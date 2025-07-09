HiperCube Index PRO

Libérez la puissance du trading intelligent avec notre robot de trading avancé !

Prêt à améliorer votre stratégie de trading ? Découvrez le Robot de Trading à la pointe de la technologie, conçu pour offrir des performances constantes avec précision et fiabilité.

Pourquoi choisir notre robot de trading ?

 Offre exclusive : Utilisez le code DWZ2328770MGM pour une incroyable remise de 25 % sur Darwinex Zero ! Ne manquez pas cette réduction à durée limitée !

1. Performance éprouvée : Soutenu par des années de tests rigoureux avec des résultats impressionnants, vous assurant d'obtenir un partenaire de trading fiable.

2. Stratégie axée sur le risque : Exécute un seul trade à la fois, maximisant la concentration et minimisant l'exposition.

3. Pas de Martingale, pas de Grille : Conçu pour la stabilité et la durabilité, évitant les stratégies risquées qui pourraient mettre votre capital en danger.

4. Couverture du marché mondial : Trade sur les indices mondiaux les plus influents :

  • US30 / DOW JONES

  • US100 / NASDAQ / USTEC

  • GER40 / DE40 / DAX

Agissez maintenant ! Surboostez votre stratégie de trading et saisissez cette opportunité avec une remise de 25 % en utilisant le code DWZ2328770MGM.

Commencez votre voyage vers un trading plus intelligent dès aujourd'hui !

Avertissement : Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Tradez toujours de manière responsable.


