Pour garantir une transparence totale, je fournis un accès au compte d'investisseur réel lié à cet EA, vous permettant de surveiller ses performances en direct sans manipulation. En seulement 6 jours, l'intégralité du capital initial a été entièrement retiré, et depuis lors, l'EA négocie exclusivement avec des fonds de profit, sans aucune exposition au solde d'origine.

Nova Gold X — Système de Trading Alimenté par l'IA

Nova Gold X est un Expert Advisor avancé conçu pour MetaTrader 5, construit spécifiquement pour trader l'or et le Bitcoin en utilisant des modèles d'intelligence artificielle qui lisent directement l'action des prix et déterminent les points d'entrée et de sortie en temps réel. Le système se concentre sur la fourniture de résultats cohérents tout en protégeant le capital grâce à des mécanismes professionnels de gestion des risques.

Engagements principaux Résultats transparents qui peuvent être surveillés via le compte investisseur. Prise de décision basée sur une analyse réelle des prix sans dépendre d'indicateurs retardés traditionnels. Pas de grille et pas de martingale. Chaque transaction est indépendante avec un stop loss défini. Contrôle automatique des risques avec calcul intelligent de la taille du lot basé sur le solde du compte.

Pourquoi choisir Nova Gold X Haute précision dans la génération de signaux : Les algorithmes d'IA combinent la lecture des chandeliers avec l'analyse de la structure du marché et la force du mouvement pour fournir des entrées rapides et précises. Protection du capital avant tout : Stop loss fixe ou traînant selon vos préférences, avec des fonctions de seuil de rentabilité pour sécuriser les transactions une fois le profit atteint. Haute fréquence de trading avec discipline : Plus de cent transactions par jour, capturant de petites opportunités répétées tout en maintenant des contrôles de risque stricts. Flexible pour tous les comptes : Fonctionne à partir d'un solde de cent dollars avec un système automatique de calcul de lots qui réduit la pression sur la marge.

Caractéristiques techniques clés Fonctionnement exclusif sur MetaTrader 5. Dépôt minimum : 100 dollars, recommandé +200 dollars. Instruments pris en charge : XAUUSD et BTCUSD, avec capacité d'adaptation aux paires de devises principales. Périodes suggérées : 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes et 1 heure. Utilisation recommandée d'un VPS pour assurer un fonctionnement continu. Paramètres entièrement personnalisables incluant le niveau de risque, les heures de trading, les jours de trading et l'activation ou la désactivation de l'option de récupération.

Systèmes de gestion des risques intégrés Stop Loss intelligent : Option de stop traînant avec règles ajustables qui suit les transactions rentables. Système de seuil de rentabilité : Lorsqu'une transaction atteint un niveau de profit prédéfini, le stop loss se déplace automatiquement au point d'entrée. Mode de récupération contrôlée optionnel : Après une perte, le système peut augmenter la taille du lot suivant une seule fois pour récupérer, puis revient automatiquement au lot normal. Ce n'est pas une martingale et peut être entièrement désactivé.

Performance et stabilité de la stratégie Le système exécute un grand nombre d'opérations quotidiennement, visant à améliorer le profit net par la répétition et en minimisant les pertes extrêmes. Pour une transparence totale, placez ici votre lien de signal MQL5 pour montrer les performances du compte réel et les détails des transactions.

Exigences et recommandations Un dépôt minimum de cent dollars est recommandé, avec deux cents dollars ou plus pour une marge plus sûre. Fonctionne sur n'importe quel compte MT5 auprès de n'importe quel courtier fiable. Utilisez un VPS si vous avez besoin d'un fonctionnement ininterrompu. Évitez de trader pendant les nouvelles à fort impact sauf si vous avez configuré des paramètres spécifiques pour cela.

Questions fréquemment posées Le système utilise-t-il des stratégies de martingale ou de grille ? Non, il n'utilise aucune stratégie risquée. Est-il adapté aux petits comptes ? Oui, il est conçu pour fonctionner à partir d'un solde de cent dollars avec contrôle automatique des lots. Combien de transactions par jour ? Plus de cent transactions sur différents instruments. Quel est le taux de précision ? Entre quatre-vingts et quatre-vingt-dix pour cent selon les paramètres et les conditions du marché.

Support et mises à jour Support technique disponible vingt-quatre heures. Mises à jour logicielles gratuites à vie.