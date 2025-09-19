ABS GoldGrid
À l'occasion du lancement de l'ABS EA : Pour les 3 prochaines copies, vous pouvez acquérir le nouvel ABS EA (XAUUSD) au prix spécial de lancement de 70 dollars (prix régulier : 230 dollars).Guide de configuration et d’utilisation : Canal ABS.
Surveillance en temps réel : Signal ABS.
ABS EA est un robot de trading professionnel conçu spécifiquement pour XAUUSD (or) sur le timeframe H1.
Il repose sur un système Martingale avec des contrôles de risque intégrés, permettant aux traders d'équilibrer le potentiel de profit avec la protection du capital.
Conçu pour les traders novices et expérimentés, ABS EA est facile à configurer, entièrement automatisé et personnalisable pour s'adapter à différents styles de trading.Caractéristiques principales
Stratégie Martingale avec des paramètres de sécurité définis par l'utilisateur
Gestion flexible des lots : Lot fixe ou Lot automatique
Limite de drawdown maximum pour suspendre le trading à un seuil choisi
Configuration simple : attachez au graphique, configurez les paramètres et tradez
Symbole : XAUUSD
Timeframe : H1
Dépôt minimum : $300
Dépôt recommandé : $1,000
Type de compte : ECN / Spread brut
Effet de levier : 1:50 ou plus (1:100+ recommandé)
VPS : Recommandé pour un fonctionnement continu
Le trading comporte des risques importants, et les pertes peuvent dépasser votre investissement initial.
Les stratégies Martingale présentent un risque élevé, et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Utilisez à votre propre discrétion.
Pour toute assistance ou question, veuillez contacter le vendeur via la section des commentaires ou les messages privés.