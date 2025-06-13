Gold Friday

Maîtrisez le marché de l’or avec précision et haute rentabilité

Vous cherchez un robot de trading professionnel qui offre des résultats rentables et constants sur l’or (XAUUSD) ? Ce système est conçu pour les traders exigeants souhaitant automatiser leurs opérations et optimiser leur capital avec un contrôle efficace des risques.

Performance éprouvée

Bénéfice net total : 164 318,02 USD

164 318,02 USD Dépôt initial : 25 000 USD

25 000 USD Rendement total : +650%

+650% Recovery Factor : 5.18

5.18 Profit Factor : 1.71

1.71 Drawdown relatif maximal : seulement 28.02%

Ces chiffres démontrent non seulement une rentabilité importante, mais aussi une robustesse face à des conditions de marché difficiles. Le robot utilise une gestion de risque intelligente et une logique de trading disciplinée.

Ce que vous pouvez attendre

Entrées intelligentes aux points les plus probables

Gestion automatique des risques basée sur les signaux du marché

Optimisé exclusivement pour l’or (XAUUSD)

Compatible avec les brokers ECN et les comptes à faible latence

Parfait pour les comptes axés croissance et stratégies de scaling

Grâce à sa stabilité à long terme, ce robot est devenu un outil de confiance pour les traders en quête d’indépendance et d’automatisation complète.

Profitez de 20 % de réduction

Utilisez le code ci-dessous sur Darwinex Zero pour bénéficier de 20 % de réduction :

Discount Code : DWZ2328770MGM_20

Commencez à trader dès aujourd’hui

Ne manquez pas cette opportunité d’obtenir des résultats mesurables, des statistiques réelles et un contrôle total. Si vous êtes prêt à propulser vos trades sur l’or à un niveau supérieur avec un système éprouvé, le moment est venu.

Choisissez les résultats, pas les promesses. Automatisez votre trading de l’or aujourd’hui.