Télécharger le Préréglage


Produits recommandés
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
TradeGhost
Stefano Padovano
Experts
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea, NoN fa scalping però quando apre hai una sorte di tranquillità che se anche fa il DD il p
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Larry Advanced
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor basé sur la stratégie de Larry Connors, qui surveille l'écart entre les moyennes mobiles et permet de configurer, sans modifications significatives, les paramètres de surachat et de survente, ainsi que ceux qui régissent le fonctionnement du système de clôture des transactions ADX. Grâce à un système stop-loss basé sur le pourcentage de variation de prix, le lot augmente et le risque diminue à mesure que le solde augmente, interrompant l'exécution de l'Expert Advisor lorsque cert
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Experts
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un Expert Advisor opérant en période de fort contraste, utilisant l'indicateur stochastique et l'indicateur d'indice des matières premières, et utilisant les points de surachat ou de survente, ou l'indicateur ADX, pour clôturer les transactions. Il dispose également d'un stop-loss agissant sur un pourcentage de différence de prix, avec une mise à l'échelle progressive des lots à mesure que le solde augmente, tout en surveillant l'appel de marge du compte. Découvrez quels paramètres offrent les
Goldstar Gold Trend Trading EA
Edward Berko
Experts
The Goldstar Gold Trend trading EA uses moving averages to gauge the direction of the trend of gold on a particular timeframe and if the conditions for buying or selling are met,one or two positions are opened depending on the settings in the EA. The EA strongest advantage is when the trend is above the 5 smooth moving average. The EA can work anytime and any day depending on the parameters in the EA settings. The EA can trade synthetics and other forex pairs with the right settings except gold
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.29 (31)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Open Season
Philipp Shvetsov
Experts
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Neon Trade — une solution de trading ultra-moderne qui vous ouvre la voie vers la liberté financière et le plus haut niveau de performance J’ai cherché à créer une solution de trading unique, capable de répondre aux besoins de tout trader, quels que soient ses objectifs ou ses contraintes. L’idée centrale a été de combiner l’apprentissage automatique (machine learning) à des techniques avancées de trading, afin d’en tirer le maximum de leur synergie. Ce système convient aussi bien pour faire cr
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
BASTET19z
Sorakrit Lueangtipayajun
Experts
This EA is based on a Bollinger Bands reversal strategy. It automatically detects price reversals at the upper or lower Bollinger Band and opens trades in the direction of the expected bounce. The system dynamically calculates optimal take-profit (TP) levels based on recent market volatility and structure, ensuring efficient profit capture without manual intervention. Live Results (6 months): +125.52% profit, 20.75% max drawdown Myfxbook proved please Copy and paste URL's: ( myfxbook.com/me
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Imbalance HFT
Mei Yang
Experts
This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
Gold Sentinnel
Saumyajit Purakayastha
Experts
Gold Sentinel — Precision Scalper for XAUUSD Overview Gold Sentinel is an Expert Advisor designed for structured scalping on XAUUSD. It applies adaptive breakout detection and systematic risk management to identify clear, high-probability trading conditions in gold’s volatile environment. The system operates with consistency and restraint, focusing on precision execution rather than overtrading. Core Features Precision Entry Logic — Detects breakout movements from consolidation phases using dyna
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Gold Sheesh
Renenjo Odonio Valente
Experts
Gold Sheesh — Adaptive Precision Trading Algorithm Gold Sheesh is an automated trading system designed to identify and execute trades based on early-session momentum and technical pattern recognition. Originally developed for gold (XAU/USD), the algorithm extends its methodology to major currency pairs and indices by analyzing breakout patterns and market structure. Core Methodology The system operates on the Opening Range Breakout (ORB) framework, which identifies the initial trading range duri
Seaguard
QuanticX
Experts
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Seaguard by QuanticX Step into the cutting-edge domain of QuanticX , a leading FinTech startup reshaping the landscape
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Experts
That day changed everything. It started like any other — a latte, a European café, the scent of fresh pastries. Then I saw him: elegant, in a hurry, stepping into a sleek car. As he moved, something fell — a flash drive. It wasn’t ordinary. Heavy. Engraved: “R.D.” The car vanished. I picked it up, pressed a doorbell at the building he’d exited. Silence. I slipped it into my bag, sensing this was only the beginning. Hours later, at the airport, I remembered. On the plane, I opened it. One folder
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.96 (26)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading profession
MLTA by Vertice
Camille Eric Tronel
Experts
