Stability Pro MT4

PROMO DE LANCEMENT : SEULEMENT 34 9 $ au lieu de 990$ !

$ au lieu de 990$ ! Il ne reste que quelques exemplaires à ce prix promo ! N'oubliez pas de consulter notre " Pack combo Ultimate EA " sur notre blog promotionnel !



JOIN PUBLIC GROUP: Click here



Résultats en direct à faible risque

Résultats en direct à haut risque





Bienvenue chez STABILITY PRO : l'un des systèmes de réseau les plus avancés, stables et à faible risque du marché !

Cette EA a été soumise à des tests de résistance sur l'historique complet disponible des paires de devises qu'elle utilise.

Lors de ces stress tests, l'EA a été rentable chaque mois de 2007 à aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran ci-dessous.

L'EA utilise l'algorithme avancé SVG (Smart Variable Grid), qui n'ajoute pas de transactions sur la grille à distance fixe, mais analyse les mouvements du marché pour déterminer les positions sur la grille.

J'ai déployé beaucoup d'efforts pour obtenir un bon rapport risque/récompense et un fort facteur de récupération pour cette évaluation environnementale. Vous disposez donc de plusieurs moyens de contrôler les risques et les retraits, et l’EA se remettra rapidement de toute perte potentielle.

Pour éviter les plantages de compte, il existe plusieurs façons de placer un SL « dans le pire des cas » sur chaque grille. Allant d'un SL basé sur un prélèvement historique maximum à un SL beaucoup plus serré pour éviter de grosses pertes. Il ne s'agit que de SL du "pire des cas" destinés à éviter les prélèvements élevés de capitaux propres ou les krachs de compte que connaissent la plupart des EA sur le marché.

Tous les modes fonctionnent très bien, mais vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux.





Caractéristiques:

EA très facile à utiliser. Aucun fichier défini ou paramètre spécial requis

Aucun fichier défini ou paramètre spécial requis Trading sur 3 paires les plus adaptées au trading en grille : AUDCAD, AUDNZD et NZDCAD

Plusieurs façons de déterminer le risque et de limiter les pertes

Potentiel de croissance extrême lorsqu’il est utilisé correctement

Exigences de solde minimum : 200 $, mais 500 $ ou plus sont recommandés.

Effet de levier : 1/100 ou mieux est recommandé. C'est possible à 1h30, mais uniquement sur des paramètres à faible risque

C'est possible à 1h30, mais uniquement sur des paramètres à faible risque Fonctionne sur n'importe quel courtier (couverture pour MT5), et n'est pas sensible au spread et au slippage

S'ajuste automatiquement au suffixe du courtier (par exemple EURUSD.ecn etc...)



Comment exécuter l'EA sur votre compte réel : Tout d'abord, ajoutez cette URL aux « URL autorisées » dans les paramètres de l'expert Advisor MT4/MT5 -> https : // www. worldtimeserver.com/ (supprimez tous les espaces !)

worldtimeserver.com/ (supprimez tous les espaces !) Ouvrir un graphique EURUSD M5

Attachez l'EA au graphique et activez "onechartsetup" dans les paramètres

Choisissez vos paramètres de risque et vos paramètres de sécurité (expliqués ci-dessous)

Commencer!

Backtest : Il est recommandé d'exécuter les backtests dans MT5. (Pour une bonne qualité des données historiques, je recommande d'utiliser le courtier Alpari sur MT5. Vous pouvez utiliser un compte démo pour cela. Ils disposent de certaines des données historiques les plus fiables) De plus, MT5 permet d'exécuter toutes les paires ensemble en un seul test, afin que vous puissiez mieux voir les résultats du portefeuille lorsque vous utilisez la taille de lot automatique. Exécutez le test sur EURUSD M5 (lors de l'utilisation de OneChartSetup)

vous pouvez utiliser "1 minute OHLC" pour la qualité, car l'EA n'utilise que les prix d'ouverture des bougies, et pas tous les ticks

Activez le OneChartSetup dans les paramètres

Lors du backtest des paires individuelles (pas de OneChartSetup), vous pouvez exécuter l'une des 3 paires en utilisant le délai M1 et les « prix d'ouverture uniquement ».

