Axonshift EA MT5

AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative

AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fréquence, en privilégiant des cycles de trading contrôlés, déclenchés par des conditions structurelles préétablies.

Chaque position est initiée à l’aide d’une logique basée sur des scénarios, intégrant des filtres internes, des seuils de prix et un contexte de volatilité. Le système n’utilise ni martingale, ni grille, ni augmentation progressive des positions, ce qui permet un fonctionnement prévisible et transparent dans divers contextes de marché.

AxonShift applique des niveaux fixes de Stop Loss et de Take Profit, assurant une gestion du risque claire et cohérente. Il est compatible avec les brokers offrant une exécution au marché (ECN/STP) et s’intègre facilement dans un modèle de capital défini. Sa logique d’exécution est stable et ne dépend d’aucun indicateur externe ou élément aléatoire.

Le système ne s’appuie pas sur les événements macroéconomiques, ni sur des flux de données externes ou des modèles prédictifs probabilistes. Sa méthode repose sur l’analyse de zones locales de volatilité, de micro-cassures directionnelles et de réponses de prix à court terme, caractéristiques du comportement du XAUUSD. Le développement d’AxonShift tient compte de la volatilité asymétrique et des cycles de liquidité intraday propres à l’or.

Signal en direct — AxonShift EA

L'activité de trading est disponible via le lien suivant :

https://www.mql5.com/en/signals/2323953

Caractéristiques principales

Optimisé exclusivement pour XAUUSD sur l’unité de temps H1

Utilisation de niveaux fixes de Stop Loss et Take Profit

Logique d’entrée structurée basée sur la volatilité et la formation des prix

Aucun recours à la martingale, au grid ou au hedging

Indépendant des indicateurs, des actualités ou des sources de données tierces

Compatible avec les brokers ECN/STP offrant une exécution au marché

Architecture modulaire permettant des évolutions futures sans refonte complète

Recommandations d’utilisation

Unité de temps recommandée : H1

Capital minimum recommandé : 500 USD ou équivalent, ajusté selon l’effet de levier

Meilleures performances observées avec des brokers à faible spread et exécution rapide

Fonctionne de manière autonome sur un seul graphique XAUUSD, sans configuration multi-symboles

Avertissement

Ce système est fourni en tant qu’outil d’aide à la décision pour les traders indépendants. Tous les résultats et tests présentés sont basés sur des simulations historiques et ne constituent en aucun cas une garantie de performance future. Une gestion des risques adaptée et une vérification préalable de la compatibilité avec l’environnement de trading sont fortement recommandées avant toute utilisation en conditions réelles.