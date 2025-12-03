CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven bénéficiera d'un prix promotionnel de lancement jusqu'au 8 décembre 2025.





Ce conseiller expert s'adapte à tous les actifs. Il est universel.





Le Scalper EA multi-actifs est un système de trading automatisé professionnel développé pour la plateforme MetaTrader 5, conçu pour le scalping simultané sur plusieurs actifs. La version 8.2 intègre une technologie multi-unités de temps avec triple confirmation et gestion des risques intégrée.





Architecture technique





1. Système de signaux intelligent





Calcul multi-unités de temps : Triple analyse (opération, confirmation rapide et lente)





Système de vote : 3 indicateurs principaux (EMA, MACD, RSI) avec pondérations ajustables





Modes de risque : 5 niveaux (Ultra agressif → Ultra conservateur) influençant la sensibilité





2. Gestion des risques avancée





Calcul hybride des lots : Fixe ou basé sur le risque (USD)





Seuil de rentabilité infini : Système progressif en dollars, et non en pips. Atteignez le profit stipulé et le SL passe à 0. Doublez le profit et il atteint la valeur stipulée, et ainsi de suite.





Protection de la marge : Prévention active des erreurs « Fonds insuffisants ».





Limites hiérarchiques : Limites journalières, globales et de drawdown.





3. Gestion des positions

Multi-actifs : Jusqu’à 14 symboles simultanés.





Protection complète : Niveaux de gel, limites du courtier, validation des prix.