Introducing MLTA by Vertice – A Cutting-Edge Trading Solution At Vertice , we firmly believe that data-driven insights can significantly enhance trading performance. MLTA (Machine Learning Technical Analysis) is our fully automated trading strategy, designed to streamline decision-making and optimize trade execution with precision. How It Works MLTA leverages advanced computational techniques to identify the most optimal trading channel within a specified time horizon T . This channel is mathem
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Experts
Golden Harvest MT5 automated trading system is a trading system for trading gold. by default of the variables for gold trading by using the function of Indicator Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 using the martingale trading method. Coupled with the use of the neural network, the main body of finding good trading positions is mainly using bb based on twenty years of backtesting. Get satisfactory trading results, safe in trading gold, at 15 minutes intervals, users can immediately trade
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
AI Gold Master
Jian Jie
Experts
AI Gold Master is an exceptional Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (GOLD) on M1 and M5 timeframes. By harnessing the power of advanced GPT-based models and the deep learning capabilities of DeepSeek, AI Gold Master has been trained on over ten years of historical data, spanning from 2014 to February 2025. This strategy, tested with an initial investment of just $1000, has proven to be an absolute powerhouse, showing a staggering return of 46,000 times its original value in
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (364)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.84 (25)
Experts
AOT MT5 - Système Multi-Devises IA de Nouvelle Génération Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |   [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANT! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration: Ressource Description Comprendre la Fréquence de Trading d'AOT Pourquoi le bot ne trade pas tous les jours Comment Configurer le Bot AOT Guide d'installation étape par étape Set files AOT MT5 est un Expert Adv
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (61)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.69 (13)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (79)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT4 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec pr
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (73)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (74)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
5 (15)
Experts
Croissance à long terme. Cohérence. Résilience. Pivot Killer EA n’est pas un système de gains rapides — c’est un algorithme de trading professionnel conçu pour faire croître votre compte de manière durable sur le long terme . Conçu exclusivement pour XAUUSD (OR) , Pivot Killer est le fruit de plusieurs années de recherche, de tests et de développement discipliné. Il repose sur une philosophie simple : la cohérence surpasse la chance . Ce système a été soumis à des tests rigoureux sur différents
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : Paramètres par défaut : https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 :  Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités.  Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera vendu en quantités limitées afin de garantir les droits de tous les clients ayant déjà acheté l'appareil. AI Gold Trading expl
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.67 (3)
Experts
Surveillance réelle. Tests honnêtes. Aucun battage. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Avant d’entrer dans les détails techniques, voici deux informations essentielles que vous devez connaître : PipsHunter est confirmé par un signal de surveillance en compte réel. L’EA fonctionne en direct depuis plusieurs mois sur un compte réel (Pepperstone), et tout le suivi est entièrement public. Aucune simulation, aucun compte caché, aucun “backtest parfait uniquement” — les résultats du trading réel confirm
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (15)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
GoldSky
Alno Markets Ltd
5 (3)
Experts
illusion       GoldSKY EA   est un puissant programme de day trading pour la paire XAUUSD (or). Développé par notre équipe...       Compte courant, compte entreprise, appel d'entreprise !     Voir tous les produits :       https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  Le bénéfice réel de l'entreprise s'est élevé à plus de 60 000 £. Signal d'alimentation :   http
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (20)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (2)
Experts
VENDREDI NOIR 50% DE RÉDUCTION - NANO MACHINE GPT Prix régulier: $997 au Vendredi Noir: $498.50 (Le prix réduit sera reflété pendant la promotion.) Début de la vente: 27 novembre 2025 - événement du Vendredi Noir pour une durée limitée. Tirage au sort du Vendredi Noir: Tous les acheteurs de Nano Machine GPT pendant l'événement du Vendredi Noir peuvent participer à un tirage au sort aléatoire pour gagner: 1 x activation de Syna 1 x activation d'AiQ 1 x activation de Mean Machine GPT Comment par
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
4.16 (19)
Experts
INFORMATION IMPORTANTE ! Ce robot de trading n'est pas conçu pour obtenir un backtest parfait, ni pour une optimisation excessive ou un ajustement de courbe. Il n'utilise aucune stratégie risquée de type martingale ou grille. Son objectif principal est la rentabilité réelle en conditions réelles.    Les stratégies utilisées sont un mélange de mes stratégies éprouvées sur l'or, que j'applique en direct via mes signaux vérifiés. Elles affichent un historique de rentabilité de plus de 15 mois, l
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.46 (87)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