Gardez à l’esprit que l’EA ne prend PAS en charge d’autres paires que AUDCAD, AUDNZD ou NZDCAD. Il est fortement recommandé de n’utiliser que ces 3 !

Il est fortement recommandé de n’utiliser que ces 3 ! Définissez vos paramètres de risque (voir ci-dessous pour les différents risques)

Pour MT4 : exécutez toutes les paires individuellement (pas de OneChartSetup car cela ne fonctionne pas dans le backtesting MT4). Il est recommandé d'exécuter chaque tick ou d'utiliser TDS2 pour obtenir des résultats de backtest les plus fiables Si vous rencontrez des problèmes avec le backtesting, ou si vos résultats ne correspondent pas aux miens, contactez-moi en message privé afin que je puisse régler le problème pour vous !

Aperçu des paramètres : ShowInfoPanel : active le panneau d'informations sur le graphique, affichant les données commerciales et les profits/pertes

Ajustement du panneau d'information : pour ajuster la taille du panneau d'information pour différentes résolutions d'écran

mettre à jour le panneau d'informations pendant les backtests : pour activer le panneau d'informations dans les backtests (plus lent)

commentaire : commentaire pour les métiers

MagicNumber : le numéro magique utilisé pour tous les trades

OneChartSetup : activez OneChartSetup (exécutez toutes les paires à partir d'un seul graphique)

OneChartSetup_Pairs : quelles paires exécuter

EnableBuyTrades : autoriser les transactions d'achat

EnableSellTrades : autoriser les transactions de vente

Max Spread Allowed : spread maximum autorisé pour la première transaction

utiliser Virtual TP : désactiver le hardTP et sortir sur un takeprofit virtuel

distance du stoploss : taille du stoploss pour les trades (pas vraiment utilisé pour la sortie puisqu'il y a une perte max DD)

Safety SL : Ici, vous pouvez définir à quel DD l'EA doit se rapprocher du réseau en cas de perte, pour éviter une perte plus importante. Le « Max DD historique » est basé sur la période 2007-2023.

Le « Max DD historique » est basé sur la période 2007-2023. Max Allowed DD en devise (par 0,01 lots) : si vous avez sélectionné Safety SL sur "Manual max DD", vous pouvez définir la valeur ici. Il est basé sur 0,01 lots et s'ajustera automatiquement à la taille des lots en cours d'exécution.

Il est basé sur 0,01 lots et s'ajustera automatiquement à la taille des lots en cours d'exécution. Max autorisé DD en % : ici, vous pouvez définir le DD maximum autorisé en % du solde ou des capitaux propres du compte.

Utilisez uniquement le prélèvement d'EA pour le calcul : si vous exécutez plusieurs EA, il est recommandé de l'activer.

AutoLotMode : ici, vous pouvez choisir comment l'EA doit calculer la taille du lot. « Startlots » désigne une taille de lot fixe. les autres options sont basées sur la taille du compte

« Startlots » désigne une taille de lot fixe. les autres options sont basées sur la taille du compte Startlots : définir la taille de lot fixe

Valeur de risque de taille de lot automatique : vous pouvez définir ici le degré d'agressivité de la taille du lot. La valeur « 5 » correspond à un risque moyen. La valeur « 10 » représente un risque très élevé. La valeur « 1 » correspond au risque le plus faible.

La valeur « 5 » correspond à un risque moyen. La valeur « 10 » représente un risque très élevé. La valeur « 1 » correspond au risque le plus faible. Sélection du solde pour les calculs de taille de lot automatique : utilisez "solde" ou "équité" pour tous les calculs de taille de lot

OnlyUp : empêche la taille du lot de diminuer après une perte

MaxLotsBroker : définissez la taille de lot maximale autorisée de votre courtier (pour calculer la taille de lot maximale pour la première transaction)



