Bot Pulse Breakout PRO

Bienvenue dans une stratégie de trading simple et efficace Breakout !

Ce robot ne fonctionne pas sur Darwinex pour des raisons de corrélation.


Signal en direct

Avec cette méthodologie, vous maximiserez vos opportunités de manière sûre et efficace, en vous adaptant à l'environnement de trading réel. Voici tout ce dont vous avez besoin pour réaliser des trades stables tout en opérant sur les marchés FOREX les plus liquides, en vous concentrant sur les paires populaires :

  • EURUSD
  • GBPUSD
  • USDJPY
  • US30 / DOWJONES 
  • XAUUSD (OR)

Caractéristiques principales de la stratégie :

  • Base solide : La stratégie repose sur la rupture de niveaux clés, offrant des opportunités claires et potentiellement rentables.

  • Trading simultané : Exécutez 1 trade à la fois tout en gérant plusieurs actifs avec facilité.

  • Gestion des risques : Chaque trade inclut un stop loss (SL) et vous pouvez ajuster le risque par trade en fonction de votre style.

  • Risque contrôlé : Adaptez les niveaux de risque de manière flexible, tout en gardant le contrôle en tout temps.

  • Comptes compatibles : Convient à tous les types de comptes de trading, à partir de 1000 $, idéal pour les débutants comme pour les traders expérimentés.

  • Hedging ou Netting : Compatible avec les comptes de couverture ou de compensation, selon vos préférences.

  • Visibilité de la plage de prix : Visualisez facilement les plages de prix et les heures de clôture quotidienne sur le graphique, optimisant ainsi votre prise de décision.

Personnalisation complète :

  • Numéro magique modifiable : Utilisez facilement la stratégie sur plusieurs actifs grâce à la fonctionnalité de numéro magique modifiable !

  • Couleurs personnalisables : Ajustez les couleurs du graphique selon votre style, rendant l'analyse plus confortable.

  • Heure de trading : Choisissez votre fuseau horaire préféré, heure du courtier ou GMT+0 (pour universel).

  • Personnalisez les Stops : Vous pouvez modifier les SL, TP et Trailing Stops dans les paramètres.

Pourquoi choisir cette stratégie ?

  • Trading sûr : Protégez votre capital avec un système de stop loss et de gestion des risques.

  • Maximisez vos résultats : avec les paramètres AutoCompound

  • Niveaux de trading bien définis : vous guide étape par étape, afin que vous sachiez toujours où vous en êtes sur le marché.

Avec cette stratégie, vous aurez les outils nécessaires pour trader de manière stable sur le marché FOREX, en maintenant un risque contrôlé et en prenant des décisions éclairées. Commencez maintenant et amenez votre trading au niveau supérieur !



Brokers :

Vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel courtier, mais voici nos courtiers recommandés :

  1. Darwinex
  2. IC Markets

