indicateur Donchian , conçue avec des améliorations de pointe et une précision accrue. Désormais entièrement adaptée à HiperCube Pro Gale , cet outil mis à jour offre une expérience fluide pour un trading plus efficace. Pourquoi cette version est r
FREE
HiperCube USD Index
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
L'« Indice USD HiperCube (DXY /USDX) » est un indice de référence financier représentant la performance d'un groupe spécifique d'actifs, comme les actions, les obligations ou les matières premières, avec des valeurs libellées en dollars américains. Ces indices aident les investisseurs à suivre et à comparer la performance de secteurs ou de marchés particuliers au fil du temps. En étant exprimé en USD, l'indice fournit une mesure cohérente pour évaluer les investissements, quelle que soit la dev
FREE
HiperCube MTF MA
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Bonjour les traders, HiperCube, je suis heureux de vous présenter un nouvel indicateur MTF MA ! Code de réduction de 25% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM HiperCube Multi-Timeframe Moving Average ou MTF MA est un indicateur qui vous permet d'afficher la MA d'une période de temps supérieure à une autre inférieure, si simple. Caractéristiques : Sélectionnez la période dans un menu déroulant MA de période personnalisée Type de MA personnalisé (EMA, SMA...) Couleur personnalisée de MTF MA Chat gpt
FREE
HiperCube Tornado Momentum
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
HiperCube Tornado est là ! Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 HiperCube Tornado est un indicateur simple mais efficace qui vous aide à identifier quand un nouveau pouvoir haussier ou baissier est proche. Facile à utiliser Couleurs personnalisées Indicateur de fenêtres séparées TEMA est utilisé pour faire des calculs Périodes personnalisées Méthode personnalisée Chat GPT et IA utilisés pour se développer Stratégie Attendez que TI+ croise le TI- Cela signifie, signal d
FREE
HiperCube Protector
Adrian Lara Carrasco
Utilitaires
HiperCube Protector est là ! Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 HiperCube Protector est le limiteur de DrawDown le plus simple et le plus facile pour prendre le contrôle de votre compte ! Cet outil vise à protéger votre compte en temps réel, utilisez un paramètre Max drawdown ou StopLoss. Fonctionnalités : Contrôlez le DrawDown en pourcentage ou en argent, en fonction du solde de votre compte Interface conviviale et élégante pour voir les données en temps réel Envoye
FREE
HiperCube Nasdaq Index Volatility
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Présentation de l' Indicateur VXN Code de réduction de 25 % sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM Votre allié ultime pour naviguer dans les eaux volatiles de l'indice Nasdaq-100. Conçu pour les traders exigeant précision et fiabilité, l'Indicateur VXN fournit des informations en temps réel sur le sentiment du marché et les fluctuations potentielles des prix. Avec l'Indicateur VXN, vous pouvez : Prédire la Volatilité : Gagnez un avantage compétitif en anticipant avec précision les mouvements du mar
FREE
HiperCube SuperVisor
Adrian Lara Carrasco
Utilitaires
Bienvenue à nouveau ! Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Aujourd'hui, nous souhaitons présenter un nouvel outil utile, HiperCube SuperVisor, cet outil a résolu le problème que nous rencontrons lorsque nous exécutons différents EA en même temps, en effectuant la supervision de ce qui est difficile à faire. Grâce à cela, nous pouvons voir dans 1 graphique jusqu'à 5 EA en même temps, nous pouv
FREE
Hipercube lynx BTC Scalping
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bienvenue sur HiperCube Lynx Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Développé avec un accent sur le faible risque, la stabilité, la cohérence élevée et l'intégrité à l'esprit avec ces caractéristiques : Pas de lecteur d'historique Rupture à des niveaux critiques et pas de sur-trading (ouverture de trop de transactions) Stop loss fixe pour chaque transaction Trailing Stop PRÊT ! AutoCompund automatiquement Faible Drawdown Chat GPT et IA utilisés pour se développer Config
