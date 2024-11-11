Vortex Gold EA

5

Vortex - votre investissement dans l'avenir

Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, qui travaillent ensemble pour signaler avec précision les points d'entrée et de sortie idéaux. Au cœur de Vortex Gold EA se trouve un réseau neuronal avancé et une technologie d'apprentissage automatique. Ces algorithmes analysent continuellement les données historiques et en temps réel, ce qui permet à l'EA de s'adapter et de répondre aux tendances changeantes du marché avec une plus grande précision. En tirant parti de l'apprentissage profond, Vortex Gold EA reconnaît les modèles, ajuste automatiquement les paramètres des indicateurs et améliore sa performance au fil du temps. L'EA Vortex Gold est une puissante combinaison d'indicateurs exclusifs, d'apprentissage automatique et d'algorithmes de négociation adaptables. Investissez dans votre avenir avec Vortex Gold EA.

Prix 755$ (3/10 restant), prochain prix 895


Check out the live results in Profile >>>>>> Check my profile

Instruction(Manual)

Spécifications :

  • Symboles de travail : XAUUSD(GOLD)
  • Période de travail : H1
  • Le dépôt minimum recommandé est de 300$.
  • L'effet de levier dépend des paramètres de risque, pour un risque conservateur et faible, un effet de levier de 1:30 est approprié.
  • Type de compte : N'importe lequel
  • Un bon courtier ECN est nécessaire (Demandez à l'auteur de vous recommander un courtier)
  • Un VPS est fortement recommandé

Avantages :

  • Pas de martingale
  • Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée
  • Stop loss et take profit pour chaque position
  • Résultats de tests stables avec des cotations de qualité à 99,9%.
  • Insensible aux conditions des courtiers
  • Facile à installer
  • Prêt pour FTMO et Prop firm

Vortex Advisor offre ce qui suit

Deux stratégies indépendantes, chacune contenant la fonction d'ordres supplémentaires. Toutes les stratégies sont protégées par un Stop Loss dur, qui minimise la perte du dépôt. L'Expert Advisor est extrêmement flexible dans ses réglages et peut être optimisé pour tous les besoins de négociation avec n'importe quel ratio RR, avec n'importe quel niveau de stop loss et n'importe quel take profit pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Par défaut, deux stratégies sont proposées à l'auteur. L'expert dispose également d'un système intelligent de sélection des risques. Il suffit à l'utilisateur de sélectionner une stratégie et un niveau de risque et d'attacher le conseiller au graphique.

Prop firm prêt pour le trading :

  • L'EA a été conçu en mettant l'accent sur la gestion des risques, du contrôle du drawdown en temps réel au dimensionnement adaptatif des lots. Cela le rend entièrement compatible avec les exigences de la plupart des sociétés de courtage, en s'alignant sur les principales normes de risque pour un trading sécurisé et conforme.

Indicateurs :

  • CCI (Commodity Channel Index) : Aide à identifier les niveaux de surachat et de survente, permettant des entrées et des sorties précises basées sur la direction et la force de la tendance.
  • SAR parabolique : définit des niveaux de stop dynamiques qui s'adaptent aux tendances du marché, ce qui permet de gérer efficacement les risques et de maximiser les profits sur les marchés en tendance.

Apprentissage automatique et réseaux neuronaux :

  • La technologie des réseaux neuronaux adaptatifs permet une réponse dynamique aux changements des conditions du marché.
  • L'apprentissage permanent à partir des données du marché permet d'affiner les décisions de trading et d'améliorer la précision des transactions.

Outils de gestion du risque :

  • Paramètres de stop-loss et de take-profit ajustables pour gérer le risque de chaque transaction.
  • La fonction Trailing Stop permet de bloquer les profits lorsque les transactions évoluent favorablement.
  • Filtres de spread et de slippage pour éviter d'entrer dans des transactions dans des conditions de marché défavorables.

Paramètres personnalisables :

  • Des paramètres conviviaux permettent aux traders d'ajuster les niveaux de risque, la taille des lots et d'autres paramètres en fonction de leur style de trading et de leur tolérance au risque.

Avertissement de risque: Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Soyez conscient des risques encourus. Les performances passées ne garantissent pas la rentabilité future (l'EA peut également enregistrer des pertes).

Avis 24
Russ ReasON
61
Russ ReasON 2025.09.23 05:35 
 

Excellent EA, very easy installation, and the author is always available. I recommend it to everyone.

Falk Möller
23
Falk Möller 2025.09.19 19:05 
 

I tested Vortex EA extensively and was extremely satisfied with the results. I thank you for the truly excellent work.

sujitra222
26
sujitra222 2025.09.05 07:41 
 

When I first heard about Vortex EA, I honestly didn’t expect much. I had tried a few trading robots before and most of them either overtraded or ended up blowing the account. Still, curiosity got the better of me, so I decided to give it a try. The installation was simple, nothing complicated. I just loaded it on MT4, adjusted the lot size and risk settings, and let it run. What surprised me was how calm this EA trades. It doesn’t jump into every single move like some EAs do. Instead, it waits for decent setups, and when it does enter, it usually manages the trade well with stop loss and trailing stop in place. During my first week, I saw a mix of wins and losses, but overall it ended in profit. By the end of the first month, my account was up by around 20%. The drawdown stayed under control, and that gave me confidence to keep it running. The best part for me is that I no longer feel the pressure of staring at charts all day. Of course, it’s not a magic tool you still need a good broker with low spreads, and running it on a VPS is a must. But compared to what I’ve tried before, Vortex EA feels more stable and realistic. I’d say Vortex EA is like having a disciplined trading partner. It won’t make you rich overnight, but it can deliver consistent growth without the stress. And for me, that’s already a win.