The ORB Master
Profalgo Limited
4.86 (22)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (125)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (492)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan  gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (7)
Experts
Célébration du lancement de l'ABS EA : Pour les 2 prochaines copies , vous pouvez obtenir le nouvel ABS EA (XAUUSD) à un prix de lancement spécial de 109 $  (prix régulier : 365 $) . Guide de configuration et d'utilisation :   Canal ABS . Suivi en temps réel :   Signal ABS .  Fichier de configuration du signal en direct Fichier de configuration de base Qu'est-ce que l'ABS EA ? L'ABS EA est un robot de trading professionnel conçu spécifiquement pour XAUUSD (Or) sur le timeframe H1. Il repose
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
5 (7)
Experts
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PRICE $499 –Last 2 copies avaiable - Final price-> $1999 USD IMPORTANT: USE THE EA ONLY WITH THIS SET FILE:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Seven Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  USER GUIDE What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests IMPORTANT:  -> you must add the URL "http : // worldtimeapi . org"  (remove
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (10)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (9)
Experts
Autorithm AI Description Technique AUTORITHM est un système de trading avancé alimenté par l’intelligence artificielle, conçu pour MetaTrader 5, qui intègre 10 couches spécialisées d’IA pour une analyse complète du marché. L’Expert Advisor utilise des algorithmes sophistiqués d’IA qui travaillent en synergie pour traiter les données de marché, identifier les opportunités de trading et exécuter les transactions avec des protocoles intelligents de gestion des risques. [guide line]   Caractéristi
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (37)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.62 (39)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE RÉDUCTION Offre valable 24 heures seulement. La promotion se termine le 29 novembre. Ce sera la seule promotion pour ce produit. Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.19 (70)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.89 (102)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (121)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Plus de l'auteur
HiperCube Pro Gale BTC
Adrian Lara Carrasco
5 (2)
Experts
Introduction Il est temps de débloquer tout le potentiel du trading, HiperCube Pro Gale BTC est exactement ce dont vous avez besoin , grâce à l'IA et Chat GPT , combiné à l'expérience étendue de notre équipe de développement, nous avons créé une ressource stable et fiable, et maintenant, elle est à votre disposition ! Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Caractéristiques du produit : Gestion des risques avec Stop Loss Chaque transaction comprend un stop loss intégré pou
HiperCube Auto Trend Lines
Adrian Lara Carrasco
5 (3)
Indicateurs
HiperCube AutoTrend Lines Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Cet indicateur vous aide à identifier facilement les supports et les résistances, à tracer des lignes dans le graphique et à savoir où se trouve un point important sur le marché. Cet outil est le meilleur moyen d'automatiser partiellement votre trading, en faisant une partie du travail à votre place. La résistance ou le support sont des niveaux importants qui sont parfois difficiles à identifier, mais mainte
FREE
Aroon Trend
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Indicateur Aroon - Explication Complète Indicateur Aroon — Définition et Utilité L’indicateur Aroon est un outil d’analyse technique conçu pour identifier la force d’une tendance, son début et son éventuel affaiblissement. Il est composé de deux courbes : Aroon Up et Aroon Down . Ces lignes mesurent le temps écoulé depuis le dernier plus haut ou plus bas, permettant d’analyser précisément l’élan du marché. Lorsque Aroon Up reste proche de 100 et Aroon Down reste faible, le marché est généralemen
FREE
HiperCube Renko Candles
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Bienvenue sur HiperCube Renko Candles Code de réduction de 25% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM Cet indicateur vous fournit une véritable information sur la transformation du marché en Renko Candle Style. Définition Les graphiques Renko sont un type de graphique financier qui mesure et trace les variations de prix, en utilisant des briques (ou des barres) pour représenter les mouvements de prix. Contrairement aux graphiques en chandeliers traditionnels, les graphiques Renko n'affichent pas d'
FREE
GannHiLo
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Gann Hilo — Précision et clarté dans la tendance Chaîne YouTube : @BotPulseTrading GannHilo est un indicateur technique conçu pour identifier de manière précise et visuelle les changements de tendance du marché. En combinant la structure des prix avec la théorie de Gann , ce système trace des lignes dynamiques agissant comme guides intelligents de direction et de support . Son design minimaliste et son algorithme optimisé permettent une lecture claire et efficace , indiquant exactement quand l’é
FREE
HiperCube Market Profile
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Profil de marché HiperCube ! Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Un profil de marché est une représentation graphique qui combine les informations de prix et de temps sous la forme d'une distribution. Il affiche les informations de prix sur l'échelle verticale (axe des Y) et les informations de volume sur l'échelle horizontale (axe des X). Ce type de graphique fournit des informations sur l'activité du marché, permettant aux traders de visualiser et d'évaluer la juste