HiperCube Index PRO
Adrian Lara Carrasco
Experts
Libérez la puissance du trading intelligent avec notre robot de trading avancé ! Prêt à améliorer votre stratégie de trading ? Découvrez le Robot de Trading à la pointe de la technologie, conçu pour offrir des performances constantes avec précision et fiabilité. Pourquoi choisir notre robot de trading ?  Offre exclusive : Utilisez le code DWZ2328770MGM pour une incroyable remise de 25 % sur Darwinex Zero ! Ne manquez pas cette réduction à durée limitée ! 1. Performance éprouvée : Soutenu par d
Bot Pulse Index Turnaround
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bot Pulse Trading Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Stratégie de Trading Automatisée pour US30, NASDAQ et GER40 Libérez le potentiel de croissance à long terme avec notre bot de trading avancé, spécialement conçu pour les indices US30, NASDAQ et GER40. Cette stratégie a été rigoureusement testée pendant de nombreuses années, démontrant des performances cohérentes et fiables. Notre approche repose sur une stratégie à long terme solide qui privilégie la stabilité et la
Bot Pulse Breakout PRO
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bienvenue dans une stratégie de trading simple et efficace Breakout ! Code de réduction de 20 % sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Ce robot ne fonctionne pas sur Darwinex pour des raisons de corrélation. Signal en direct Avec cette méthodologie, vous maximiserez vos opportunités de manière sûre et efficace, en vous adaptant à l'environnement de trading réel. Voici tout ce dont vous avez besoin pour réaliser des trades stables tout en opérant sur les marchés FOREX les plus liquides, en vous
Bot Pulse GOLD UP
Adrian Lara Carrasco
Experts
Révolutionnez votre trading de l’or avec le robot XAUUSD ultime Si vous recherchez une solution de trading de l’or (XAUUSD) puissante, intelligente et entièrement automatisée, votre quête s’arrête ici. Notre robot de trading sur l’or est conçu pour maximiser vos profits grâce à une stratégie intelligente et adaptative, optimisée sur des années de données de marché réelles et de backtests. Avec un historique de performances exceptionnelles et une gestion des risques solide, ce robot est votre com
Bot Pulse BTC BreakOut
Adrian Lara Carrasco
Experts
BTC Breakout – Robot Intelligent de Swing Trading Code promo pour -20% chez Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 IMPORTANT ! Vous devez télécharger cet indicateur, via    HiperCube DonChian Pro Gale - Indicateur BTC Breakout est un système de trading automatisé conçu pour fonctionner avec une véritable logique de swing trading , exploitant les cassures de prix sur des paires comme BTC/USD. Il se concentre sur la qualité et le contrôle du risque, sans utiliser de techniques agressives comme le martin
Gold Friday
Adrian Lara Carrasco
Experts
Maîtrisez le marché de l’or avec précision et haute rentabilité Vous cherchez un robot de trading professionnel qui offre des résultats rentables et constants sur l’or (XAUUSD) ? Ce système est conçu pour les traders exigeants souhaitant automatiser leurs opérations et optimiser leur capital avec un contrôle efficace des risques. Performance éprouvée Bénéfice net total : 164 318,02 USD Dépôt initial : 25 000 USD Rendement total : +650% Recovery Factor : 5.18 Profit Factor : 1.71 Drawdown relati
Trade Assistant X Light
Adrian Lara Carrasco
Utilitaires
Trade Assistant X Light — Renforcez vos décisions en un seul clic Découvrez Trade Assistant X Light, l’outil conçu pour les traders qui recherchent précision, rapidité et contrôle sans complications. Intégré directement dans votre plateforme, cette interface intuitive vous permet de placer des ordres au marché et en attente, d’ajuster stops et objectifs, de gérer des clôtures partielles et d’activer des fonctions automatiques telles que le breakeven et la clôture partielle en seulement quelques
