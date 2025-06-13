Gold Friday
- Experts
- Adrian Lara Carrasco
- Version: 1.52
- Activations: 5
Maîtrisez le marché de l’or avec précision et haute rentabilité
Vous cherchez un robot de trading professionnel qui offre des résultats rentables et constants sur l’or (XAUUSD) ? Ce système est conçu pour les traders exigeants souhaitant automatiser leurs opérations et optimiser leur capital avec un contrôle efficace des risques.
Performance éprouvée
- Bénéfice net total : 164 318,02 USD
- Dépôt initial : 25 000 USD
- Rendement total : +650%
- Recovery Factor : 5.18
- Profit Factor : 1.71
- Drawdown relatif maximal : seulement 28.02%
Ces chiffres démontrent non seulement une rentabilité importante, mais aussi une robustesse face à des conditions de marché difficiles. Le robot utilise une gestion de risque intelligente et une logique de trading disciplinée.
Ce que vous pouvez attendre
- Entrées intelligentes aux points les plus probables
- Gestion automatique des risques basée sur les signaux du marché
- Optimisé exclusivement pour l’or (XAUUSD)
- Compatible avec les brokers ECN et les comptes à faible latence
- Parfait pour les comptes axés croissance et stratégies de scaling
Grâce à sa stabilité à long terme, ce robot est devenu un outil de confiance pour les traders en quête d’indépendance et d’automatisation complète.
Profitez de 20 % de réduction
Utilisez le code ci-dessous sur Darwinex Zero pour bénéficier de 20 % de réduction :
Commencez à trader dès aujourd’hui
Ne manquez pas cette opportunité d’obtenir des résultats mesurables, des statistiques réelles et un contrôle total. Si vous êtes prêt à propulser vos trades sur l’or à un niveau supérieur avec un système éprouvé, le moment est venu.
Choisissez les résultats, pas les promesses. Automatisez votre trading de l’or aujourd’hui.