FREE
HiperCube USD Index
Adrian Lara Carrasco
5 (1)
Indicateurs
L'« Indice USD HiperCube (DXY /USDX) » est un indice de référence financier représentant la performance d'un groupe spécifique d'actifs, comme les actions, les obligations ou les matières premières, avec des valeurs libellées en dollars américains. Ces indices aident les investisseurs à suivre et à comparer la performance de secteurs ou de marchés particuliers au fil du temps. En étant exprimé en USD, l'indice fournit une mesure cohérente pour évaluer les investissements, quelle que soit la dev
FREE
HiperCube ADX Histogram
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
L'histogramme HiperCube ADX est là ! Code de réduction de 25% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM Ces indicateurs vous aident à savoir si une tendance forte pourrait se produire sur le marché. L'ADX est un indicateur très populaire et utile, c'est pourquoi de nombreux traders de haut niveau recommandent de l'utiliser comme filtre pour les mauvaises transactions ou en combinaison avec d'autres analyses. Avec HiperCube ADX, vous bénéficierez d'une expérience de premier ordre en utilisant un indicat
FREE
GOD Breakout Ultimate
Adrian Lara Carrasco
Experts
Robot de Trading NASDAQ - Stratégie Premium Breakout Opportunité exclusive ! Obtenez dès maintenant 20% de réduction sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Résultats vérifiés avec des données réelles Dépôt initial : $100,000.00 Bénéfice net : $198,788.56 (198.7% ROI) Total des trades : 981 trades longs (62.81% taux de réussite) Facteur de profit : 1.23 Drawdown maximum : 22.79% Ratio de Sharpe : 2.60 Avantages clés Stratégie testée dans des conditions de marché réelles : Plus gros trade gagnant :
HiperCube DonChian Pro Gale
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
Indicateurs
CET INDICATEUR FAIT PARTIE DE L'EA:  HIPERCUBE PRO GALE BTC Code promo pour 20% de réduction sur Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20  Présentation de la nouvelle version de l'indicateur Donchian Nous sommes ravis de présenter la nouvelle version de l'indicateur Donchian , conçue avec des améliorations de pointe et une précision accrue. Désormais entièrement adaptée à HiperCube Pro Gale , cet outil mis à jour offre une expérience fluide pour un trading plus efficace. Pourquoi cette version est r
FREE
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Bienvenue sur HiperCube VIX Code de réduction de 25% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM Cet indicateur vous fournit une information réelle sur le marché du volume de sp500 / us500 Définition HiperCube VIX connu sous le nom d'indice de volatilité CBOE, est une mesure largement reconnue de la peur ou du stress du marché. Il signale le niveau d'incertitude et de volatilité sur le marché boursier, en utilisant l'indice S&P 500 comme proxy pour le marché au sens large. L'indice VIX est calculé sur l
FREE
HiperCube MTF MA
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Bonjour les traders, HiperCube, je suis heureux de vous présenter un nouvel indicateur MTF MA ! Code de réduction de 25% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM HiperCube Multi-Timeframe Moving Average ou MTF MA est un indicateur qui vous permet d'afficher la MA d'une période de temps supérieure à une autre inférieure, si simple. Caractéristiques : Sélectionnez la période dans un menu déroulant MA de période personnalisée Type de MA personnalisé (EMA, SMA...) Couleur personnalisée de MTF MA Chat gpt
FREE
HiperCube Protector
Adrian Lara Carrasco
Utilitaires
HiperCube Protector est là ! Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 HiperCube Protector est le limiteur de DrawDown le plus simple et le plus facile pour prendre le contrôle de votre compte ! Cet outil vise à protéger votre compte en temps réel, utilisez un paramètre Max drawdown ou StopLoss. Fonctionnalités : Contrôlez le DrawDown en pourcentage ou en argent, en fonction du solde de votre compte Interface conviviale et élégante pour voir les données en temps réel Envoye
FREE
HiperCube DonChain
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Bienvenue sur HiperCube DonChian Cet indicateur vous fournit des informations très utiles sur les prix, vous indiquant si le prix va probablement monter ou descendre. Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Caractéristiques : Indicateur dans la fenêtre principale Personnalisez les couleurs de vos bougies Période personnalisée de l'indicateur Définir les paramètres Comment interpréter : Tendance à la hausse : si certaines bougies montent au-dessus de la bande supérieure,
FREE
HiperCube Tornado Momentum
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
HiperCube Tornado est là ! Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 HiperCube Tornado est un indicateur simple mais efficace qui vous aide à identifier quand un nouveau pouvoir haussier ou baissier est proche. Facile à utiliser Couleurs personnalisées Indicateur de fenêtres séparées TEMA est utilisé pour faire des calculs Périodes personnalisées Méthode personnalisée Chat GPT et IA utilisés pour se développer Stratégie Attendez que TI+ croise le TI- Cela signifie, signal d
FREE
HiperCube SuperVisor
Adrian Lara Carrasco
Utilitaires
Bienvenue à nouveau ! Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Aujourd'hui, nous souhaitons présenter un nouvel outil utile, HiperCube SuperVisor, cet outil a résolu le problème que nous rencontrons lorsque nous exécutons différents EA en même temps, en effectuant la supervision de ce qui est difficile à faire. Grâce à cela, nous pouvons voir dans 1 graphique jusqu'à 5 EA en même temps, nous pouvons voir si chacun d'eux a des positions ouvertes, des bénéfices à l'achat, des
