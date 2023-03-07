Autorithm AI

Description Technique

AUTORITHM est un système de trading avancé alimenté par l’intelligence artificielle, conçu pour MetaTrader 5, qui intègre 10 couches spécialisées d’IA pour une analyse complète du marché. L’Expert Advisor utilise des algorithmes sophistiqués d’IA qui travaillent en synergie pour traiter les données de marché, identifier les opportunités de trading et exécuter les transactions avec des protocoles intelligents de gestion des risques.

Caractéristiques Clés

Le système utilise 10 couches distinctes d’IA qui collaborent pour analyser les conditions du marché et exécuter les opérations. Chaque couche d’IA se spécialise dans différents aspects de l’analyse de marché, notamment :

• analyse technique,

• reconnaissance de modèles,

• analyse de l’action des prix,

• analyse de tendance,

• analyse de la volatilité,

• gestion des risques,

• analyse des nouvelles,

• analyse temporelle,

• gestion du système Martingale,

• et prise de décision finale.





L’EA inclut des sessions de trading configurables en fonction de l’heure, un filtrage des événements d’actualité et des mécanismes de protection contre la volatilité avec des processus décisionnels pilotés par IA.





10 Couches d’Intelligence Artificielle

1. IA Analyste Technique – Traite plusieurs indicateurs techniques et oscillateurs pour identifier le momentum du marché, les conditions de surachat/survente et les points de retournement potentiels à l’aide d’algorithmes avancés de reconnaissance de modèles.

2. IA de Reconnaissance de Modèles – Identifie et analyse les figures graphiques, les formations de chandeliers et les structures de prix en utilisant des algorithmes d’apprentissage automatique entraînés sur des données historiques de marché.

3. IA d’Analyse de l’Action des Prix – Analyse les mouvements bruts des prix, les niveaux de support et de résistance et les changements de structure du marché sans recourir aux indicateurs traditionnels.

4. IA d’Analyse de Tendance – Détermine la direction du marché, la force de la tendance et les changements potentiels de tendance en utilisant des algorithmes sophistiqués traitant des données multi‐unités de temps.

5. IA d’Analyse de la Volatilité – Surveille les schémas de volatilité du marché, identifie les conditions inhabituelles et ajuste les paramètres de trading pour protéger le capital.

6. IA de Gestion des Risques – Calcule la taille optimale des positions, gère les niveaux de stop‐loss et met en œuvre des contrôles dynamiques du risque selon les conditions actuelles du marché et l’équité du compte.

7. IA d’Analyse des Nouvelles – Traite les événements du calendrier économique, filtre les nouvelles selon leur niveau d’impact et ajuste le comportement de trading lors des annonces à fort impact pour minimiser le risque.

8. IA d’Analyse Temporelle – Analyse les sessions de trading optimales, les heures d’ouverture/fermeture du marché et les modèles comportementaux liés au temps pour maximiser l’efficacité du trading.

9. IA du Système Martingale – Gère intelligemment l’échelle des positions, calcule les points d’entrée optimaux pour les positions supplémentaires et détermine le moment de clôturer toute la séquence de positions.

10. IA de Décision Finale – Synthétise les informations de toutes les couches précédentes, pondère différents signaux et prend la décision finale de trading à l’aide d’algorithmes avancés d’arbres décisionnels.





Exigences Système

• Solde Minimum : 500 USD • Type de Compte : Standard ou ECN

• Effet de Levier Minimum : 1:100

• Courtier Recommandé : Faible spread, exécution fiable

• Plateforme : MetaTrader 5 Configuration des Paramètres d’Entrée

• Gestionnaire Intelligent de Planning

• TradingStartTime : Heure de début de session quotidienne (par défaut : 06:00) • TradingEndTime : Heure de fin de session quotidienne (par défaut : 20:00)

• AutoCloseOutsideHours : Fermeture automatique des positions en dehors des heures de trading





• Moteur Central AUTORITHM

• EnableAIAnalysis : Activer ou désactiver le système d’analyse IA

• UsePersonalAPI : Option pour utiliser une clé API personnelle

• PersonalAPIKey : Champ pour clé API personnelle (le cas échéant)

• SelectedAIModel : Sélection du modèle IA (par défaut : openai/gpt-5) • Moteur de Trading AUTORITHM • AutoClearOldOrders : Effacer automatiquement les anciens ordres en attente • EAMagicNumber : Numéro d’identification unique de l’EA (par défaut : 808080) • SpreadAdjustment : Facteur d’ajustement du spread (par défaut : 2)

• TradeIdentifier : Identifiant du commentaire de transaction (par défaut : AUTORITHM)

• Système de Protection du Week‐End • ActivateWeekendShield : Activer la protection des positions le week‐end

• FridayCloseHour : Heure de clôture le vendredi (0–23)

• FridayCloseMinute : Minute de clôture le vendredi (0–59)

• Filtre Intelligent des Nouvelles





• EnableNewsProtection : Activer le système de protection contre les annonces

• PreNewsStopMinutes : Arrêter le trading avant les annonces (minutes)

• PostNewsStopMinutes : Reprendre le trading après les annonces (minutes)

• FilterLowImpactNews : Filtrer les annonces à faible impact

• FilterMediumImpactNews : Filtrer les annonces à impact moyen

• FilterHighImpactNews : Filtrer les annonces à fort impact

• MonitoredCurrencies : Devises surveillées (par défaut : USD, EUR, GBP, JPY, XAU)

• Système de Trailing Dynamique • EnableTrailingStop : Activer le trailing stop

• TrailingTrigger : Seuil de profit pour activation (pips)

• TrailingDistance : Distance à maintenir par rapport au prix actuel (pips)

• Bouclier de Protection du Capital

• RiskPercentage : Pourcentage de risque par transaction (par défaut : 1,0 %)

• UseAutoLotSizing : Activer le calcul automatique de la taille du lot

• FixedLotSize : Taille de lot fixe lorsque le calcul automatique est désactivé

• Protection contre la Volatilité du Marché

• EnableVolatilityProtection : Activer le filtrage des transactions selon la volatilité

• MaxVolumeMultiplier : Seuil maximal d’augmentation de volume

• MaxPriceChange : Variation de prix maximale acceptable (pips)

• VolumeLookbackPeriod : Période d’analyse du volume (barres)

• MaxExecutionSlippage : Glissement maximal autorisé (points)

• Système Martingale Avancé avec IA

• MartingaleProfitTargetPips : Objectif de profit pour clôturer toutes les positions (pips)

• MartingaleLossTargetPips : Seuil de perte pour clôturer toutes les positions (pips)

• MartingaleMultiplier : Multiplicateur de volume pour les ordres suivants

• MartingaleMaxOrders : Nombre maximal d’ordres séquentiels (3–8 recommandé)

• MartingaleOrderSpacingPips :Distance entre ordres Martingale (pips)





Avis important concernant le Strategy Tester :

En raison des limitations techniques de MetaTrader, l’environnement du Strategy Tester n’autorise pas l’accès à Internet. Par conséquent, lors des backtests, l’EA utilise un ensemble de données fixe et pré-entraîné au lieu des données AI en direct. Cela signifie que : • Les résultats du backtest peuvent sembler statiques ou identiques pour différentes combinaisons de paramètres. • Le trading en direct est nécessaire pour bénéficier des fonctionnalités dynamiques et adaptatives de l’IA.

