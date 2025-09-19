ABS GoldGrid

À l'occasion du lancement de l'ABS EA : Pour les 3 prochaines copies, vous pouvez acquérir le nouvel ABS EA (XAUUSD) au prix spécial de lancement de 70 dollars (prix régulier : 230 dollars). Guide de configuration et d’utilisation : Canal ABS.

Surveillance en temps réel : Signal ABS.

ABS EA est un robot de trading professionnel conçu spécifiquement pour XAUUSD (or) sur le timeframe H1.

Il repose sur un système Martingale avec des contrôles de risque intégrés, permettant aux traders d'équilibrer le potentiel de profit avec la protection du capital.

Conçu pour les traders novices et expérimentés, ABS EA est facile à configurer, entièrement automatisé et personnalisable pour s'adapter à différents styles de trading.

Stratégie Martingale avec des paramètres de sécurité définis par l'utilisateur

Gestion flexible des lots : Lot fixe ou Lot automatique

Limite de drawdown maximum pour suspendre le trading à un seuil choisi

Configuration simple : attachez au graphique, configurez les paramètres et tradez

Symbole : XAUUSD

Timeframe : H1

Dépôt minimum : $300

Dépôt recommandé : $1,000

Type de compte : ECN / Spread brut

Effet de levier : 1:50 ou plus (1:100+ recommandé)

VPS : Recommandé pour un fonctionnement continu