FREE
HiperCube Nasdaq Index Volatility
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Présentation de l' Indicateur VXN Code de réduction de 25 % sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM Votre allié ultime pour naviguer dans les eaux volatiles de l'indice Nasdaq-100. Conçu pour les traders exigeant précision et fiabilité, l'Indicateur VXN fournit des informations en temps réel sur le sentiment du marché et les fluctuations potentielles des prix. Avec l'Indicateur VXN, vous pouvez : Prédire la Volatilité : Gagnez un avantage compétitif en anticipant avec précision les mouvements du mar
FREE
Innovashion
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
Experts
Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Bonjour les traders et les investisseurs Nous sommes heureux de vous présenter HiperCube Innovashion ! Cet EA combine Martingala + Grid System et est conçu pour offrir une stabilité à long terme Recommandations d'utilisation : Paire de devises : EURSD, EURGBP, USDJPY, GBPUSD Délai : 1 heure Dépôt minimum : 1 000 USD Type de compte : Couverture NE SOYEZ PAS ABARISC, utilisez des bénéfices quotidiens courts et des TP d'au moins 3
Hipercube lynx BTC Scalping
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bienvenue sur HiperCube Lynx Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Développé avec un accent sur le faible risque, la stabilité, la cohérence élevée et l'intégrité à l'esprit avec ces caractéristiques : Pas de lecteur d'historique Rupture à des niveaux critiques et pas de sur-trading (ouverture de trop de transactions) Stop loss fixe pour chaque transaction Trailing Stop PRÊT ! AutoCompund automatiquement Faible Drawdown Chat GPT et IA utilisés pour se développer Config
Bot Pulse Index Turnaround
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bot Pulse Trading Code de réduction de 20% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Stratégie de Trading Automatisée pour US30, NASDAQ et GER40 Libérez le potentiel de croissance à long terme avec notre bot de trading avancé, spécialement conçu pour les indices US30, NASDAQ et GER40. Cette stratégie a été rigoureusement testée pendant de nombreuses années, démontrant des performances cohérentes et fiables. Notre approche repose sur une stratégie à long terme solide qui privilégie la stabilité et la
Bot Pulse Breakout PRO
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bienvenue dans une stratégie de trading simple et efficace Breakout ! Code de réduction de 20 % sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 Ce robot ne fonctionne pas sur Darwinex pour des raisons de corrélation. Signal en direct Avec cette méthodologie, vous maximiserez vos opportunités de manière sûre et efficace, en vous adaptant à l'environnement de trading réel. Voici tout ce dont vous avez besoin pour réaliser des trades stables tout en opérant sur les marchés FOREX les plus liquides, en vous
Bot Pulse GOLD UP
Adrian Lara Carrasco
Experts
Révolutionnez votre trading de l’or avec le robot XAUUSD ultime Si vous recherchez une solution de trading de l’or (XAUUSD) puissante, intelligente et entièrement automatisée, votre quête s’arrête ici. Notre robot de trading sur l’or est conçu pour maximiser vos profits grâce à une stratégie intelligente et adaptative, optimisée sur des années de données de marché réelles et de backtests. Avec un historique de performances exceptionnelles et une gestion des risques solide, ce robot est votre com
Bot Pulse Ultra DAX
Adrian Lara Carrasco
Experts
Bot Pulse Trading – Robot Bandes de Bollinger DAX  Profitez de la volatilité du marché grâce à un algorithme de trading basé sur les Bandes de Bollinger conçu pour le DAX ! Ce robot de trading avancé identifie des points d'entrée et de sortie précis, s'adaptant à la dynamique du marché avec une approche structurée et disciplinée. Caractéristiques principales : Stratégie intelligente Bandes de Bollinger – Identifie les extrêmes de prix pour des transactions à forte probabilité. Une transaction à
Bot Pulse BTC BreakOut
Adrian Lara Carrasco
Experts
BTC Breakout – Robot Intelligent de Swing Trading Code promo pour -20% chez Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20 IMPORTANT ! Vous devez télécharger cet indicateur, via    HiperCube DonChian Pro Gale - Indicateur BTC Breakout est un système de trading automatisé conçu pour fonctionner avec une véritable logique de swing trading , exploitant les cassures de prix sur des paires comme BTC/USD. Il se concentre sur la qualité et le contrôle du risque, sans utiliser de techniques agressives comme le martin
Gold Friday
Adrian Lara Carrasco
Experts
Maîtrisez le marché de l’or avec précision et haute rentabilité Vous cherchez un robot de trading professionnel qui offre des résultats rentables et constants sur l’or (XAUUSD) ? Ce système est conçu pour les traders exigeants souhaitant automatiser leurs opérations et optimiser leur capital avec un contrôle efficace des risques. Performance éprouvée Bénéfice net total : 164 318,02 USD Dépôt initial : 25 000 USD Rendement total : +650% Recovery Factor : 5.18 Profit Factor : 1.71 Drawdown relati
Trade Assistant X Light
Adrian Lara Carrasco
Utilitaires
Trade Assistant X Light — Renforcez vos décisions en un seul clic Découvrez Trade Assistant X Light, l’outil conçu pour les traders qui recherchent précision, rapidité et contrôle sans complications. Intégré directement dans votre plateforme, cette interface intuitive vous permet de placer des ordres au marché et en attente, d’ajuster stops et objectifs, de gérer des clôtures partielles et d’activer des fonctions automatiques telles que le breakeven et la clôture partielle en seulement quelques
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis