Aroon Trend

Indicateur Aroon - Explication Complète Indicateur Aroon — Définition et Utilité

L’indicateur Aroon est un outil d’analyse technique conçu pour identifier la force d’une tendance, son début et son éventuel affaiblissement. Il est composé de deux courbes : Aroon Up et Aroon Down. Ces lignes mesurent le temps écoulé depuis le dernier plus haut ou plus bas, permettant d’analyser précisément l’élan du marché.

Lorsque Aroon Up reste proche de 100 et Aroon Down reste faible, le marché est généralement en forte tendance haussière. L’inverse indique une tendance baissière dominante. Aroon est donc idéal pour le trading de tendance, les breakouts et le swing trading.

Signaux fournis par Aroon

Détection précoce des retournements de tendance

Confirmation de la force d’une tendance existante

Identification des phases de consolidation

Anticipation de l’essoufflement du marché

Support supplémentaire dans les stratégies de breakout

